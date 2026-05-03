Почина изследователят, декодирал човешкия геном

3 Май, 2026 11:47 965 9

  • крейг вентър-
  • геном-
  • декодиране-
  • кончина

Крейг Вентър си отиде на 79-годишна възраст

Почина изследователят, декодирал човешкия геном - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Американският генетик и един от пионерите в геномиката Крейг Вентър почина на 80-годишна възраст. Това съобщи в изявление основаният от него институт Крейг Вентър.

Според организацията ученият е починал в Сан Диего след хоспитализация, причинена от усложнения по време на лечение на рак.

Вентър беше един от ключовите специалисти в началото на съвременната геномика и развитието на синтетичната биология. Работата му допринесе за прехода на биологията към широкомащабен анализ на генетични данни и ускори изследванията на човешкия геном. Той участва в първите проекти за дешифриране на човешкия геном, а също така ръководи изследването, което направи възможно получаването на висококачествена последователност на диплоидния човешки геном. По-късно неговите изследователски групи създават за първи път синтетична бактериална клетка, която функционира на базата на изкуствено сглобен геном.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тиририрам

    2 0 Отговор
    Спомням си, че е идвал в България. Какво ли интересно е търсил тук? 🤔

    Коментиран от #5

    12:09 03.05.2026

  • 2 Жен Зи

    3 1 Отговор
    А тези, които са кодирали човешкия геном, още се чудят какво да правят с осем милиарда маймуни.

    Коментиран от #3

    12:12 03.05.2026

  • 3 хе хе

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жен Зи":

    Най-ценното у човека не са гените, но материалисти като вас никога няма да го разберат.

    Коментиран от #9

    12:15 03.05.2026

  • 4 Госあ

    0 0 Отговор
    Пълни глупости !!! Пълни.

    12:46 03.05.2026

  • 5 Тпци

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "тиририрам":

    като теб. Което не е интересно щото сте в изобилие.

    Коментиран от #7

    12:56 03.05.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    Бил “специалист по мащабно мислене” ха ха ха ха ха все пак, имал образование, обаче, за разлика от другият гений по мащабно мислене от Южна Африка 😂

    13:00 03.05.2026

  • 7 тиририрам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тпци":

    Ти си ТПК, защото не отчиташ факта, че разплитащите геноми все още умират от рак - заболяване на генома. Шефът горе има чувство за хумор, а вие имате само ВИСОКОМЕРИЕТО си!

    13:03 03.05.2026

  • 8 Папур

    1 0 Отговор
    Грешно го е декодирал, и неговата свърши

    13:07 03.05.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хе хе":

    От значение са разбира се ,ако в семейството има луди ,епилептици....се предава и на децата.Освен таланта или добрият парактер на човек примерно и все пак ако детето е лошо,свидлив ,алкохолик ...то пак е наследство от баба ,дядо .

    13:10 03.05.2026