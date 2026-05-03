Крал Чарлз III започна посещението си на Бермудските острови, посещавайки атрактивен спектакъл

3 Май, 2026 11:07 396 1

Кралят е на тридневно посещение

Крал Чарлз III започна посещението си на Бермудските острови, посещавайки атрактивен спектакъл
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

В първия ден от тридневната си визита на Бермудските острови британският крал Чарлз III присъства на спектакъл с традиционни танци, известни под името "гомби", предаде Франс прес. Танците се изпълняват от маскирани танцьори и преплитат африкански, индиански и карибски фолклорни мотиви.

Преди това Чарлз III беше посрещнат тържествено на летището в столицата Хамилтън от премиера на страната Дейвид Бърт. Това е първата визита на Чарлз III на архипелага, откакто той се възкачи на престола, уточнява БТА. По време на това посещение монархът не е придружаван от кралица Камила, която беше с него по време на визитата му в САЩ, предшествала визитата на Бермудите.

В първия ден от нея монархът посети и изложба в Националния музей на Бермудите, която проследява тъмната история на острова по време на търговията с роби. Тя включва, по-специално, железни нашийници от 16-и век. Много страни от Африка, Карибите и Тихия океан искат Великобритания и други европейски държави да изплатят компенсации за робството или поне да се извинят за него.

По време на среща на върха на Общността на нациите в Самоа през октомври 2024 г., Чарлз III, който остава държавен глава на няколко от засегнатите от робството страни, не поднесе извинения. Той помоли в срещата на върха тогава да "отхвърлят езика на разделението".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  Кралят на

    5 0
    Тунеядците и тюфлеците на безсмислени воаяжи за сметна на будалите данъкопладци! Това е той светът, другото е шменти капели!

    11:11 03.05.2026