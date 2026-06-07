Силна експлозия в столичния квартал "Младост - 1", има ранен човек

Силна експлозия стресна жителите на "Младост - 1" в София тази сутрин. Инцидентът е станал в апартамент в блок 41 в квартала, където по първоначална информация се е взривила газова бутилка.
Инцидентът е предизвикал силен тътен в района, а от жилището е започнал да излиза гъст дим.
На място веднага са изпратени четири екипа на пожарната, за да овладеят ситуацията.
"Получихме съобщение, че в жилищния блок се е получил взрив. Изпратихме три екипа и линейка към адреса, отделно и Бърза помощ изпратиха две линейки. Оказа се, че мъж е използвал сервизно помещение между етажите за малка работилничка, и явно вътре е извършвал някакви неустановени дейности. Получил се е взрив и обгазяване, което тепърва ще се установява. Има избита дограма и две входни врати на най-близките апартаменти. Човекът е пострадал, има обгаряния. Други пострадали няма. Синът на пострадалия има лека порезна рана на единия пръст. Пожарникарите евакуираха входа, обезопасиха мястото. Тепърва ще идват експерти, които да разследват какво е станало", каза ст. инсп. Емил Симеонов, оперативен дежурен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:43 07.06.2026
2 И с какво
Коментиран от #7
10:43 07.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Джаро
10:51 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Готвенето по терасите е
11:07 07.06.2026
7 Не е работилничка а готварница
До коментар #2 от "И с какво":Готвят манджите си там. По входовете.
Коментиран от #9
11:08 07.06.2026
8 бай ганьо
11:15 07.06.2026
9 007 лиценз ту кил
До коментар #7 от "Не е работилничка а готварница":Хората от село са свикнали да си имат летни кухни. Изконна българска традиция е.
11:30 07.06.2026
10 Дедо Малино
11:35 07.06.2026