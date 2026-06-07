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Емилия отправи възторжено послание към Азис: Той най-много заслужава да се нарече звезда (СНИМКИ)

Емилия отправи възторжено послание към Азис: Той най-много заслужава да се нарече звезда (СНИМКИ)

7 Юни, 2026 13:58 791 18

  • азис-
  • емилия-
  • поп фолк-
  • певица-
  • празник

Краля на фолка бе събрал куп свои колеги и колежки за специално парти, но без да посочва причината

Емилия отправи възторжено послание към Азис: Той най-много заслужава да се нарече звезда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Емилия използва социалните мрежи, за да отправи много специално и лично послание към една от най-големите звезди на родния поп фолк - Азис. Тя сподели и кадри от личен празник на краля на поп фолка, без да издава какъв е бил поводът.

"Каквото и да кажа за него ще е малко", започна публикацията на певицата в социалните мрежи, благодарейки на краля на поп-фолка, че е била част от тържеството му.

Емилия продължава с: "Възхищавам се на таланта и интелекта му и на това, че той направи революция в поп-фолка преди много години, когато трябваше да си от смелите, за да устоиш на всички нападки и натиск. Да бъдеш различен, а не като всички останали".

Без колебание поп фолк певицата написа и: "Той най-много от всички заслужава да се нарече ЗВЕЗДА и продължава напред без страх. Аз обичам смелите!" Публикацията завършва с директно обръщение към изпълнителя: Благодаря ти, че бях част от твоя личен празник!

Азис от своя страна отвърна на колежката си: "Благодаря, че беше част от моя празник! Прегръщам те и ти се възхищавам".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    3 1 Отговор
    Жените трябва да пият бита сметана поне 2 пъти в седмицата за да могат да командорат 🤭

    14:08 07.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха,ха

    7 0 Отговор
    Единият е тръгнал на ллаж по джапанки, другата е свалила пердета на баба за пола😂😂🍻

    Коментиран от #13

    14:11 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Без име

    4 0 Отговор
    Мишо Шамара казваше, че звездите не пър..т и не сер..т. Толкова за звездите.

    14:12 07.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Налудник

    9 0 Отговор
    Тези селски пръчки и колци не знам кой нормален човек ги слуша. Камо ли да въздиша или да е в еуфория от тегобите и въжделенията им. Освен ако, вероятно, не си плащат, за да им се публикуват простотиите. Звезди, ама "по български". Т.е., никои.

    14:31 07.06.2026

  • 13 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха,ха":

    Погледни предната снимка в цял ръст с Емилия е с потури ,защо си е вързала тази покривка нямам идея ?Като ги видиш как изглеждат и ги знаеш че са чалгари не знам как успяват да се вреди по медия се пише за тях и тяхното мнение още по голям срам и по телевизия ги излъчат различна от планета фолк ,в музикални предавания недоумявам -Утайката на обществото в България !

    14:35 07.06.2026

  • 14 Коко

    5 1 Отговор
    Когато на извращението кажеш звезда значи края на цивилизацията идва.

    14:44 07.06.2026

  • 15 Феникс

    5 0 Отговор
    Е каква звезда е тоя м@нгал , най много да е черна дупка, или тъмна материя, но тя не е доказана! :)

    14:48 07.06.2026

  • 16 Тома

    3 0 Отговор
    Че тя точката отдавна му е направиха на звезда.

    14:56 07.06.2026

  • 17 Иво

    3 0 Отговор
    Кой ги слуша още тези селски утайки?

    14:59 07.06.2026

  • 18 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    На тази четка и викат върними любовта!

    15:32 07.06.2026