Тейлър Суифт благодари на критиците си, вдъхновили най-големите ѝ хитове

Тейлър Суифт заяви, че част от най-успешните ѝ песни са пряк резултат от публичната критика към личния ѝ живот и образ, като даде конкретни примери в интервю за The New York Times.

36-годишната изпълнителка, носителка на десетки награди "Грами", посочи, че негативните коментари често са служили като директен творчески стимул. „Критиката беше огромно гориво за мен. Тя се превръщаше в отправна точка – като задача по творческо писане“, казва Суифт.

Тя конкретизира, че песента Blank Space от албума 1989 (2014) е създадена като реакция на медийния наратив около връзките ѝ. „Нямаше да съществува, ако не бях виждала слайдшоута с всички мои гаджета и коментари по темата“, обяснява тя. По сходен начин възниква и Anti-Hero от Midnights (2022), където изпълнителката адресира директно обществените критики към характера си. „Тази песен не би съществувала, ако не бях критикувана за всяка част от личността си“, допълва тя.

Тейлър Суифт вече е коментирала публично темата за медийното отношение към личния ѝ живот. При преиздаването на 1989 (Taylor’s Version) през 2023 г. тя публикува уводен текст, в който описва натиска върху нея в началото на кариерата си. „Бях обект на системно засрамване заради това, че излизам с хора като нормална млада жена“, пише тя, като подчертава, че този тип публично говорене днес би предизвикал значително по-сериозна реакция.

В същото интервю Тейлър отправя конкретен съвет към млади изпълнители и автори: да ограничат влиянието на социалните мрежи върху творческия си процес. „Защо четете коментарите? Това е прекалено много шум без фокус“, казва тя, като уточнява, че пълното игнориране на критиката не е реалистично, но прекомерното ѝ следене може да бъде вредно.

По думите ѝ, конструктивният подход е критиката да се използва като материал за творчество, а не като причина за автоцензура. „Не позволявайте това да ви спре да пишете. Ако има нещо, на което искате да отговорите – направете го чрез музика“, казва тя. „Не отговаряйте на тролове. Публиката не иска това. Публиката иска изкуство.“