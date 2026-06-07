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Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от трибуната в НС на 6 март

Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от трибуната в НС на 6 март

7 Юни, 2026 11:38, обновена 7 Юни, 2026 10:43 1 070 28

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  • министър

Последва пълна тишина от институциите, заяви бившият министър на земеделието

Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от трибуната в НС на 6 март - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“, че именно той първи е изнесъл от парламентарната трибуна данни за нарушенията, свързани със случая „Баба Алино“, като подчерта, че след неговото публично изказване е последвала „пълна тишина“ от институциите и липса на незабавна реакция.

Той коментира ролята на горските служби и институциите, ангажирани със случая. По думите му има примери за реакция, но те не са били последвани от системни действия.

„В края на ноември още, РДГ Варна, това е регионална дирекция по горите Варна, е отишла по сигнал. Получила е сигнал, веднага са отишли и са им треснали 20 акта. Добро утро, 20 акта за нарушения.“

Той подчерта, че част от администрацията е действала, но постави въпроса защо други институции не са реагирали. Бившият министър продължи с твърдения за последващи действия и липса на контрол върху незаконни практики.

„Продавали след това в продължение на маса време жилища, това което научаваме от публичните изявления, чрез агресивна реклама.“

Той посочи, че именно като министър е изнесъл информацията публично от парламентарната трибуна.

„Изнесох тези данни на 6 март от парламентарната трибуна. Официално.“

По думите му това е бил първият момент, в който висш държавен представител публично е изложил данните:

„Всичко, което в момента се разплита, целият този ужас на беззаконието, на незаконно изсечени гори, на навлизане в чужди територии, включително на държавното горско предприятие, на подавани сигнали към прокуратурата, на които няма реакция, подавани сигнали към МВР, на които няма реакция, подавани сигнали към Общината, на които няма също обратна реакция. Цялото това нещо, аз го изнесох на 6 март.“

Той разказа, че е очаквал незабавна институционална реакция след изказването му:

„И очаквах, че моментално ще почнат да звънят от едното министерство, от другото, от Общината, от прокуратурата. Дайте ни още материали, каквото имам при вас... пълна тишина. Все едно, че не съм казал нищо. Аз бях потресен.“

От думите му стана ясно, че е изненадан от това, че кметът Благомир Коцев каза, че предните кабинети не са му оказвали съдействие.

„Той не е звънял да иска помощ. Аз говорих и с колегите министри и на тях не е звънял.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Без име

    8 14 Отговор
    Нещо ме спъва да харесвам този човек, но харесвам работата му. Жалко, че не е във властта. Изключителен професионалист, жалко, че не продължи като министър.

    10:50 07.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 12 Отговор
    Всичко започва с един ФАЛШИВ документ издаден от управата преди Малкия Хоризонт да стане кмет❗
    Не защитавам сегашния кмет❗

    10:51 07.06.2026

  • 6 Факт

    15 1 Отговор
    Няма държава .......

    10:51 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тик-ток министърчето

    18 6 Отговор
    нещо май е объркало трибуната с клипчетата си е тик-тока. Ако изобщо е пускало и клипче в тик-тока.

    10:53 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Имам

    9 0 Отговор
    Огромен Хор, но за беля не съм рендерас! Иначе щях да ги оправя всички по веригата! Иласчук може, но пък на нея не искам да и правя кеф!

    10:54 07.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Замислете се как една укроПосланИЧКА можа да накара ДАНСчо да скъса заповедта за изгонване на Невидимия нейн съграждани той да се върне❗
    А служител започнал преписката ДА БЪДЕ УВОЛНЕН В СПЕШЕН ПОРЯДЪК❗🤔

    Коментиран от #17

    10:54 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спомням си

    16 1 Отговор
    Че някой от “Възраждане” повдигна темата, мнооого одавна.

    10:56 07.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Секcoложкaта 0лeсна 4yк4ук

    21 2 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    трябва незабавно да бъде експулсирана с черен печат към Киiв - също както Простокировците изгодниха служителите от руското посолство!

    10:58 07.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    БЛАЖО ОТЕЧЕ В КАНАЛИЗАЦИЯТА - ЩЕ СЕ ВЪРТИ , ЩЕ ДЕ МЯТА, НО Е ПЪТНИК
    .....
    СЕГА Е ВРЕМЕ ДА ПОДПУКАМЕ КМЕТА ВАСИЛ НА СОФИЯ

    10:58 07.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ае СТИГА БЕ":

    Ае ... що ли не се научиш да четеш с разбиране, че май и пишеш без разбиране❗
    Помоли някой със седми клас да обЯсни на теб ШЕСТАКА, разликата между това да знаеш за нещо и да купиш нещо❗

    11:00 07.06.2026

  • 21 Лева рЪка - десен ДжоПП

    10 1 Отговор
    Аз съм Благо... Благо съм бе!😂💲😂 Айде пак да скачате за мен!

    11:00 07.06.2026

  • 22 Хаха

    2 4 Отговор
    Ако някой реагира го очакват укрите

    Коментиран от #24

    11:03 07.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Друто е

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Явно всички управляващи са намазали филията с украинските кредени пари, а единствено Костя не е успял и затова е пробвал да пуска сигнали още преди повече от година. Затуй сега всички партократи мълчат за очевидната вина на всички тях по цялата верига като тръгнеш от общината през службите та чак в министерствата, като единствено се опитват да мятат обвинения по някой бушон на най-ниско ниво от друга партийна шайка.

    11:09 07.06.2026

  • 25 Али Бабаисчук, Одеса

    4 2 Отговор
    Христанко, вече нищо не можете да направите, защото всички продажници сте в кюпа! Баба Алиното си остава украинска земя! Ще го прекръстим на Нова Олинувка!

    11:16 07.06.2026

  • 26 Ами Харно !

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "глупусти":

    Ако са правили Гешефти !

    Да си заминават !

    Там !

    Където !

    Им Е Мястото !

    11:24 07.06.2026

  • 27 отвратт

    2 1 Отговор
    по БНр питаха Коцев за случая, то се опрадваше нелепо като ученичка ми не знам не чух не видях, в затвора бях. Айде стига! А когато водещия го попита добре де, отидохте ли да видите този незаконе обект - увмърташе пет винути, тоест те е отишъл. Ама пари е взел като всички...Трябва като в Румъния и Италия - висчки в затвора, после нека се доказват, че били невинни. Няма невинии. Цял град ама невидим, има канализация има всичко! как па един не вида, невдигна глава, не информира, не реагира?! Всички са били замесени точно като мафия.

    11:46 07.06.2026

  • 28 Един

    1 0 Отговор
    Министър който си вършеше работата съвестно , трябваше да остане в управлението .

    11:52 07.06.2026

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