Алисия спря концерт - фен я замери с телефон (ВИДЕО)

Неприятна ситуация настъпи по време на участие на Алисия на концерт на открито. По време на изпълненията си певицата беше принудена да спре музиката, след като фенове започнаха да хвърлят телефоните си към сцената с надеждата звездата да ги вземе и да си направи селфи с тях.

Необичайната и опасна практика обаче никак не се хареса на изпълнителката, която реагира остро и реши да направи забележка на най-младите си почитатели, пише Шоу Блиц.

„Не хвърляйте телефоните на сцената. Аз съм живо същество. Защо го хвърли?! Знаеш ли, че може да се счупи?! Подарък ли ти е?! Затова така го хвърляш. Ако си работил да си го купиш сам, няма да го хвърляш. Аз сега съм учителка-възпитателка“, заяви Алисия от сцената.

Думите ѝ предизвикаха одобрението на голяма част от присъстващите, а впоследствие и на потребителите в социалните мрежи. Мнозина похвалиха певицата за реакцията ѝ и за това, че вместо просто да подмине случилото се, е използвала момента, за да отправи важен урок към младите си фенове.

Според тях изпълнителката е постъпила разумно, тъй като подобни действия крият риск както за артистите на сцената, така и за самите устройства. Някои дори отбелязаха, че подобно поведение става все по-често срещано по концерти и публични събития.

В крайна сметка инцидентът приключи без последствия, а след кратката забележка Алисия продължи участието си, макар и видимо ядосана.