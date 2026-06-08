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Странното поведение на Пост Малоун на сцената разтревожи феновете му (ВИДЕО)

Странното поведение на Пост Малоун на сцената разтревожи феновете му (ВИДЕО)

8 Юни, 2026 16:58 896 1

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Някои го сравниха с покойната Ейми Уайнхаус в най-трудните ѝ период

Странното поведение на Пост Малоун на сцената разтревожи феновете му (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нов видеоклип от концерт на Пост Малоун предизвика вълна от тревога сред неговите почитатели, след като в социалните мрежи се разпространиха кадри от негово скорошно изпълнение, на които певецът изглежда видимо изтощен и дезориентиран.

На записа 30-годишният изпълнител, чието истинско име е Остин Ричард Пост, е заснет по време на песен, когато внезапно се отпуска на сцената, за да запали цигара. Малко по-късно той се изправя, приближава се до ръба на сцената и за кратко остава неподвижен, вперил поглед в публиката, преди да продължи изпълнението си.

Кадрите бързо породиха коментари сред феновете, част от които изразиха опасения за здравословното и емоционалното състояние на музиканта. Някои потребители в социалните мрежи дори направиха паралели с последните публични изяви на покойната Ейми Уайнхаус преди смъртта ѝ през 2011 г.

„Това ми напомня за Ейми Уайнхаус в най-трудните ѝ моменти. Трябва ли да се тревожим?“, написа в платформата X д-р Джебра Фошей, споделяйки видеото.

Други коментатори също изразиха безпокойство, отбелязвайки, че изпълнителят изглежда уморен и натоварен. Част от феновете свързаха появата му на сцената с решението му по-рано тази година да отложи началото на турнето си BIG ASS Stadium Tour.

През май Пост Малоун обяви, че премества първите три седмици от концертната обиколка, в която участва и кънтри звездата Jelly Roll. Тогава изпълнителят обясни в социалните мрежи, че се нуждае от допълнително време, за да завърши новия си двоен албум „The Eternal Buzz“.

„Обещах нова музика на феновете и просто нямам достатъчно време да завърша проекта преди началото на турнето“, написа той тогава.

Пост Малоун се превърна в една от най-големите звезди на съвременната музикална сцена, след като през 2015 г. публикува песента „White Iverson“ в платформата SoundCloud. Неочакваният успех на парчето му осигури договор с голяма звукозаписна компания и постави началото на кариера, в която успешно съчетава елементи от хип-хоп, поп, рок и кънтри музика.

Сред най-големите му хитове е „Sunflower“, записана за анимационния филм „Спайдър-мен: В Спайди-вселената“, която се превърна в една от най-успешните песни на десетилетието. През последните години той работи с редица водещи изпълнители, сред които Тейлър Суифт и Бионсе.

В интервю за The New York Times през 2024 г. музикантът призна, че макар да е сред най-популярните артисти в света, не би искал да достига нивото на публичен натиск, с което се сблъскват някои от най-големите световни знаменитости.

„Дори не мога да си представя какво е да бъдеш на тяхното ниво. Това трябва да е изключително трудно. Натискът е огромен“, коментира тогава Пост Малоун.

Засега изпълнителят не е коментирал реакциите, предизвикани от последните кадри, а концертната му програма продължава по план.


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