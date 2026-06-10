Мъж отправи нови обвинения в сексуален тормоз срещу Пи Диди

Рап магнатът Шон „Диди“ Комбс може да се изправи пред нови правни проблеми, докато изтърпява 50-месечна присъда във федерален затвор в щата Ню Джърси. От прокуратурата на окръг Лос Анджелис потвърдиха, че разглеждат обвинения в сексуално посегателство, подадени срещу музикалния продуцент от холивудския пиар Джонатан Хей.

Разследването е свързано със сигнал, подаден от Хей във Флорида през септември 2025 г., малко преди произнасянето на присъдата срещу Комбс по федералното дело. Тъй като предполагаемите инциденти са се случили в Лос Анджелис през 2020 и 2021 г., случаят е бил препратен на местните власти. По-късно специализираното звено за жертви към шерифската служба на окръг Лос Анджелис е започнало проверка по твърденията.

Според Хей двата предполагаеми инцидента са станали, докато е работил по музикални проекти, свързани със сина на покойния рапър Ноториъс Б.И.Г. – Кристофър Уолъс-младши. В показанията си той твърди, че през 2020 г. е станал свидетел на непристойно поведение от страна на Комбс по време на професионална среща. По думите му година по-късно е бил принуден да извърши сексуален акт против волята си. Хей заявява още, че след случилото се е изпаднал в тежко емоционално състояние и е имал мисли за самоубийство.

От прокуратурата в Лос Анджелис съобщиха, че в момента се анализират събраните доказателства и материалите, предоставени от разследващите органи. Засега не е взето решение дали ще бъдат повдигнати официални обвинения.

Пред американски медии Хей заявява, че е обмислял да подаде сигнал още преди бившата приятелка на Комбс – певицата Каси Вентура – да заведе гражданско дело срещу него. Именно нейният иск през 2023 г. даде начало на серия от разследвания и съдебни процедури срещу музикалния продуцент. Делото беше уредено извънсъдебно само ден след подаването му срещу сума от 20 милиона долара.

Обвиненията на Хей за първи път станаха публично известни чрез анонимен граждански иск, внесен през юли, в който той твърди, че Диди, Кристофър Уолъс-младши и други лица са съдействали за извършването на предполагаемите посегателства. Впоследствие Уолъс заведе дело за клевета срещу Хей, като отрече обвиненията и заяви, че мотивът за действията му е свързан с неуспешно музикално сътрудничество.

След новината, че прокуратурата продължава работата по случая, Хей приветства развитието и заяви, че го възприема като важна стъпка към търсенето на отговорност.

От своя страна Шон Комбс категорично отрича обвиненията както по това дело, така и по останалите граждански искове срещу него. Освен настоящия случай, срещу него са подадени десетки жалби и съдебни претенции, съдържащи обвинения в сексуално насилие и други неправомерни действия.

Междувременно Пи Диди продължава да изтърпява присъдата си, след като през юли съдебно жури го призна за виновен по две федерални обвинения, свързани с организиране на проституция. Той беше оправдан по по-тежките обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и участие в престъпна организация. През октомври съдът му наложи наказание от 50 месеца лишаване от свобода, като адвокатите му вече обжалват присъдата.