Почина изследователят, декодирал човешкия геном

Американският генетик и един от пионерите в геномиката Крейг Вентър почина на 80-годишна възраст. Това съобщи в изявление основаният от него институт Крейг Вентър.
Според организацията ученият е починал в Сан Диего след хоспитализация, причинена от усложнения по време на лечение на рак.
Вентър беше един от ключовите специалисти в началото на съвременната геномика и развитието на синтетичната биология. Работата му допринесе за прехода на биологията към широкомащабен анализ на генетични данни и ускори изследванията на човешкия геном. Той участва в първите проекти за дешифриране на човешкия геном, а също така ръководи изследването, което направи възможно получаването на висококачествена последователност на диплоидния човешки геном. По-късно неговите изследователски групи създават за първи път синтетична бактериална клетка, която функционира на базата на изкуствено сглобен геном.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиририрам
Коментиран от #5
12:09 03.05.2026
2 Жен Зи
Коментиран от #3
12:12 03.05.2026
3 хе хе
До коментар #2 от "Жен Зи":Най-ценното у човека не са гените, но материалисти като вас никога няма да го разберат.
Коментиран от #9
12:15 03.05.2026
4 Госあ
12:46 03.05.2026
5 Тпци
До коментар #1 от "тиририрам":като теб. Което не е интересно щото сте в изобилие.
Коментиран от #7
12:56 03.05.2026
6 Госあ
13:00 03.05.2026
7 тиририрам
До коментар #5 от "Тпци":Ти си ТПК, защото не отчиташ факта, че разплитащите геноми все още умират от рак - заболяване на генома. Шефът горе има чувство за хумор, а вие имате само ВИСОКОМЕРИЕТО си!
13:03 03.05.2026
8 Папур
13:07 03.05.2026
9 Соваж бейби
До коментар #3 от "хе хе":От значение са разбира се ,ако в семейството има луди ,епилептици....се предава и на децата.Освен таланта или добрият парактер на човек примерно и все пак ако детето е лошо,свидлив ,алкохолик ...то пак е наследство от баба ,дядо .
13:10 03.05.2026