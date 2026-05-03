Почина изследователят, декодирал човешкия геном

Американският генетик и един от пионерите в геномиката Крейг Вентър почина на 80-годишна възраст. Това съобщи в изявление основаният от него институт Крейг Вентър.

Според организацията ученият е починал в Сан Диего след хоспитализация, причинена от усложнения по време на лечение на рак.

Вентър беше един от ключовите специалисти в началото на съвременната геномика и развитието на синтетичната биология. Работата му допринесе за прехода на биологията към широкомащабен анализ на генетични данни и ускори изследванията на човешкия геном. Той участва в първите проекти за дешифриране на човешкия геном, а също така ръководи изследването, което направи възможно получаването на висококачествена последователност на диплоидния човешки геном. По-късно неговите изследователски групи създават за първи път синтетична бактериална клетка, която функционира на базата на изкуствено сглобен геном.