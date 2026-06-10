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Температурите през май са стигнали до второто си най-високо ниво в историята

Температурите през май са стигнали до второто си най-високо ниво в историята

10 Юни, 2026 18:29 542 10

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  • температурен рекорд-
  • месец май

Най-горещият май остава този през 2024 г.

Температурите през май са стигнали до второто си най-високо ниво в историята - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Светът е преживял втория най-горещ май, откакто се водят измервания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на актуално европейско изследване.

Според данните средната глобална температура през май е била с 1,42 градуса по Целзий над средната за прединдустриалния период от XIX век. Най-топлият май остава този през 2024 г., пише БТА.

Западна Европа е била засегната от една от най-сериозните горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Според учените екстремните температури са в съответствие с прогнозите за въздействието на климатичните промени върху Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент.

В същото време части от Тихия океан са отчели необичайно високи температури на водата на фона на преход към климатичния феномен Ел Ниньо. Очаква се той да се формира през следващите месеци и да засили екстремните метеорологични явления по света.

През май бяха регистрирани и редица тежки природни бедствия, включително наводнения с жертви в Китай и Турция.

Ел Ниньо се проявява естествено на всеки две до седем години, когато отслабването на пасатите води до затопляне на водите в източната част на Тихия океан. Това обикновено повишава глобалните температури и предизвиква съществени промени във валежите, водещи до засушавания в едни региони и проливни дъждове в други, уточнява още Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости на колелета

    11 1 Отговор
    Това е най-прохладния и дъждовен майски месец благодарение на братския ни арийски народ на Иран, който има смелостта да издумка даже краварските климатични установки в Близкия изток.

    Коментиран от #2

    18:32 10.06.2026

  • 2 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости на колелета":

    Това е защото се завръщате в орбитата на Руccкого мира. Все едно сте забравили зимите през социализъма.

    18:34 10.06.2026

  • 3 Дано

    5 0 Отговор
    и януари и февруари е така, че да не плащаме ток

    18:35 10.06.2026

  • 4 🦁ЩЩД🦁

    6 1 Отговор
    Климатът е Такъв,какъвто Е.Термометърът е изобретен преди около 250 години.Понятието "средна глобална температура" е Чудовищна Глупост.

    18:41 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 колориметър

    2 0 Отговор
    На Мия Димитрова искам да й я измия!

    19:00 10.06.2026

  • 7 Месец…

    3 1 Отговор
    …беше доста студен! Не разбирам какви високи майски температури ви гонят?!

    19:30 10.06.2026

  • 8 селяк

    2 1 Отговор
    сечете още дървета ша паднат температурите

    19:33 10.06.2026

  • 9 Истината

    3 0 Отговор
    Затова валя сняг в планините през май! Ако беше студен не ми се мисли!

    19:34 10.06.2026

  • 10 Добре е

    0 0 Отговор
    Щом не са най-високите, значи трилионите които прибира една фамилия за спасяването на климата действително му се отразяват добре

    19:48 10.06.2026