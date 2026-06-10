Шакира призна, че е искала да се оттегли от музиката наскоро

След повече от три десетилетия на световната музикална сцена Шакира признава, че е имало момент, в който сериозно е обмисляла да се откаже от кариерата си и да започне съвсем различен живот. Колумбийската суперзвезда, която през последните години преживя както професионален възход, така и сериозни лични сътресения, разкри в интервю за Vogue, че преди време е била на крачка от това да напусне музикалната индустрия.

„Преди няколко години бях готова просто да си купя ферма, да отглеждам животни и да се оттегля от музиката. Но когато погледна назад, си казвам: „Колко е лудо това?“ Имах и имам толкова много още да кажа и да направя“, споделя изпълнителката.

Днес подобна идея изглежда почти немислима. След един от най-трудните периоди в личния си живот, свързан с раздялата с бившия испански футболист Жерар Пике, Шакира преживя впечатляващо творческо възраждане. През 2024 г. тя издаде албума „Las Mujeres Ya No Lloran“, който се превърна в един от най-успешните латиноамерикански проекти на годината и ѝ донесе нова награда „Грами“.

Певицата не крие, че именно музиката е била нейният начин да премине през трудните моменти. Според нея човек понякога забравя собствената си стойност и приема таланта си за даденост, докато не бъде изправен пред изпитания.

На фона на огромния международен успех Шакира продължава да определя връзката си с публиката като най-ценната част от кариерата си. По време на настоящото си световно турне тя изнася концерти пред десетки хиляди зрители в Северна и Южна Америка, а билетите за редица дати бяха разпродадени за часове.

„Когато излизам на сцената, не чувствам, че съм пред публика. Чувствам се заобиколена от семейството си. Това са хора, които са били с мен толкова години, които познават музиката ми и приемат както силните ми страни, така и недостатъците ми“, казва звездата.

Според нея концертите отдавна са се превърнали в нещо повече от музикално шоу. Те са своеобразно споделено преживяване между изпълнител и публика, обединени от песни, превърнали се в саундтрак на различни периоди от живота им.

„Не усещам осъждане. Чувствам близост. Когато изпълняваме песни, които са били част от живота на хората толкова дълго време, между нас се създава връзка, която трудно може да бъде разрушена“, споделя певицата.

Шакира остава една от най-успешните латиноамерикански изпълнителки в историята на музиката с над 95 милиона продадени записа по света, десетки международни отличия и хитове като „Hips Don't Lie“, „Whenever, Wherever“, „Waka Waka“ и „She Wolf“.