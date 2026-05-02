Изгубиха „Оскара” на Павел Таланкин за "Г-н Никой срещу Путин" по време на полет

Авиокомпанията Луфтханза съобщи, че е открила изгубената статуетка „Оскар“ на руския режисьор Павел Таланкин, след инцидент по време на полет от Ню Йорк до Франкфурт. Отличието вече се намира във Франкфурт и предстои да бъде върнато на своя притежател.

Таланкин е сред носителите на награда от Американската филмова академия в категорията за документално кино за филма "Г-н Никой срещу Путин", отличен през март. Продукцията, която предизвика силен международен интерес, разглежда механизмите на властта в съвременна Русия и проследява личната история на режисьора, който се превръща едновременно в автор и централен герой. Филмът беше отличен заради своя достъп до чувствителна информация, документална автентичност и актуален политически контекст.

По информация на Deadline, при заминаването си от Международно летище Джон Ф. Кенеди режисьорът не е получил разрешение да пренесе статуетката в ръчния си багаж. Служители на Американската администрация за транспортна сигурност са преценили, че предметът – с тегло около 3,8 кг – не отговаря на изискванията за безопасност в кабината.

В резултат статуетката е била чекирана като багаж. Поради липса на твърд защитен куфар, служители на Луфтханза са я опаковали в картонена кутия с балонно фолио и са я изпратили в багажното отделение. При пристигането си във Франкфурт Таланкин установява, че пратката липсва.

От авиокомпанията не разкриват къде е била открита статуетката, но потвърждават, че тя е в добро състояние. Статуетката „Оскар“, една от най-разпознаваемите награди в киноиндустрията, е изработена от позлатен бронз и тежи близо 4 килограма, което я прави не само символично, но и физически значим предмет при транспортиране.