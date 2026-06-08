Мат Деймън обвини "безмилостния" Холивуд, че го е отдалечил от децата му

След повече от четири десетилетия в Холивуд Мат Деймън признава, че най-голямото предизвикателство в живота му не е било нито спечелването на „Оскар“, нито работата с най-големите режисьори в света, а опитът да бъде добър баща, докато гради кариера в една от най-конкурентните индустрии.

В интервю за списание GQ актьорът, който ще се превъплъти в Одисей в дългоочаквания нов филм на режисьора Кристофър Нолан „Одисеята“, говори откровено за цената на успеха и за това как несигурността в развлекателния бизнес е повлияла на семейния му живот.

„С възрастта вече не изпитвам онази млада необходимост постоянно да доказвам нещо. Днес за мен е по-важно да работя по свои правила и да се опитвам да присъствам истински в момента, особено сега, когато децата ми растат“, казва Деймън.

Актьорът е баща на четири дъщери – Изабела, Джиа и Стела, както и на Алексия, дъщерята на съпругата му Лучана Барозо от предишна връзка.

По думите му обаче това не винаги е лесно.

„Тази професия те кара непрекъснато да мислиш за следващия проект и за това какво предстои. Това е много несигурен и доста безмилостен бизнес. Понякога осъзнавам, че това ме е откъсвало от настоящия момент повече, отколкото бих искал.“, казва звездата.

Мат Деймън започва кариерата си едва на 18 години с малка роля във филма „Мистична пица“. Големият пробив идва през 1997 г. с „Добрият Уил Хънтинг“, който написва заедно със своя близък приятел Бен Афлек. Успехът на филма носи на двамата „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий и ги превръща в едни от най-търсените млади актьори в Холивуд.

След това, признава Мат Деймън, животът му се превръща в непрекъснато пътуване между снимачни площадки.

„Не мисля, че някой от нас спря за години наред. Работих почти пет поредни години без почивка, живеех буквално от два сака и непрекъснато пътувах от един филм на друг. Харесваше ми, но винаги съществуваше страхът, че телефонът един ден ще спре да звъни.“

Той обяснява, че дори на върха на кариерата си никога не е успял напълно да се освободи от несигурността, характерна за актьорската професия.

„Има едни неофициални списъци в Холивуд. Разбираш, че си в тях, когато телефонът звъни често, но никога не знаеш колко дълго ще продължи това. Винаги съм бил много наясно с този факт.“, признава днес той.

Въпреки напрежението, Мат Деймън е убеден, че бащинството го е направило по-добър актьор.

Още през 2021 г. той признава, че семейството му е помогнало да достига много по-лесно до емоциите, необходими за работата пред камера.

„Всички чувства, които преди трябваше да търся и изграждам, сега са постоянно с мен. Не ми се налага да ги измислям – те просто съществуват.“

През последното десетилетие актьорът съзнателно забавя темпото на работа, за да прекарва повече време у дома. Наред с актьорските си ангажименти той развива и продуцентската компания Artists Equity, основана заедно с Бен Афлек.

„Най-малката ми дъщеря вече е в гимназията. Минал съм през това няколко пъти и знам колко бързо минават тези години“, казва той.

Въпреки това Деймън не крие вълнението си от работата по „Одисея“ на Кристофър Нолан. По думите му снимките са му напомнили за времето, когато е започвал кариерата си.

„По време на целия процес изпитвах чувство на носталгия. Имах усещането, че киното отново е такова, каквото беше, когато аз започнах. Осъзнавах, че това вероятно е последният път, в който ще имам възможност да участвам в подобен проект.“

Днес, след десетки филми, престижни награди и повече от 30 години сред най-големите звезди в Холивуд, Деймън казва, че най-важният урок е свързан не с кариерата, а със семейството.

В подкаста „New Heights“ на братята Травис и Джейсън Келси той обобщава философията си за родителството с няколко думи: „Децата идват на този свят със собствен характер и собствена душа. Ти можеш да им помагаш и да ги насочваш, но те още от самото начало са това, което са.“

А когато го питат за най-важния родителски съвет, който може да даде, отговорът е кратък: „Не мигайте. Всичко минава твърде бързо.“