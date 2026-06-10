Мартин Скорсезе си навлече неприятности заради партньорство с компания за изкуствен интелект

Една от най-уважаваните фигури в световното кино, режисьорът Мартин Скорсезе, се оказа в центъра на спор заради новото си сътрудничество с компания за изкуствен интелект. Гилдията на художествените режисьори в Холивуд (Art Directors Guild) разкритикува публично режисьора, след като той стана съветник на стартъпа за генеративен изкуствен интелект Black Forest Labs.

В официална позиция, публикувана в социалните мрежи, организацията обвини носителя на „Оскар“, че пренебрегва приноса на професионалистите, които са помогнали за създаването на някои от най-запомнящите се филми в кариерата му.

Повод за реакцията стана рекламно видео на компанията, представящо новия генеративен AI инструмент FLUX. В него Скорсезе разсъждава върху предизвикателството режисьорите да предадат на екипа си визуалните идеи, които носят в съзнанието си. Според Гилдията обаче използването на подобни технологии рискува да замени работата на художници, сценографи, илюстратори, графични дизайнери и други специалисти, които традиционно участват в процеса на визуализация на филмовите продукции.

„В продължение на десетилетия тези професионалисти успешно си сътрудничат с режисьорите, за да превърнат творческите им идеи в реалност. Популяризирането на генеративен AI инструмент заобикаля приноса на тези творци“, се казва в позицията на организацията.

На 2 юни Black Forest Labs обяви, че Мартин Скорсезе се присъединява към компанията като съветник с цел да подпомогне разработването на нови творчески инструменти за киноиндустрията. В свое изявление режисьорът подчерта, че киното е сравнително младо изкуство и винаги е било свързано с технологични иновации.

Той припомни, че през годините е използвал различни новаторски решения, включително триизмерна технология във филма Hugo и техники за дигитално подмладяване на актьорите в The Irishman. Според него новите AI инструменти могат да помогнат за по-ясното представяне на творческите идеи пред сценографи, оператори и дизайнери, които впоследствие да ги развиват и надграждат.

Критиките към Скорсезе не се ограничиха само до професионалните организации. Режисьорът Бутс Райли също коментира темата в социалните мрежи, като предположи, че финансовите условия на партньорството може да са изиграли роля за решението на легендарния режисьор. Райли изрази мнение, че Скорсезе вероятно не възприема изкуствения интелект като дългосрочна заплаха за киното, но въпреки това определи участието му в проекта като разочароващо.

Вълната от критики се надига на фона на продължаващия дебат в Холивуд относно мястото на изкуствения интелект в творческите индустрии. Темата беше сред основните точки в стачките на сценаристите и актьорите през последните години, когато професионалните организации настояха за по-ясни правила относно използването на AI технологии в киното и телевизията.

Засега Мартин Скорсезе не е коментирал публично критиките.