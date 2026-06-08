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Христо Стоичков представя уникален спектакъл на 6 сцени за 60-ия си юбилей

Христо Стоичков представя уникален спектакъл на 6 сцени за 60-ия си юбилей

8 Юни, 2026 15:31 643 13

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  • годишнина

Спектакълът ще бъде уникален за българската сцена

Христо Стоичков представя уникален спектакъл на 6 сцени за 60-ия си юбилей - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков представя авторски спектакъл. На 8 октомври 2026 г. в зала „Арена 8888 София“ легендарният номер 8 се завръща в центъра на един различен терен, за да сподели как самият той иска да запомни изминалите 60 години от своя живот, съобщават от екипа на събитието.

По думите им това не е футболен мач или филм. Stoitchkov The Show е първият по рода си мултимедиен спектакъл в България, специално създаден по повод юбилея – събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и токшоу. Стоичков е сърцето на спектакъла и разказвачът на собствената си история.

Христо Стоичков представя уникален спектакъл на 6 сцени за 60-ия си юбилей

Продукцията пресъздава по съвременен начин неговата 60-годишна история в шест сцени, всяка със собствен визуален свят, атмосфера и енергия. Теренът в залата се трансформира, а пред очите на публиката оживяват шест различни свята - от ранните години на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите стъпки в спорта, през върха на световния футбол, до важните решения и победи, и ролята на Стоичков днес като вдъхновяваща фигура и ментор.

На сцената до Христо Стоичков ще се появят значими личности, които той смело нарича свои приятели. Те ще надникнат в личния свят на една от най-големите фигури в българския спорт, за да споделят неразказвани моменти от забележителния му живот, разказват от екипа на проекта.

По думите им за първи път публиката няма да бъде просто зрител: „Тя ще бъде част от действието - всеки регистриран потребител на сайта www.stoitchkovshow.com има възможност да изпрати въпрос към Христо Стоичков. Част от най-интересните въпроси ще бъдат избрани, а Стоичков ще отговори на тях на живо по време на спектакъла. Шоуто е предназначено за всички - за хората, които помнят САЩ '94, за тези, които обичат футбола, и за тези, които тепърва откриват историята на Христо Стоичков“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 брейййй

    15 3 Отговор
    По случай юбилея Кау.ланд ще пуснат на промоция безплатна лютеница Стоичков.

    15:34 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 6 Отговор
    Трябваше на 8 август, ама не му се е плащало летен наем. Поне с 6ците се е постарал.

    15:35 08.06.2026

  • 3 кауфланд

    13 1 Отговор
    беше добър футболист и ще спра дотук!!!

    15:37 08.06.2026

  • 4 Достойнство = 0

    7 0 Отговор
    Българските известни личности все повече приличат на просяци. Какво ли не правят за да изкарат някое евро…От собствения си рожден ден иска да печели, вместо да го празнува скромно в тесен кръг приятели…

    15:51 08.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    Въпрос:Менкат ли си жените футболисти те.И вярно ли стоичкова има нещо съд Сираков и обратното

    Коментиран от #10

    15:56 08.06.2026

  • 6 Тиква

    6 0 Отговор
    Мда, футболист със ограничен словесен запас,само за Евровизия.

    15:57 08.06.2026

  • 7 Артьом

    4 0 Отговор
    Инфантилен и самовлючбен нарцис. Скоро ще поиска национален празник да му стане рождения ден. Сигурен съм, че жена си не я е пипал от години. Да се гледа пред огледалото му е достатъчно.

    16:03 08.06.2026

  • 8 ИВАН

    3 0 Отговор
    Хахаха, това ли е съвременната идея, кауза .... ритнитопковщината е нещо много вредно за държава и общество. Преди са умирали със стиховете на Вапцаров и на Ботев, но е имало истински мъже, а сега .... стадо

    16:04 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    То не е твоя работа, те могат да правят каквото си искат.

    16:16 08.06.2026

  • 11 газо

    1 0 Отговор
    Този, много скромен!?

    16:17 08.06.2026

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    На този не може да му се затвори г.за за пари.От млади години две думи на кръст не може да каже а спектакъл ще прави

    16:23 08.06.2026

  • 13 Да си додим на думата

    0 0 Отговор
    Пазарувайте в Кауфланд!

    16:32 08.06.2026