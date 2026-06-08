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Ариана Гранде включи опасни каскади в първото си турне от 7 години насам (ВИДЕО)

Ариана Гранде включи опасни каскади в първото си турне от 7 години насам (ВИДЕО)

8 Юни, 2026 14:31 697 4

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Певицата "изчезна" през отвор в покрива на залата

Ариана Гранде включи опасни каскади в първото си турне от 7 години насам (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ариана Гранде даде впечатляващ старт на турнето си „Eternal Sunshine“, което е първото ѝ концертно турне от седем години насам. По време на откриващия концерт в Оукланд 32-годишната певица изненада феновете с ефектна въздушна каскада, превърнала се в един от най-коментираните моменти от шоуто.

По време на изпълнението на песента „Supernatural“ Гранде беше прикрепена към специално съоръжение, докато танцьорите около нея прикриваха подготовката за сценичния ефект. Малко по-късно певицата бавно се издигна над сцената под аплодисментите на публиката, а в края на песента изчезна през отвор в таванната конструкция на сцената.

Видеоклипове от изпълнението бързо се разпространиха в социалните мрежи, а феновете определиха продукцията като една от най-впечатляващите в кариерата на изпълнителката. Самата Ариана Гранде също публикува кадър от момента в профила си в Instagram.

Турнето „Eternal Sunshine“ следва едноименния албум, издаден през 2024 г., който включва хитове като „Yes, And?“ и „We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)“. Концертната обиколка ще премине през редица големи американски градове, сред които Лос Анджелис, Чикаго, Атланта и Бруклин, а финалните концерти са планирани в лондонската зала O2 Arena в края на лятото.

Паралелно с турнето Ариана Гранде се подготвя за издаването на осмия си студиен албум „Petal“, който се очаква на 31 юли. Първият сингъл от проекта – „Hate That I Made You Love Me“, вече беше представен заедно с официален видеоклип.

По време на първата вечер от турнето Гранде смени няколко сценични костюма, сред които лилава рокля с флорални мотиви, корсетни тоалети и дори сексапилни черни минирокли, допълнени с характерната за продукцията приказна и театрална визия.


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    Тази откакто почна да взима Оземпика и стана 20кг, дори и слизането по стълби е животозастрашаващо.

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    Eternal Sunshine-Вечно Слънце.

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  • 3 бушприт

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    Роклите й не са сексапилни,тя е сексапилната!

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  • 4 ИВАН

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