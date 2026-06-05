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Алисия спря концерт - фен я замери с телефон (ВИДЕО)

Алисия спря концерт - фен я замери с телефон (ВИДЕО)

5 Юни, 2026 17:31 1 075 10

  • певица-
  • поп фолк-
  • алисия-
  • концерт-
  • замеряне-
  • телефон

Певицата се скара на младите си фенове за необмислената постъпка

Алисия спря концерт - фен я замери с телефон (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неприятна ситуация настъпи по време на участие на Алисия на концерт на открито. По време на изпълненията си певицата беше принудена да спре музиката, след като фенове започнаха да хвърлят телефоните си към сцената с надеждата звездата да ги вземе и да си направи селфи с тях.

Необичайната и опасна практика обаче никак не се хареса на изпълнителката, която реагира остро и реши да направи забележка на най-младите си почитатели, пише Шоу Блиц.

„Не хвърляйте телефоните на сцената. Аз съм живо същество. Защо го хвърли?! Знаеш ли, че може да се счупи?! Подарък ли ти е?! Затова така го хвърляш. Ако си работил да си го купиш сам, няма да го хвърляш. Аз сега съм учителка-възпитателка“, заяви Алисия от сцената.

Думите ѝ предизвикаха одобрението на голяма част от присъстващите, а впоследствие и на потребителите в социалните мрежи. Мнозина похвалиха певицата за реакцията ѝ и за това, че вместо просто да подмине случилото се, е използвала момента, за да отправи важен урок към младите си фенове.

Според тях изпълнителката е постъпила разумно, тъй като подобни действия крият риск както за артистите на сцената, така и за самите устройства. Някои дори отбелязаха, че подобно поведение става все по-често срещано по концерти и публични събития.

В крайна сметка инцидентът приключи без последствия, а след кратката забележка Алисия продължи участието си, макар и видимо ядосана.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъъъ

    16 1 Отговор
    Ми те ч@лг0 пите ците не са много умни😅

    Коментиран от #5

    17:33 05.06.2026

  • 3 Репортер

    10 0 Отговор
    Че е учителка и възпитателка спор няма. На какво точно ги учи и възпитава с "песните" си сме свидетели всеки ден. По криминалните хроники.

    17:37 05.06.2026

  • 4 Обаче

    8 0 Отговор
    Плейбека в края , не успя да го скрие!

    17:38 05.06.2026

  • 5 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъ":

    Будалисия не осъзнава, че такива като нея са сред ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ младите българи (огромна част) да са с 3 активни мозъчни клетки!
    И сега въпросната "учителка" вече бере "плодовете" от своя принос за младите!!!

    17:40 05.06.2026

  • 6 Край

    1 1 Отговор
    Браво на жената! Отговорно постъпи! Не прави чак толко “ високо” изкуство като Ей си Ди си. Няма толко вмирисани кожени гащи като тях и не може да кърка като тия дедици Но постъпи разумно.

    17:42 05.06.2026

  • 7 Алекс

    6 0 Отговор
    Сегашното младо поколение е психично болно, развратено, нагло и самите им родители са вдигнали ръце и не могат да се справят с тях.

    17:47 05.06.2026

  • 8 Ники

    6 0 Отговор
    Самите текстове на чалга песните развращават още повече и без това развратената ни младеж.

    17:52 05.06.2026

  • 9 Бяло сладко

    4 0 Отговор
    Палавница

    17:56 05.06.2026

  • 10 Български 2 -

    1 0 Отговор
    Какво е " възпиталка" . Да не е възпиТателКа. Благодаря

    18:27 05.06.2026