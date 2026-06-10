Бившата на Бен Афлек не иска той да се среща с жена след развода с Джей Ло

Актрисата Дженифър Гарнър смята, че Бен Афлек би имал полза от известно време далеч от романтичните връзки след развода си с Дженифър Лопес. Според източници, близки до бившата съпруга на актьора, тя вярва, че период на лична равносметка и фокус върху семейството и кариерата би бил най-добрият избор за бившия ѝ.

„Дженифър държи много на Бен и иска най-доброто за него. Според нея той изглежда по-спокоен и удовлетворен, отколкото е бил от дълго време, и би било здравословно да насочи енергията си към себе си, работата и децата си, вместо веднага да започва нова връзка“, твърди източник, цитиран от американски медии.

Същевременно Дженифър Гарнър не се опитва да влияе върху личните решения на актьора. Според близки до нея хора тя уважава избора му и би го подкрепила независимо от посоката, която реши да поеме.

Друг източник обаче посочва, че Бен Афлек не е затворил напълно вратата към нова любов. Макар в момента да не търси активно партньорка, той не изключва възможността отново да започне да излиза на срещи. Според информацията актьорът е получавал предложения от приятели да бъде запознат с нови хора, но натовареният му график и професионалните ангажименти оставят малко място за сериозна връзка.

В момента основният фокус на двукратния носител на „Оскар“ остава семейството и няколко предстоящи филмови проекта. Афлек продължава активно да работи както като актьор, така и като продуцент чрез компанията Artists Equity, която основа заедно с дългогодишния си приятел Мат Деймън.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър бяха женени в продължение на десет години – от 2005 до 2015 г. Двамата имат три деца – Вайълет, Серафина и Самюъл, и през годините успяха да изградят едни от най-добрите отношения между бивши съпрузи в Холивуд. Наскоро те отново бяха забелязани заедно в Лос Анджелис, докато придружаваха дъщеря си Вайълет до медицински център.

Източници твърдят, че след развода на Афлек с Дженифър Лопес двамата с Гарнър са започнали да прекарват още повече време заедно като родители. Според близки до семейството отношенията им са изградени върху взаимно уважение и доверие, а и двамата са благодарни, че са успели да запазят толкова силна връзка след раздялата си.