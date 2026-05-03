Момченце се роди на 10 000 метра височина

Самолет на италианската национална авиокомпания ITA, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота.
"Това е първият случай на раждане на борда на самолет на ITA Airways", отбелязва Раинюз.
Причината: на бременна в 7-ия месец жена се случи неочаквано да роди, час след като самолета излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар – хирурга Антониета Серино от Казерта.
Подкрепена от испанска медицинска сестра - също пътничка - д-р Серино организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце, пише БНР.
Едно щастливо, невероятно събитие, предвид аварийните условия и надморската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върнал в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята.
ITA обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето - Мохамед Алесандро, като второто е на пилота.
Медиите обобщават, че "никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога, дори на 10 000 метра в небето, животът намира път".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Много добре знаят че повечето авиолинии забраняват бременни да летят след 5-тия месец
До коментар #2 от "Исторически парк":Искала е МохамедЧо да се роди римлянче за европейско гражданство и издръжка.
