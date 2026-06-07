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Англия победи Нова Зеландия в контрола

Англия победи Нова Зеландия в контрола

7 Юни, 2026 10:33 522 1

  • световно първенство-
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  • хари кейн

До старта на първенството Англия ще изиграе още един приятелски мач - с Коста Рика на 10 юни

Англия победи Нова Зеландия в контрола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският вицешампион Англия спечели с 1:0 контролата си с Нова Зеландия, която бе първата официална проверка за "трите лъва" преди старта на Световното първенство, предаде БТА.

Единственото попадение на стадион "Реймънд Джеймс" в Тампа Бей реализира Хари Кейн в добавеното време на първото полувреме.

Англичаните играха с две различни единайсеторки през двете полувреме, но и през двете имаха пълно надмощие на терена. Футболистите на Томас Тухел отправиха 23 удара към вратата на своя съперник, докато новозеландците стигнаха до само три изстрела, от които едва един бе точен.

До старта на Световното първенство Англия ще изиграе още един приятелски мач - с Коста Рика на 10 юни. Нова Зеландия пък вече се готви за първия си официален мач, който е на 16 юни срещу Иран.


САЩ
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