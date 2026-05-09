Жена роди петзнаци

35-годишната жена роди 4 момчета и 1 момиче. Всички те са в "отлично здраве" в специализираната болница „Хивот Фана“, съобщиха от болницата. „Не мога да изразя щастието си с думи“, каза майката, цитирана от BBC, спомняйки си как е била „изпълнена с депресия и болка“, докато молитвите ѝ не били чути.

Д-р Мохамед Нур Абдулахи каза, че майката и бебетата остават под медицински грижи в болницата. Бебетата тежат между 1,3 и 1,4 кг. и имат висок шанс за оцеляване и здравословно израстване. Той допълни, че Бедрия е заченала по естествен път, без помощта на ин витро оплождане (IVF), което болницата не предлага.

Инвитро оплождането може да увеличи шанса за многоплодни раждания, ако може да се прехвърли повече от един ембрион.

Абдулахи каза, че раждането е било чрез цезарово сечение. „Тя е получавала редовни медицински грижи по време на бременността си и е била информирана, че е заченала повече от едно бебе. Получавала е пълна и подходяща медицинска помощ през цялото време“, каза Мохамед, описвайки нейното „вълнение“.

Бедрия сподели, че първоначално ѝ е било казано, че е бременна с 4 бебета, но когато е родила, е имало още едно.

„Молих се само за едно дете и Аллах ми даде пет“, каза тя, говорейки за това как се е чувствала по време на „дългото си чакане“.

„Прекарах 12 години в болка, криейки се и молейки се постоянно за деца - най-накрая Аллах ме чу.“ Майката е кръстила децата си Наиф, Амар, Мунзир, Назира и Ансар.