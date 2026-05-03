Марк Рубио стана диждей на сватба (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се пробва като диджей на сватба, съобщи заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино.

„Рубио също е диджей на сватби! Ето го на работа на семейна сватба тази вечер“, написа Скавино в социалните мрежи.

Към публикацията той прикачи видео, на което Рубио, в официален костюм и вратовръзка, стои зад диджейския пулт, притискайки накрайника на слушалките към ухото си. До него стои друг мъж, вероятно диджей, който показва нещо на Рубио на лаптоп. В края на видео фрагмента държавният секретар на САЩ остава сам до DJ пулта и започва да танцува.

Според New York Post не е известно чия е сватбата.

„Държавният секретар Марко Рубио очевидно е добавил още едно към дългия си списък от отговорности в администрацията на (президента на САЩ Доналд – бел. ред.) Тръмп: сватбен диджей“, хумористично отбелязва изданието.