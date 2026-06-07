Целувката на Венера и Юпитер ще бъде видима във вторник вечер

Любителите на астрономията ще имат възможност да наблюдават едно от най-впечатляващите небесни явления през юни, когато Венера и Юпитер ще се доближат видимо една до друга на вечерното небе. Астрономите определят явлението като планетарно съединение, но сред почитателите на звездното небе то е популярно с по-поетичното название „целувката на Венера и Юпитер“.

Събитието ще бъде видимо във вторник вечерта и ще предложи рядко красив спектакъл, в който двете най-ярки планети в Слънчевата система ще изглеждат почти като двойна звезда над западния хоризонт. Макар реалното разстояние между тях да се измерва със стотици милиони километри, перспективата от Земята ще създаде впечатлението, че двата небесни обекта са разположени непосредствено един до друг.

Подобни съединения се случват периодично в резултат на движението на планетите по техните орбити около Слънцето. В случая Венера и Юпитер ще достигнат минимално видимо разстояние на небесната сфера, превръщайки се в една от най-атрактивните гледки за наблюдателите през настоящия месец.

След залеза на Слънцето погледите трябва да бъдат насочени към западната част на небето. Планетите ще се намират в района на съзвездието Близнаци и ще започнат да се открояват още преди настъпването на пълната тъмнина. За наблюдателите в България най-благоприятният период ще бъде между 21:30 и 22:30 часа, когато небето е достатъчно потъмняло, а планетите все още се намират сравнително високо над хоризонта.

От София около 22:00 часа Венера и Юпитер ще се наблюдават на приблизително 15 градуса над западния хоризонт. Венера ще бъде най-яркият обект на вечерното небе след Луната и ще се откроява със силния си белезникав блясък. Юпитер, макар и по-слаб, също ще бъде лесно различим с просто око.

Астрономите подчертават, че за наблюдението не са необходими телескопи или специализирана техника. Явлението ще бъде достъпно за всеки, който разполага с открит изглед към западния хоризонт и благоприятни метеорологични условия. Използването на бинокъл обаче може значително да подобри преживяването, тъй като ще позволи и двете планети да се наблюдават едновременно в едно зрително поле.

Допълнителен бонус за внимателните наблюдатели ще бъде появата на Меркурий. Най-близката до Слънцето планета също ще се намира в съзвездието Близнаци, но ще бъде разположена значително по-ниско над хоризонта. Поради по-слабата си яркост и близостта до залязващото Слънце тя ще бъде по-трудна за откриване, но при ясно време и добра видимост може да бъде забелязана като малка ярка точка под Венера и Юпитер.

Според специалистите подобни планетарни съединения представляват ценна възможност за популяризиране на астрономията сред широката публика. Те напомнят, че макар Венера и Юпитер да изглеждат близо един до друг, в действителност ги разделят огромни разстояния. По време на явлението Венера ще се намира на около 250 милиона километра от Земята, докато Юпитер ще бъде на повече от 900 милиона километра.

През последните години подобни срещи между ярки планети привличат все по-голям обществен интерес, особено след впечатляващото съединение между Юпитер и Сатурн през 2020 г., наречено от медиите „Коледната звезда“. Макар сегашното явление да няма същата рядкост, астрономите са единодушни, че то ще бъде сред най-красивите небесни спектакли на лятото и една от най-добрите възможности за наблюдение на планетите през 2026 година.