Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Марк Рубио стана диждей на сватба (ВИДЕО)

Марк Рубио стана диждей на сватба (ВИДЕО)

3 Май, 2026 12:35 572 19

  • марко рубио-
  • ди джеи-
  • сащ-
  • сватба

Държавният секретар на САЩ беше на семейна сватба

Марк Рубио стана диждей на сватба (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се пробва като диджей на сватба, съобщи заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино.

„Рубио също е диджей на сватби! Ето го на работа на семейна сватба тази вечер“, написа Скавино в социалните мрежи.

Към публикацията той прикачи видео, на което Рубио, в официален костюм и вратовръзка, стои зад диджейския пулт, притискайки накрайника на слушалките към ухото си. До него стои друг мъж, вероятно диджей, който показва нещо на Рубио на лаптоп. В края на видео фрагмента държавният секретар на САЩ остава сам до DJ пулта и започва да танцува.

Според New York Post не е известно чия е сватбата.

„Държавният секретар Марко Рубио очевидно е добавил още едно към дългия си списък от отговорности в администрацията на (президента на САЩ Доналд – бел. ред.) Тръмп: сватбен диджей“, хумористично отбелязва изданието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Диждей сигурно отговаря за дъжда?

    12:37 03.05.2026

  • 2 Путин

    8 3 Отговор
    Не им ли трябва и таксиджия?

    12:37 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 не е известно чия е сватбата

    5 1 Отговор
    много ясно
    на варшеди мучовци дет подскачат кат петли

    12:46 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Швейк

    5 1 Отговор
    Американският Марко Тотев ще го бият по сватбарски.

    12:49 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    2 2 Отговор
    И ТОЙ Е ЧОВЕК, НАЛИ? ВСЕКИ ИМА ПРАВО ДА СЕ ЧУВСТВА СВОБОДЕН .👍🍀❤️

    12:52 03.05.2026

  • 9 Паветниците

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Все си имат интернет, а все малоумнци си остават!

    12:52 03.05.2026

  • 10 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    12:53 03.05.2026

  • 11 Аман от диждеи

    4 1 Отговор
    И в политиката е като диждей, същия палячо

    12:57 03.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Нощес Украйна удари с рекордните 334 дрона по цялата руска територия. Щетите и загиналите се уточняват, с пострадалите работят лекарски екипи и психиатри ☝️

    12:57 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Така Така

    2 1 Отговор
    Престъпник какво да го коментирам ле ке убиец

    13:00 03.05.2026

  • 15 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    А клоуна е радвал децата !!!!

    13:03 03.05.2026

  • 16 Шурето

    1 0 Отговор
    Кубинчето трябва да завива боритос някъде по паркингите в Чикаго , не да ми представлява като Държавният секретар на САЩ. Кой, кой разпореди това безобразие !

    13:08 03.05.2026

  • 17 Проф. Камен Донев

    0 1 Отговор
    Тези какво подскачат като някакви аутисти , хора не могат ли да играят. Това в Америка няма кой да им бие по един шамар да им сплеска бушано на тия Дзен Джи-та !

    13:14 03.05.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Какво значение има че е бил DJ ,всеки го може кефи се човека,слуша музика и избира песни човека да забавлява хората.Всеки има скрити таланти и има нужда от релакс няма само с политика се занимава .

    13:15 03.05.2026

  • 19 Розовото пони Путин🦄

    2 0 Отговор
    Аз станах диджей в бункера 🦄👬😂

    13:16 03.05.2026