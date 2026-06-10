Дъщерята на Майкъл Джаксън - Парис тръгва на първото си самостоятелно турне

Парис Джаксън, дъщерята на покойния Крал на попа Майкъл Джаксън, обяви първото си самостоятелно турне в Северна Америка. Музикантката и модел продължава уверено да изгражда собствена кариера, все по-отдалечена от огромната сянка на легендарното фамилно име.

Турнето, озаглавено „Zombies Tour“, ще стартира на 20 юли в Омаха, щата Небраска, и ще премине през редица американски и канадски градове. Част от концертите ще се проведат между датите, на които Парис Джаксън е специален гост на рок групата The Pretty Reckless, предвождана от актрисата и певица Тейлър Момсен.

Маршрутът включва спирки в Хюстън, Сан Диего, Сан Франциско, Ванкувър, Атланта, Торонто и Ню Йорк, където на 25 септември ще се състои финалният концерт от обиколката.

Парис Джаксън постепенно се утвърждава като самостоятелен артист през последните години. След дебютния си албум Wilted тя насочи музиката си към алтернативния рок, инди фолка и американата, а критиците често отбелязват, че стилът ѝ е далеч от поп звученето, което превърна баща ѝ в световна икона.

През 2022 г. тя издаде миниалбума The Lost EP, а през последните две години публикува поредица от самостоятелни сингли и активно концертира в САЩ и Европа. Паралелно с музикалната си кариера Парис Джаксън продължава да работи като модел и актриса, като участва в различни телевизионни и филмови проекти.

В интервюта тя нееднократно е споделяла, че музиката остава най-важният начин да изразява себе си. Макар неизбежно да бъде сравнявана с баща си, Парис подчертава, че никога не е имала амбицията да върви по неговия път, а предпочита да изгради собствена идентичност като изпълнител.

Интересът към турнето е засилен и от факта, че това е първата ѝ мащабна самостоятелна концертна обиколка като водещ артист. Предварителната продажба на билети започва на 10 юни, а свободната продажба стартира два дни по-късно.

С новото турне Парис Джаксън прави поредна стъпка към утвърждаването си като самостоятелно име на съвременната алтернативна музикална сцена, повече от 15 години след смъртта на баща ѝ, чийто творчески отпечатък продължава да влияе върху поколения изпълнители по света.