Емилия отправи възторжено послание към Азис: Той най-много заслужава да се нарече звезда (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Луната във Вашия знак ще усили интуицията и емоционалната Ви чувствителност. Сутрешните часове могат да бъдат по-напрегнати, особено ако около Вас има шум, бързане или непредвидени ситуации. Добре е да си осигурите повече спокойствие и време за себе си. С напредването на деня ще се почувствате по-уверени и вдъхновени. Вечерта носи хубави разговори, разбиране и усещане за вътрешна хармония.

Водолей (21.01 - 19.02) Луната в Риби ще Ви направи по-чувствителни към думите и настроенията на околните. Сутринта е възможно някой да Ви изненада с рязка реакция или промяна на мнение. Вместо да отговаряте веднага, дайте си време да разберете истинската причина за ситуацията. Следобедът ще Ви помогне да възстановите вътрешния си баланс. Вечерта е подходяща за откровени разговори и приятни моменти с близки хора.

Козирог (23.12 - 20.01) Ежедневните въпроси ще поглъщат вниманието Ви още в началото на деня. Възможно е да възникне неочакван разход или промяна, свързана с организацията на седмицата. Запазете спокойствие и не вземайте решения под влияние на моментно раздразнение. По-късно атмосферата ще стане значително по-хармонична. Вечерта носи приятно усещане за подреденост и сигурност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Любопитството Ви ще бъде силно и трудно ще стоите дълго на едно място. Сутринта може да донесе внезапна покана, промяна в плановете или неочаквана среща. Денят ще върви най-приятно, ако не се опитвате да контролирате всяка подробност. Следобедът носи повече вдъхновение и желание за приятни разговори. Вечерта е чудесна за споделяне на идеи, мечти и бъдещи планове.

Скорпион (24.10 - 22.11) Ще имате нужда от повече спокойствие и дистанция от шумни или напрегнати ситуации. Сутринта е възможно да възникне дребно напрежение у дома или около организацията на деня. Вместо да настоявате всичко да бъде под Ваш контрол, опитайте да действате по-гъвкаво. Следобедът ще внесе повече лекота и добро настроение. Вечерта е подходяща за доверителен разговор и емоционално сближаване.

Везни (24.09 - 23.10) Юнската неделя ви носи желание за повече лекота, красота и приятни преживявания. Сутринта обаче може да Ви изненада с промяна в уговорка или с по-непредсказуемо поведение от страна на близък човек. Добре е да не приемате всичко твърде лично. Колкото повече оставяте събитията да се развиват естествено, толкова по-приятен ще бъде денят Ви. Вечерта носи топлина, вдъхновение и хубави думи.

Дева (24.08 - 23.09) Още в началото на деня може да се наложи да се съобразите с нечий променен план или настроение. Вместо да се стремите всичко да върви по график, оставете място за повече спонтанност. Това ще Ви помогне да избегнете ненужно напрежение. Следобедът ще внесе повече мекота и емоционален баланс. Вечерта е чудесна за спокоен разговор, музика или време с човек, който Ви действа успокояващо.

Лъв (24.07 - 23.08) Желанието Ви за повече свобода и разнообразие ще бъде силно още от сутринта. Някой може да Ви провокира с различно мнение или неочаквано поведение. Добре е да не превръщате всяка разлика в спор. Денят постепенно ще стане по-лек и вдъхновяващ, особено ако се заобиколите с приятна компания. Вечерта е подходяща за разговори, които сближават и носят усещане за истинско разбиране.

Рак (22.06 - 23.07) Неделята ще Ви настрои по-чувствително към атмосферата и поведението на хората около Вас. Сутринта може да донесе изненадваща новина или промяна, която първоначално Ви обърква. Вместо да се тревожите излишно, насочете вниманието си към неща, които Ви носят спокойствие. Следобедът е подходящ за почивка, творчество или време сред природа. Вечерта носи хармония и хубави разговори с близък човек.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят ще Ви подтиква да сменяте планове според настроението и обстановката около Вас. Възможно е сутринта да се появи напрежение заради различни очаквания или непредвиден ангажимент. Добре е да не реагирате прибързано и да оставите ситуацията да се подреди естествено. Към вечерта разговорите ще станат по-леки и приятни. Ще успеете да кажете нещо важно по начин, който ще бъде разбран правилно.

Телец (21.04 - 21.05) Около Вас може да има повече движение и непредвидени предложения още от сутринта. Някой ще се опита да Ви изненада с идея или покана, която първоначално Ви изглежда необичайна. Вместо веднага да отказвате, дайте си време да усетите дали това няма да Ви донесе приятно разнообразие. Следобедът носи по-мека и спокойна атмосфера. Вечерта е чудесна за приятелски разговори и близост с хора, на които държите.