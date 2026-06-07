Емилия отправи възторжено послание към Азис: Той най-много заслужава да се нарече звезда (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Емилия използва социалните мрежи, за да отправи много специално и лично послание към една от най-големите звезди на родния поп фолк - Азис. Тя сподели и кадри от личен празник на краля на поп фолка, без да издава какъв е бил поводът.
"Каквото и да кажа за него ще е малко", започна публикацията на певицата в социалните мрежи, благодарейки на краля на поп-фолка, че е била част от тържеството му.
Емилия продължава с: "Възхищавам се на таланта и интелекта му и на това, че той направи революция в поп-фолка преди много години, когато трябваше да си от смелите, за да устоиш на всички нападки и натиск. Да бъдеш различен, а не като всички останали".
Без колебание поп фолк певицата написа и: "Той най-много от всички заслужава да се нарече ЗВЕЗДА и продължава напред без страх. Аз обичам смелите!" Публикацията завършва с директно обръщение към изпълнителя: Благодаря ти, че бях част от твоя личен празник!
Азис от своя страна отвърна на колежката си: "Благодаря, че беше част от моя празник! Прегръщам те и ти се възхищавам".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
14:08 07.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха,ха
Коментиран от #13
14:11 07.06.2026
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6 Без име
14:12 07.06.2026
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12 Налудник
14:31 07.06.2026
13 Соваж бейби
До коментар #3 от "Ха,ха":Погледни предната снимка в цял ръст с Емилия е с потури ,защо си е вързала тази покривка нямам идея ?Като ги видиш как изглеждат и ги знаеш че са чалгари не знам как успяват да се вреди по медия се пише за тях и тяхното мнение още по голям срам и по телевизия ги излъчат различна от планета фолк ,в музикални предавания недоумявам -Утайката на обществото в България !
14:35 07.06.2026
14 Коко
14:44 07.06.2026
15 Феникс
14:48 07.06.2026
16 Тома
14:56 07.06.2026
17 Иво
14:59 07.06.2026
18 Ха ха ха
15:32 07.06.2026