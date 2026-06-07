Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от трибуната в НС на 6 март

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“, че именно той първи е изнесъл от парламентарната трибуна данни за нарушенията, свързани със случая „Баба Алино“, като подчерта, че след неговото публично изказване е последвала „пълна тишина“ от институциите и липса на незабавна реакция.
Той коментира ролята на горските служби и институциите, ангажирани със случая. По думите му има примери за реакция, но те не са били последвани от системни действия.
„В края на ноември още, РДГ Варна, това е регионална дирекция по горите Варна, е отишла по сигнал. Получила е сигнал, веднага са отишли и са им треснали 20 акта. Добро утро, 20 акта за нарушения.“
Той подчерта, че част от администрацията е действала, но постави въпроса защо други институции не са реагирали. Бившият министър продължи с твърдения за последващи действия и липса на контрол върху незаконни практики.
„Продавали след това в продължение на маса време жилища, това което научаваме от публичните изявления, чрез агресивна реклама.“
Той посочи, че именно като министър е изнесъл информацията публично от парламентарната трибуна.
„Изнесох тези данни на 6 март от парламентарната трибуна. Официално.“
По думите му това е бил първият момент, в който висш държавен представител публично е изложил данните:
„Всичко, което в момента се разплита, целият този ужас на беззаконието, на незаконно изсечени гори, на навлизане в чужди територии, включително на държавното горско предприятие, на подавани сигнали към прокуратурата, на които няма реакция, подавани сигнали към МВР, на които няма реакция, подавани сигнали към Общината, на които няма също обратна реакция. Цялото това нещо, аз го изнесох на 6 март.“
Той разказа, че е очаквал незабавна институционална реакция след изказването му:
„И очаквах, че моментално ще почнат да звънят от едното министерство, от другото, от Общината, от прокуратурата. Дайте ни още материали, каквото имам при вас... пълна тишина. Все едно, че не съм казал нищо. Аз бях потресен.“
От думите му стана ясно, че е изненадан от това, че кметът Благомир Коцев каза, че предните кабинети не са му оказвали съдействие.
„Той не е звънял да иска помощ. Аз говорих и с колегите министри и на тях не е звънял.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Без име
10:50 07.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не защитавам сегашния кмет❗
10:51 07.06.2026
6 Факт
10:51 07.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тик-ток министърчето
10:53 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Имам
10:54 07.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Замислете се как една укроПосланИЧКА можа да накара ДАНСчо да скъса заповедта за изгонване на Невидимия нейн съграждани той да се върне❗
А служител започнал преписката ДА БЪДЕ УВОЛНЕН В СПЕШЕН ПОРЯДЪК❗🤔
Коментиран от #17
10:54 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спомням си
10:56 07.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Секcoложкaта 0лeсна 4yк4ук
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":трябва незабавно да бъде експулсирана с черен печат към Киiв - също както Простокировците изгодниха служителите от руското посолство!
10:58 07.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СЕГА Е ВРЕМЕ ДА ПОДПУКАМЕ КМЕТА ВАСИЛ НА СОФИЯ
10:58 07.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Ае СТИГА БЕ":Ае ... що ли не се научиш да четеш с разбиране, че май и пишеш без разбиране❗
Помоли някой със седми клас да обЯсни на теб ШЕСТАКА, разликата между това да знаеш за нещо и да купиш нещо❗
11:00 07.06.2026
21 Лева рЪка - десен ДжоПП
11:00 07.06.2026
22 Хаха
Коментиран от #24
11:03 07.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Друто е
До коментар #22 от "Хаха":Явно всички управляващи са намазали филията с украинските кредени пари, а единствено Костя не е успял и затова е пробвал да пуска сигнали още преди повече от година. Затуй сега всички партократи мълчат за очевидната вина на всички тях по цялата верига като тръгнеш от общината през службите та чак в министерствата, като единствено се опитват да мятат обвинения по някой бушон на най-ниско ниво от друга партийна шайка.
11:09 07.06.2026
25 Али Бабаисчук, Одеса
11:16 07.06.2026
26 Ами Харно !
До коментар #18 от "глупусти":Ако са правили Гешефти !
Да си заминават !
Там !
Където !
Им Е Мястото !
11:24 07.06.2026
27 отвратт
11:46 07.06.2026
28 Един
11:52 07.06.2026