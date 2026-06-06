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Биляниш и Кристиан Балов се разделиха?

Биляниш и Кристиан Балов се разделиха?

6 Юни, 2026 12:11 1 372 22

  • биляниш-
  • кристиан балов-
  • поп фолк-
  • певица-
  • футболист-
  • раздяла-
  • двойка

Не е ясно кой е от двамата е прекратил отношенията

Биляниш и Кристиан Балов се разделиха? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовта между чалга звездата Биляниш и футболиста Кристиан Балов изглежда е стигнала до своя край. Крилото на Славия минава за най-апетитният футболист от родното първенство, като през последните дни се пече негов трансфер за 2,5 милиона евро в Цървена Звезда, отбелязва Марица.

Източник на изданието твърди, че Биляниш и Балов присъствали на баража между Септември и Янтра. Двамата не само не гледали заедно, но се разминали като пътни знаци на почивката.

Не е ясно дали Биляниш е зарязала Балов или националът е сложил края на връзката с поп фолк певицата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кой му пука?

    21 3 Отговор
    И двамата не знам кои са!

    12:13 06.06.2026

  • 2 Пука ми !

    15 3 Отговор
    Ще го Преместя !

    Коментиран от #8, #15

    12:15 06.06.2026

  • 3 Не ме

    14 2 Отговор
    Интересуват и двамата!

    12:15 06.06.2026

  • 4 И тук

    14 0 Отговор
    Няма връзка а интерес, няма обич и любов а просто договорни отношения с цел реклама.

    12:19 06.06.2026

  • 5 Защо

    13 0 Отговор
    Винаги чалгата и футбола вървят ръка за ръка? Всяка чалга певица има връзка с футболист това е като закон.

    12:22 06.06.2026

  • 6 бай Иван

    11 3 Отговор
    Боже ни "чалга звездата" съм чувал , ни за "футболиста"

    12:24 06.06.2026

  • 7 цербер

    7 1 Отговор
    Разделиха ли се Биляниш и Кристиан Балов?

    12:28 06.06.2026

  • 8 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пука ми !":

    Пу и аз!

    12:42 06.06.2026

  • 9 Тази новина

    11 2 Отговор
    направо ми съсипа деня, не знам дали ще мога дори да заспя тази вечер. Разстърваща информация, благодаря Ви "Факти" живота ми се промени коренно, приоритети ми се смениха, благодаря Ви!

    12:44 06.06.2026

  • 10 Едно не разбрах

    5 0 Отговор
    Защо в края на заглавието има ?.

    12:58 06.06.2026

  • 11 павела митова

    6 0 Отговор
    щото певачката върви с консумация а типчето не иска рога

    12:59 06.06.2026

  • 12 А СТИГА БЕ!!!!!!!!!

    7 1 Отговор
    Ужас тез двамцата са се разделили…направо ми развалихте уикенда!!! Нямате милост и това си е - отдавна не бях чел по-разтърсваща новина!

    Коментиран от #19

    12:59 06.06.2026

  • 13 Мдада...

    4 0 Отговор
    За Биляниш само чopaйбяниш.

    13:17 06.06.2026

  • 14 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор
    Кои са тия 🤷🏻‍♂️

    13:18 06.06.2026

  • 15 У бре, де бре

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пука ми !":

    И аз го преместих, но докато го местя ѝ се изцвъках на снимката.

    13:19 06.06.2026

  • 16 Пляскащата с сици

    1 1 Отговор
    Тая когато те целуне все едно те е целунала половин България

    Коментиран от #18

    13:24 06.06.2026

  • 17 1913

    3 0 Отговор
    За какво му е тая? В Белгард ще си намери сто пъти по-хубава и културна мацка.Сега става най-скъпо платеният футболист, българин, който излиза от бг първенство в чужбина.2,5 и дори повече, милиона евро.

    13:37 06.06.2026

  • 18 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пляскащата с сици":

    Ходи на монахиня тогава

    13:37 06.06.2026

  • 19 до един анонимник

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "А СТИГА БЕ!!!!!!!!!":

    Кой си ти ?

    13:38 06.06.2026

  • 20 Мишо Дудикоф 🥷

    0 0 Отговор
    Биляниш, Тита, Дара - това са новите горещи хотуайвс, така де певици.

    Пишете за тях, а не за лелките къде бяха модерни преди 15 години.

    13:39 06.06.2026

  • 21 Едно време в Овча купел от Васил Цонев

    1 0 Отговор
    Славия създава на-добрите футболисти в страната.

    13:39 06.06.2026

  • 22 Мюслита

    0 0 Отговор
    Мюсюлманската религия не позволява на туркините да правят секс преди брака , сигурно зарад туй Балов не е изтърпял да чака туркинчето. Младокът кипи от енергия и трябва все някъде да се осбоди от напрежението,а Биляниш явно не му пуска. Някой намират компромисен вариант в аналния секс, но Биляниш е споделила пред свои приятелка ,че било твърде болезнено и за тоа са решили да се разделят.

    13:51 06.06.2026