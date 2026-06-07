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Силна експлозия в столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек

Силна експлозия в столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек

7 Юни, 2026 11:38, обновена 7 Юни, 2026 10:40 1 808 10

  • жк младост-
  • експлозия-
  • пострадал

По първоначална информация в бл.41 се е взривила газова бутилка

Силна експлозия в столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Силна експлозия стресна жителите на "Младост - 1" в София тази сутрин. Инцидентът е станал в апартамент в блок 41 в квартала, където по първоначална информация се е взривила газова бутилка.

Инцидентът е предизвикал силен тътен в района, а от жилището е започнал да излиза гъст дим.

На място веднага са изпратени четири екипа на пожарната, за да овладеят ситуацията.

"Получихме съобщение, че в жилищния блок се е получил взрив. Изпратихме три екипа и линейка към адреса, отделно и Бърза помощ изпратиха две линейки. Оказа се, че мъж е използвал сервизно помещение между етажите за малка работилничка, и явно вътре е извършвал някакви неустановени дейности. Получил се е взрив и обгазяване, което тепърва ще се установява. Има избита дограма и две входни врати на най-близките апартаменти. Човекът е пострадал, има обгаряния. Други пострадали няма. Синът на пострадалия има лека порезна рана на единия пръст. Пожарникарите евакуираха входа, обезопасиха мястото. Тепърва ще идват експерти, които да разследват какво е станало", каза ст. инсп. Емил Симеонов, оперативен дежурен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 5 Отговор
    Вааах........ това, украинските дронове верно много надалече са започнали да фърчат...?! Нашите власти политкорктно им викат - газови бутилки !!!

    10:43 07.06.2026

  • 2 И с какво

    16 1 Отговор
    право си е превърнал сервизното помещение между етажите на работилничка ?

    Коментиран от #7

    10:43 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джаро

    12 1 Отговор
    При смесване на химикали за синтетични наркотици стават аварии.

    10:51 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Готвенето по терасите е

    3 4 Отговор
    Абсолютно неприемливо и трябва да се забрани.

    11:07 07.06.2026

  • 7 Не е работилничка а готварница

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "И с какво":

    Готвят манджите си там. По входовете.

    Коментиран от #9

    11:08 07.06.2026

  • 8 бай ганьо

    7 0 Отговор
    булгар,булгар!!!

    11:15 07.06.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е работилничка а готварница":

    Хората от село са свикнали да си имат летни кухни. Изконна българска традиция е.

    11:30 07.06.2026

  • 10 Дедо Малино

    0 1 Отговор
    А на днешния ден през 1988 България имаше втори космонавт.

    11:35 07.06.2026

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