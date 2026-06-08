Археолози откриха артефакти от Римската империя край катедралата Нотр Дам

Археолози разкриват нови пластове от близо две хилядолетия история под района около катедралата Нотр Дам в Париж. Мащабните разкопки, започнали в началото на годината, предоставят рядка възможност да бъде проследена еволюцията на френската столица – от римската епоха до Средновековието и съвременността.

Археологическата кампания е част от новия етап на обновяване на района около емблематичната катедрала, която отвори врати за посетители в края на 2024 г. след мащабна петгодишна реставрация, последвала опустошителния пожар от 15 април 2019 г. Сред предстоящите проекти са създаването на нови зелени пространства с над 160 дървета, обновяване на околните площади и трансформирането на подземния паркинг в модерен посетителски център.

Преди реализацията на тези планове обаче специалистите трябва да проучат и документират всички археологически останки, намиращи се под повърхността. Разкопките, които ще продължат около осем месеца, вече са достигнали дълбочина от четири метра и са разкрили стотици артефакти от различни исторически периоди.

Сред най-ценните находки са римски монети от времето на император Константин Велики, фрагменти от керамика с необичайни червеникави орнаменти, животински кости, метални предмети, както и останки от съдове за ежедневна употреба. Някои от откритията датират отпреди близо 2000 години, когато на мястото на днешен Париж се е намирал римският град Лутеция.

Archaeologists are conducting excavations near Notre-Dame Cathedral, offering a rare glimpse into centuries of French history. https://t.co/RkZEqKnnE2 — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) June 8, 2026

Според археолозите районът около Нотр Дам представлява своеобразна времева капсула. След периода на римското присъствие мястото е било използвано от Меровингите и Каролингите, които изграждат там силози за съхранение на зърно. По-късно, през Средновековието, пространството се застроява с жилищни сгради, разположени покрай тесни улички. Последните разкопки са разкрили мазета на тези домове, както и ями за отпадъци, които предоставят ценна информация за ежедневния живот на средновековните жители на Париж.

„Това е изключително рядка възможност да работим по проект, който ще остави трайна следа в изучаването на историята на Париж“, отбелязва Люси Алтенбург от Археологическата служба на Париж.

Археологическите открития около катедралата се вписват в поредицата значими находки, направени по време на реставрацията на Нотр Дам през последните години. Докато стотици специалисти работеха по възстановяването на повредената сграда, учените успяха да проучат конструкцията на катедралата по начин, който никога преди не е бил възможен.

Сред най-важните открития са масивни железни скоби от XIII век, които свързват каменните блокове в горната част на конструкцията. Анализите показват, че тези елементи са изиграли ключова роля за устойчивостта на сградата, като са позволили на строителите да постигнат характерната за готическата архитектура височина и лекота.

Под пода на катедралата археолозите откриха и два оловни саркофага. Единият е идентифициран като гробът на каноника Антоан дьо ла Порт, високопоставен духовник, починал през 1710 г. Вторият съдържа останките на неизвестен благородник и конник от XVI век, за когото изследователите предполагат, че може да е френският поет от Ренесанса Жоашен дю Беле.

Според експерти настоящите разкопки ще помогнат не само за опазването на археологическото наследство, но и за по-доброто разбиране на развитието на Париж през вековете. Всяка нова находка добавя още един елемент към историята на място, което от векове е сред духовните, културните и историческите символи на Франция.