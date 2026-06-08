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За пръв път: Документален филм проследява 20-годишната кариера на Тейлър Суифт

За пръв път: Документален филм проследява 20-годишната кариера на Тейлър Суифт

8 Юни, 2026 16:31 738 6

  • тейлър суифт-
  • кариера-
  • документален филм-
  • 20 години-
  • сцена

Филмът ще се състои от две части, подробно разглеждащи успехите и предизвикателствата по пътя ѝ към световна слава

За пръв път: Документален филм проследява 20-годишната кариера на Тейлър Суифт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От момиче с китара в Нешвил до глобален музикален феномен с милиони почитатели по света – това е историята, която разказва новият документален филм „Да станеш Тейлър Суифт“ („Becoming Taylor Swift“). Двусерийната продукция проследява възхода на американската изпълнителка от първите ѝ стъпки в кънтри музиката до статута ѝ на една от най-влиятелните и успешни звезди на XXI век.

Филмът, продуциран от британския телевизионен канал Channel 4, вече е достъпен в стрийминг платформата на германската обществена телевизия ZDF. Режисьорът Гай Кинг изгражда разказа чрез архивни кадри, интервюта, редки аудиозаписи и ключови моменти от кариерата на певицата.

Историята започва в Пенсилвания и продължава в Нашвил – столицата на кънтри музиката, където младата Тейлър Суифт започва да преследва мечтата си. Продукцията проследява как още като дете тя пише собствени песни и постепенно привлича вниманието на музикалната индустрия, което води до подписването на първия ѝ звукозаписен договор.

Документалният филм отделя значително внимание на музикалната еволюция на звездата – от кънтри албумите „Taylor Swift“ и „Fearless“ до поп феномена „1989“, а по-късно и до експерименталните проекти „Folklore“ и „Evermore“. Според участващите във филма музикални журналисти и анализатори една от основните причини за успеха ѝ е способността да превръща личните си преживявания в универсални истории, с които милиони слушатели могат да се идентифицират.

Сред интервюираните са бившият ѝ мениджър Рик Баркър, журналистката Ванеса Григориадис, както и дългогодишни фенове, които разказват как музиката на Тейлър Суифт е съпътствала различни етапи от живота им.

Първата част на филма достига до един от най-трудните моменти в кариерата на певицата – публичния конфликт с Кание Уест и Ким Кардашиян през 2016 г., който доведе до безпрецедентна вълна от критики в социалните мрежи. След като временно се оттегля от публичното пространство, Тейлър Суифт се завръща година по-късно с албума „Reputation“, превърнал се в символ на нейното възстановяване и преоткриване.

Втората част разглежда периода, в който изпълнителката започва по-активно да изразява обществените и политическите си позиции. Значително място е отделено и на битката ѝ за контрол върху музикалния каталог от първите шест студийни албума – спор, който доведе до мащабния проект „Taylor’s Version“. Презаписаните версии на старите ѝ албуми се превърнаха в едно от най-успешните музикални начинания на последните години и промениха начина, по който индустрията гледа на авторските права и собствеността върху музикалните записи.

Документалната поредица излиза в момент, когато Тейлър Суифт продължава да бъде сред най-влиятелните личности в световната попкултура. След историческия успех на турнето „The Eras Tour“, което се превърна в най-печелившото концертно турне в историята, певицата затвърди позицията си на глобален феномен, чието влияние далеч надхвърля рамките на музикалната индустрия.

Сред силните страни на филма са богатият архивен материал и подробният поглед към ключовите етапи от кариерата на звездата. Някои критици обаче отбелязват като недостатък липсата на ново интервю със самата Тейлър. Вместо това разказът е изграден основно чрез вече познати архивни кадри и коментари на хора от нейното обкръжение. Част от използваните материали са познати и от документалния филм „Miss Americana“, който Netflix представи през 2020 г.

Въпреки това „Да станеш Тейлър Суифт“ предлага подробен поглед към пътя на артистката, която за по-малко от две десетилетия се превърна от обещаваща кънтри певица в една от най-влиятелните фигури в съвременната музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    6 0 Отговор
    На всеки десетина година се ражда по един такъв комерсиален продукт, който е изкуствено създаден, за да се движи тази индустрия. Тези песни никой никога няма да ги помни. Все едно някой помни Джъстин Бийбър или Бритни Спиърс. Това не е музика, а продаване на влияние, внимание и т.н. Всичко друго, но не и музика.

    Коментиран от #3

    16:34 08.06.2026

  • 2 Колкото

    5 0 Отговор
    И да ми я натрапвате, няма да я заобичам!

    16:39 08.06.2026

  • 3 !астично

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    си прав, но пропускаш тънкия момент, че момичето има и талант. Не оспорвам, че я грабнаха и развиха като мапина за пари, но както казах не е съвсем незаслужено. Може би не всички нейни песни ще се помнят, но доста ще останат за разлика от еднодневки като Джъстин, Ариана и т.н.

    Коментиран от #6

    17:01 08.06.2026

  • 4 Хм…

    1 0 Отговор
    Прав си, Директоре. Революцията в музиката отмина, това сега не е изкуство, а търговски продукт. И никой от някогашните звезди не е печелил така.

    17:14 08.06.2026

  • 5 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Отивам да си преместя хладилника от кухнята в хола в нейна чест

    17:57 08.06.2026

  • 6 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "!астично":

    Талант? Колкото наша Дара има талант! Не ставайте смешен/смешна!

    18:13 08.06.2026