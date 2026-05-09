Жена роди петзнаци

9 Май, 2026 13:25

Близо 12 години е правила опити да има дете

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

35-годишната жена роди 4 момчета и 1 момиче. Всички те са в "отлично здраве" в специализираната болница „Хивот Фана“, съобщиха от болницата. „Не мога да изразя щастието си с думи“, каза майката, цитирана от BBC, спомняйки си как е била „изпълнена с депресия и болка“, докато молитвите ѝ не били чути.

Д-р Мохамед Нур Абдулахи каза, че майката и бебетата остават под медицински грижи в болницата. Бебетата тежат между 1,3 и 1,4 кг. и имат висок шанс за оцеляване и здравословно израстване. Той допълни, че Бедрия е заченала по естествен път, без помощта на ин витро оплождане (IVF), което болницата не предлага.

Инвитро оплождането може да увеличи шанса за многоплодни раждания, ако може да се прехвърли повече от един ембрион.

Абдулахи каза, че раждането е било чрез цезарово сечение. „Тя е получавала редовни медицински грижи по време на бременността си и е била информирана, че е заченала повече от едно бебе. Получавала е пълна и подходяща медицинска помощ през цялото време“, каза Мохамед, описвайки нейното „вълнение“.

Бедрия сподели, че първоначално ѝ е било казано, че е бременна с 4 бебета, но когато е родила, е имало още едно.

„Молих се само за едно дете и Аллах ми даде пет“, каза тя, говорейки за това как се е чувствала по време на „дългото си чакане“.

„Прекарах 12 години в болка, криейки се и молейки се постоянно за деца - най-накрая Аллах ме чу.“ Майката е кръстила децата си Наиф, Амар, Мунзир, Назира и Ансар.


Етиопия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    10 1 Отговор
    Петзнаците са родени в болница в Етиопия

    Коментиран от #8

    13:31 09.05.2026

  • 2 Роза

    8 1 Отговор
    Е,честито,аллах дарил тази майка с "жив берекет"!За тези страни е нормално да имат по много деца,но тук,в Европа,само малцинствата са многодетни!За да отгледаш толкова много деца,са нужни много пари и жилищни условия!Дано всички да оживеят и да са късметлии!

    Коментиран от #12

    13:43 09.05.2026

  • 3 Факти

    3 6 Отговор
    Аллах има нужда от пушечно месо.

    13:45 09.05.2026

  • 4 тонке де таз женица ги навъдила толкоз

    6 3 Отговор
    много
    в вашия край ли
    и внимавай че ако и ти я последваш
    кой ще ни нацъква пълнежи в менюто

    13:46 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Миндич

    7 1 Отговор
    ПредполагамББС отразява този берекет,защото скоро въпросните ще бъдат зачислявани към британската социална система.Малко да се ококорят и всички накуп потеглят към Британия и Еврейския Съюз.

    13:53 09.05.2026

  • 7 това ще да е от файзера на урсула

    5 0 Отговор
    те такива трябват за фронта

    няколко пъти по 5 и ето ти един звод войници

    кога ще ги ражда едно по едно? бавно става

    14:00 09.05.2026

  • 8 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    оня етиопец с големия член така зарежда яцеклетката че по пет наведнъж се раждат

    ако беше изработил урсула отзад щеше 9 да роди наведнъж щото е разработена добре дори си мисля че има малкаЧУРКА отпред наща урсула

    Коментиран от #10

    14:01 09.05.2026

  • 9 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Манн гааллките са така. По пет на веднъж. Наифи, Мундзири, дс са живи и здрави да си седят там, дет са. Да не ни ги пращат насам да ги храним и издържаме ние.

    14:11 09.05.2026

  • 10 Тебе те

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Знаем ти лапаш само спаруженатаЧурка на Костадинов

    14:11 09.05.2026

  • 11 Ако

    1 1 Отговор
    Василев напъни Цомчю ще се народят поне 10 МечКопейки

    14:13 09.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Щастието никога не закъснява

    2 0 Отговор
    Да са здрави и красиви !!!

    14:27 09.05.2026