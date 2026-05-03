Кими Антонели тръгва първи в Гран При на Маями

3 Май, 2026 12:17 574 0

Макс Ферстапен остана втори

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кими Антонели върна Мерцедес на върха само часове след разочароващото представяне в спринта на Гран При на Маями, след като спечели полпозишън за основното състезание, предава БТА. Лидерът в шампионата записа трети пореден полпозишън през сезона и спря серията на Макс Ферстапен, който преследваше трета поредна първа стартова позиция в Маями.

От началото на сезона Мерцедес доминира в квалификациите. Джордж Ръсел спечели полпозишън в първото състезание за годината, а след това Антонели беше най-бърз и в следващите две Гран при. След паузата от пет седмици, наложена от отменените стартове в Близкия изток заради конфликта в Иран, всички отбори пристигнаха с обновени болиди. След слабия спринт, в който Ръсел финишира четвърти, а Антонели шести, шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че тимът не е намерил правилния баланс с новите подобрения. В квалификацията обаче Антонели направи впечатляваща обиколка от 1:28.653 минути и остави зад себе си Ферстапен с Ред Бул.

„Денят започна трудно със спринта, където нещата не се получиха, но съм много доволен от реакцията ни. Ще дадем всичко от себе си в състезанието“, заяви италианецът след квалификацията.

Макс Ферстапен също остана доволен от прогреса на Ред Бул. Нидерландецът призна, че през първите състезания не се е чувствал комфортно в болида, но новите подобрения са помогнали значително. „Отново усещам колата по-конкурентна и мога да натискам повече. Първата редица е много по-добър резултат, отколкото очаквахме преди уикенда“, коментира четирикратният световен шампион.

Трето време в квалификацията даде Шарл Льоклер с Ферари. Ландо Норис с Макларън остана четвърти, след като по-рано през деня спечели спринта. Ръсел завърши пети, Люис Хамилтън се нареди шести за Ферари, а Оскар Пиастри остана седми.

Разочарование имаше за Кадилак в първото домашно състезание на отбора в САЩ. Валтери Ботас завърши квалификацията на 20-о място, а Серхио Перес остана 21-и.

Основното състезание в Маями ще стартира по-рано от планираното заради очакваните проливни валежи и гръмотевични бури, като началният час е 20:00 българско време.


