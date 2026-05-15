Детски спектакъл с декор от играчки от масивен картон казва “не” на пристрастяването към електронни устройства

На 7 юни, в “Théatro отсам канала” ще се състои детският акроденс спектакъл на Tapia Dance House, който носи името “Вълшебният свят на куклите” и е посветен на силата на детското въображение. В него има много акробатика и танци, с участието на малки деца, които показват изключителни умения. Декорът, който представлява детска стая, ще се състои от къщички, шкафчета и други играчки от масивен картон, които децата в публиката ще могат да оцветят сами след спектакъла и така да изразят своето впечатление от това, което са гледали.

Организаторите Виолета Петрова - ръководител на детската школа по акроденс и автор на спектакъла “Вълшебният свят на куклите” и Жени Илиева от My Toy - създател на интерактивни образователни играчки от масивен картон, които ще бъдат в този ден част от декора, посвещават цялото мероприятие на свободата на детското въображение, противопоставена на зависимостта от електронните устройства. Тази инициатива символично ще отдели малките поне за два часа от телефоните и таблетите и ще ги докосне до изкуството, позволявайки им сами да изразят мнението си, да допринесат с фантазията си за цялостното преживяване, да покажат проактивност и креативност, създавайки нещо, вместо да го получават наготово от технологиите.

Според проучвания, вече е доказана вредата от пристрастяването към електронните устройства и влиянието им на детското развитие. При прекаляване с екранното време, децата на 2 години имат комуникативни проблеми, на 4-годишна възраст изпитват затруднения в социализацията и стават по-затворени в себе си, около 6-годишна възраст изпитват затруднения със запаметяването и образователното възприятие. Наскоро президентът на Франция Еманюел Макрон призова учениците да изключват телефоните си и да четат повече, като предложи да има поне един ден месечно без устройства и социални мрежи.

Жени Илиева, създателката на интерактивните играчки, които ще са част от декора, споделя: “Тези творения от масивен картон развиват въображението и креативността на децата, комбинирайки забавление и образование в едно”.