Изгубиха „Оскара” на Павел Таланкин за "Г-н Никой срещу Путин" по време на полет

2 Май, 2026 12:43 756 9

Авиокомпанията в крайна сметка е открила и върнала наградата на руския режисьор

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Авиокомпанията Луфтханза съобщи, че е открила изгубената статуетка „Оскар“ на руския режисьор Павел Таланкин, след инцидент по време на полет от Ню Йорк до Франкфурт. Отличието вече се намира във Франкфурт и предстои да бъде върнато на своя притежател.

Таланкин е сред носителите на награда от Американската филмова академия в категорията за документално кино за филма "Г-н Никой срещу Путин", отличен през март. Продукцията, която предизвика силен международен интерес, разглежда механизмите на властта в съвременна Русия и проследява личната история на режисьора, който се превръща едновременно в автор и централен герой. Филмът беше отличен заради своя достъп до чувствителна информация, документална автентичност и актуален политически контекст.

По информация на Deadline, при заминаването си от Международно летище Джон Ф. Кенеди режисьорът не е получил разрешение да пренесе статуетката в ръчния си багаж. Служители на Американската администрация за транспортна сигурност са преценили, че предметът – с тегло около 3,8 кг – не отговаря на изискванията за безопасност в кабината.

В резултат статуетката е била чекирана като багаж. Поради липса на твърд защитен куфар, служители на Луфтханза са я опаковали в картонена кутия с балонно фолио и са я изпратили в багажното отделение. При пристигането си във Франкфурт Таланкин установява, че пратката липсва.

От авиокомпанията не разкриват къде е била открита статуетката, но потвърждават, че тя е в добро състояние. Статуетката „Оскар“, една от най-разпознаваемите награди в киноиндустрията, е изработена от позлатен бронз и тежи близо 4 килограма, което я прави не само символично, но и физически значим предмет при транспортиране.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луфтханза

    12 1 Отговор
    Статуетката не може, на лубриканти му позволихме да си го носи.

    12:46 02.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ото Кац

    6 1 Отговор
    Това е по поръчение на другаря Пу тин! Утре веднага М Ър сула и К ъЯ да обявят 21я пакет срещу Русия!

    12:59 02.05.2026

  • 4 Запознат

    0 0 Отговор
    Който в пребил зверски Бети кахъра с юмруци живее царски и охолно. 20 30 юмрука в грозното лице 🤣🤭🤣🤭🐐🐐🥳🇮🇱

    12:59 02.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 авантгард

    6 0 Отговор
    Ха, награда Фейк Нюз!

    13:18 02.05.2026

  • 7 авантгард

    10 0 Отговор
    Момчето объркало заглавието.
    Никой срещу г-н Путин.

    13:19 02.05.2026

  • 8 Реалист

    12 0 Отговор
    Оскарите отдавна загубиха своя авторитетен филмов статус след като вкараха политкоректно и расовокоректно съдържание вътре . Нулев рейтинг . Поне за мен . Питам . Ако филмчето не беше срещу Путин , щеше ли да има политкоретна награда ?

    13:21 02.05.2026

  • 9 Някой

    0 0 Отговор
    Тъпанар с тъпанарка роля в тъпанарско филм. Загубата на статуетката всъщност не е загуба, защото не може да се загуби едно нищо.

    14:25 02.05.2026