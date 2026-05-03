Момченце се роди на 10 000 метра височина

3 Май, 2026 09:43 1 012 8

Това е станало по време на полет от Дакар за Рим

Момченце се роди на 10 000 метра височина - 1
Снимка: Facebook
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Самолет на италианската национална авиокомпания ITA, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота.

"Това е първият случай на раждане на борда на самолет на ITA Airways", отбелязва Раинюз.

Причината: на бременна в 7-ия месец жена се случи неочаквано да роди, час след като самолета излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар – хирурга Антониета Серино от Казерта.

Подкрепена от испанска медицинска сестра - също пътничка - д-р Серино организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце, пише БНР.

Едно щастливо, невероятно събитие, предвид аварийните условия и надморската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върнал в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята.

ITA обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето - Мохамед Алесандро, като второто е на пилота.

Медиите обобщават, че "никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога, дори на 10 000 метра в небето, животът намира път".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    8 1 Отговор
    Пак некъв котлон..

    Коментиран от #6

    09:56 03.05.2026

  • 3 Бащата

    10 1 Отговор
    сенегалец ли е ? Странно в напреднала бременност да реши да пътува сама със самолет за Рим , много авиокомпании отказват на пътнички да летят с тях ! Късмет , че е имало медици на борда . Живи и здрави да са всички !

    10:01 03.05.2026

  • 4 Пак

    4 0 Отговор
    ли…….

    10:18 03.05.2026

  • 5 Мда...

    4 0 Отговор
    на бременна в 7-ия месец жена
    Много добре знаят че повечето авиолинии забраняват бременни да летят след 5-тия месец

    10:34 03.05.2026

  • 6 ха, ха

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Искала е МохамедЧо да се роди римлянче за европейско гражданство и издръжка.

    10:35 03.05.2026

  • 7 Киро Про100то, канадски циганин

    3 0 Отговор
    И сега какво гражданско ще му запишат?

    10:36 03.05.2026

  • 8 Ел Кондор паса

    2 0 Отговор
    Качват се бременни на самолета, за да родят в Европа и да получат гражданство и бенефити. Хубавото е, че ги върнали обратно.

    10:51 03.05.2026