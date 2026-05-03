Димо Дренчев: Страната ни трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия

3 Май, 2026 08:09 2 010 87

Димо Дренчев: Страната ни трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия, заяви Димо Дренчев от "Възраждане" в студиото на "Говори сега" по БНТ.

"България трябва да поиска дерогация за вноса на торове, горива, петрол и природен газ от Руската федерация. И да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия.", коментира депутатът от "Възраждане". Той направи анализ и на резултатите от парламентарните избори на 19 април.

"Избирателите искат да продължаваме да казваме истината. Ако преди три години, когато "Възраждане" за пръв път стана парламентарно представена партия, това бяха хора, които гласуваха за новото, за надеждата, в момента същият брой избиратели гласуват за хора, които вече познават и които не са ги разочаровали."

Дренчев коментира и закона за НСО:

"Това е предложение, което ние сме вкарвали през ноември миналата година, в началото на 51-вото Народно събрание. Определени личности от политически партии злоупотребяват с възможностите, които им дава законът. И затова се налага да променим закона. Нашето предложение е МВР да охранява народните представители така, както охранява всички български граждани."

По отношение вътрешната политика на страната Дренчев каза следното:

"Ние си имаме достатъчно много вътрешни проблеми. Няколко сектора изсмукват богатството на българските граждани – размерът на банковите такси, размерът на средствата, които правителството събира от всички видове концесии. Има много неща във вътрешнополитически план, които трябва да се свършат."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я ДА СИ ПРИБЕРЕМ И НИЕ ЗЛАТОТО

    40 16 Отговор
    вместо ДЪНДИ диретно да изнася

    Коментиран от #25

    08:15 03.05.2026

  • 2 Пич

    53 25 Отговор
    Точно така трябва!!! Урсула да реве колкото си иска !!! Паветниците - и те!!!

    08:19 03.05.2026

  • 3 Задкулисието от ДС ни остави само

    38 25 Отговор
    тая "алтернатива" Израждане. Е...си и "алтернативата"!

    Коментиран от #29

    08:23 03.05.2026

  • 4 1357

    25 32 Отговор
    Бегай цървул...л.много добре се снабдява Лукойл сега

    08:23 03.05.2026

  • 5 служител на Лук-ойл

    27 12 Отговор
    България никога не е спирала да внася нефт от Новоросийск !!

    08:23 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Т Живков

    21 43 Отговор
    РУСОФИЛСКИ БЛЯНОВЕ,ЗА ВЪЖЕТО СТЕ

    Коментиран от #15, #21

    08:24 03.05.2026

  • 8 Радев

    24 12 Отговор
    СВАЛЯМ РУСКИТЕ САНКЦИИ! ПОБЕДА!

    Коментиран от #41

    08:25 03.05.2026

  • 9 Исторически парк

    26 13 Отговор
    Що Япония и Корея могат а ние да не можем

    08:26 03.05.2026

  • 10 Еврои...т

    18 12 Отговор
    Пия само скъп демократичен нефт.

    08:26 03.05.2026

  • 11 евалата чалгопитеци

    12 11 Отговор
    Как е Промяната? Нали затова скачахте по жълтите павета?

    Коментиран от #39

    08:27 03.05.2026

  • 12 Възраждане

    21 18 Отговор
    Са прави за всичко. Несправедливо загубиха депутати.

    Коментиран от #66

    08:28 03.05.2026

  • 13 стоян

    22 37 Отговор
    На тоя платен путинофил затова му плащат от московията - да рушат и спират развитието на България - а защо този индивид не каже какво ще стане ако внесем санкциониран рузки петрол- няма ли от ЕС да санкционират и накажат България и да ни орежат субсидиите с които кърпим бюджета който е на минус

    Коментиран от #23, #26

    08:28 03.05.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    15 11 Отговор
    тоя юнак не знаели, че чуждия посланник не дава?! Забранил е! Да се гърчим!

    08:29 03.05.2026

  • 15 За въжето сте тия дето системно

    19 11 Отговор

    До коментар #7 от "Т Живков":

    Манипулирате лайковете тоест соросоидите.

    08:30 03.05.2026

  • 16 ДИМО ДИМО

    9 10 Отговор
    И политиката я разбираш колкото дограмата - хич.

    08:31 03.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мир, здраве и ниски цени

    16 8 Отговор
    Крайно време е. А също така е крайно време да спрем парите за оръжие, защото изтровихме съвсем Черно море

    08:34 03.05.2026

  • 19 Последните ще станат първи

    19 16 Отговор
    Помнете ми думата че всичко което казва Възраждане едно по едно ще стане факт.

    Коментиран от #22

    08:34 03.05.2026

  • 20 Какво ни показвате

    10 10 Отговор
    разни бити карти.

    08:35 03.05.2026

  • 21 Опичай си акъла,

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "Т Живков":

    Нов Народен съд ви чака и пак ще виете колко лош бил

    Коментиран от #53

    08:35 03.05.2026

  • 22 Това го плямпаш,

    10 12 Отговор

    До коментар #19 от "Последните ще станат първи":

    откакто се основахте.
    Няма как да стане.
    Чао сте.

    Коментиран от #28

    08:35 03.05.2026

  • 23 Слаб 2

    11 8 Отговор

    До коментар #13 от "стоян":

    Как можеш да сравняваш трохите от ЕС с евтина енергия

    08:36 03.05.2026

  • 24 по точно

    23 4 Отговор
    Страната ни трябва да се снабява от всякъде където е възможно и изгодно. Пъклна диверсификация и гаранции при кризи разни.
    Да си забраняваме доставки по комсомолко-идеологически подбуди от където и да е е икономическо мало умие и стратегическо безхаберие.
    Вече трябваше да сме направили миалиарди от износ от рафинериите.

    08:37 03.05.2026

  • 25 Някой

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Я ДА СИ ПРИБЕРЕМ И НИЕ ЗЛАТОТО":

    Еми що не си прибереш рафинерията и да си я национализираш? Идея нямаш, а?

    08:37 03.05.2026

  • 26 Ха Ха

    13 6 Отговор

    До коментар #13 от "стоян":

    А тогава кажи Бюджетът ни защо е на минус след като никой не ни реже субсидиите от ЕС? Това ли развите на България ти харесва, та не искаш путинофилите да пречат

    Коментиран от #30, #40

    08:37 03.05.2026

  • 27 Тия как не вдянаха

    9 11 Отговор
    за толкова години, че хората не обичат нацисти.
    Първата им програма беше копие на Хитлерюгенд.

    Коментиран от #44

    08:38 03.05.2026

  • 28 Плямпате соросоидите

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Това го плямпаш,":

    Подбирай си приказките.

    08:38 03.05.2026

  • 29 Факт

    17 12 Отговор

    До коментар #3 от "Задкулисието от ДС ни остави само":

    Боташа (аналогово) и Подмяната (цифрово) окрадоах гласовете на всички по-малки партии. С-г@3-paждани ги пуснаха да крепят боковия и да джавкат за успокоение на излъганитеи от Kрадев шеломофили.

    08:39 03.05.2026

  • 30 Те само режат а даденото се

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ха Ха":

    Краде на месна почва.

    08:40 03.05.2026

  • 31 Казанлъшкия

    16 7 Отговор
    Лицемери големи! Те обещаха преди години да се борят за "изгонване на п.оробителите и к.радците концесионери", влязоха в парламента и моментално забравиха всичко. Сега им намаляха избиратели, повечето хора видяха ,че са част от статуквото, и пак се пробват да привлекат нови поддръжници. За не един и два законопроекта на ГЕРБ гласуваха също така ,които бяха в ущърб на българите, подкрепиха ГЕРБ. Питаха го медиите Коцето защо така ,нали уж бяха различни, той мълчеше като п.тка.

    08:41 03.05.2026

  • 32 Дренчо

    14 5 Отговор
    трупа пари и не му дреме за нищо ! Повъртят се фамилно все до кокала ! Истини бил казвал ?

    08:41 03.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаха

    19 6 Отговор

    До коментар #17 от "Боби":

    Робите как се кланят на еврогосподарите си. Забравихте, че единствено Русия е жертвала толкова хора за нас

    08:43 03.05.2026

  • 35 Всъщност

    15 8 Отговор
    Ако България не беше спряла да изнася селскостопанската си продукция към Русия, селското ни стопанство сега нямаше да е в такъв погром. Разбира се "връщането" на земята също си каза думата - тръгнаха атлантическите либерасти да раздават обратно земата от укропнените Промишлено-Аграрни Комплекси на прага на 21 век - уникално малоумие

    Коментиран от #52

    08:44 03.05.2026

  • 36 Нищо

    13 3 Отговор
    положително от Израждането - само голи приказки , нищо конструктивно и ли пък план , който следват , играещи го умни , патерица и грозно двуличие ! Тотално ненужни , както и разходите по тях всичките !

    Коментиран от #43, #64

    08:44 03.05.2026

  • 37 БАЙ ---ХОЙ

    8 13 Отговор
    ДРЕНЧЕВ. АКО. ИСКАШ. ДАЖЕ. МОЖЕМ. ДА. СИ. КУПИМ. И. БТР-80. ПРОБИВАТ. СЕ. И. С. ФЛОБЕРКА.
    ВИЕ. СТЕ. ТОЛКОВА. ОГЛУПЕЛИ. РУСКИ
    МАРИОНЕТКИ. ЧЕ. НЯМА. НАКЪДЕ, САМО. ЧЕ. И. НА. ВАШИЯ. ВОЖД. В. МОСКВА. МУ. СВЪРШВАТ. ПАРИТЕ, И. МУ. СЕ. РАЗКЛАТИХА. КРАКАТА.

    08:45 03.05.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    8 10 Отговор
    Всичко е много лесно, и просто , ако Путин беше нормален човек без имперски амбиций, никой нямаше да го спре!
    Всички бяха в мрежата му изловени като скумрий!
    Но той се оказа примитивен рибар!!!
    Това което сам си направиш....и ...... в гората не може да ти го направи!!!

    08:45 03.05.2026

  • 39 евалата чалгопитеци

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "евалата чалгопитеци":

    надявам се минусите да ви помогнат

    08:45 03.05.2026

  • 40 Копейките ни пречат

    7 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ха Ха":

    За да вземеш нещо, трябва първо да дадеш.
    Копейките не работят, не участват в проекти за субсидии, не представят нормални планове за развитие, за да им отпуснат каквото и да било. Фермерите и зърнопроизводителите се научиха, хлебарите, хотелиерите, дори някои малки предприятия, копейките – не. Даже за полуграмотния, не е толкова трудно да напишеш проект и да го подкрепиш с финансов разчет. Но за тия ламтурници дори това изглежда тежък физически труд.
    Едно дърво не са посадили, само искат.
    Еми няма да стане. Субсидиите не са социални помощи. Дават ги срещу положено усилие и документи, които доказват, че не си фейк.
    За тролене не отпускат, сори!

    Коментиран от #51

    08:46 03.05.2026

  • 41 Казанлъшкия

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Радев е всичко друго ,но не и русофил,но явно наивниците не са го разбрали. Просто няма да говори по адрес на Русия и ще слуша и се подчинява на ЕС и НАТО, нееднократно каза,че сме в еврозоната, НАТО, ЕС. Завършил е колежа за летци Максуел, не звучи някакси руско, нали? Защото е в САЩ. Искаше да привлече гласовете на русофилите в България,а те са мнозинство,това беше цялата работа. Радев ще си трае и няма да дразни Русия,но ще слугува на западните господари,нищо повече.

    08:46 03.05.2026

  • 42 ннннннннн

    5 4 Отговор
    Джен-зи джебчийките да се пробват с това докарване на нефт в джобите си от Расията.

    08:46 03.05.2026

  • 43 възраждане

    13 7 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо":

    са обикновени марионетки. Играят според свирката на кукловода.

    Коментиран от #48

    08:46 03.05.2026

  • 44 Кои хора

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Тия как не вдянаха":

    Зеленски като е нацист защо го подкрепяте?

    08:48 03.05.2026

  • 45 Перо

    13 9 Отговор
    Не може 500 млн. човека в ЕС да се лишават от ниски цени и стандарт, заради един ционист в Киев, провокирал война! Европейските авиокомпании спират полети от Европа за Далечния изток, поради наложените самоограничения да заобикалят Русия, а сега не могат да правят и междинни кацания в Близкия изток! Това не само оскъпява и удължава с 2 ч. полетите, но ги прави неконкурентни на китайските авиолинии. Най-губещи са БГ, които за да направят входящия нефт с параметрите на стандарта на рафинерията трябва да смесват продукти от различни кораби, които трябва да се зареждат в страните от Ормузкия пролив с плащане на такси за другите проливи, рейд, демюрейджи и т.н., което оскъпява значително горивата! И всичко поради налудничави политически решения на една група мошета!

    Коментиран от #63, #67, #74

    08:49 03.05.2026

  • 46 Кирил

    8 3 Отговор
    Да....., а Костя дигна два палата на морето

    08:51 03.05.2026

  • 47 Хасковски каунь

    10 6 Отговор
    Лъгаха народа с еврото,с инфлацията,с УСА самолетите на Враждебна,а сега искат да ни натресът Гюров -шефа на лъжците за президент.
    Народът ги отвя и ще ги заличи

    08:52 03.05.2026

  • 48 Хвърляш думи

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "възраждане":

    Без да можеш да докажеш или аргументираш позиция. Това се казва инсинуация изпълнена с лъжа.

    Коментиран от #58

    08:53 03.05.2026

  • 49 и как ще стане

    9 3 Отговор
    тази работа? Руският петрол се доставя до рафинерията с танкери, а Черно море е пълно с украински морски дронове, които ежедневно взривяваме по плажната си ивица. Братята украинци ни се отблагодариха като ни съсипаха икономически. Но, да мислим позитивно, времето се затопля, вадете колелата и хич да не ви пука каква е цената на дизела и бензина. Българинът е виждал кризи всякакви, ще се справи някак и с тези, които ни заливат от всички посоки, и най-вече от евроатлантическа посока.

    08:54 03.05.2026

  • 50 Пламен

    5 2 Отговор
    С тези 4 сантиметра нищо не могат да направят. :)

    08:55 03.05.2026

  • 51 Ха Ха

    10 5 Отговор

    До коментар #40 от "Копейките ни пречат":

    Субсидии, планове..? - Промит атлантист. Едно време бюджетът се пълнеше с продадена продукция, защото имаше производство, а субсидиите не идваха от чужбина. И имаше пари за устойчиво развитие на всичко

    Коментиран от #54, #87

    08:55 03.05.2026

  • 52 какви са тези глупости?

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Всъщност":

    България изнасяше продукцията на ТКЗС за Русия по цени каквито каже Москва. В ТКЗС имаше кой да работи ангария, само заради Жителството, заради което не можеше да си бие камшика от родното място.

    08:55 03.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Верно ли?

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ха Ха":

    1989 година в България настъпват "промените" само заради отказания от Москва нов заем за 1 милиард долара. Четете книжки.

    Коментиран от #60, #85

    08:56 03.05.2026

  • 55 Артилерист

    3 7 Отговор
    Самата истина е казал Димо Дренчев.

    08:57 03.05.2026

  • 56 Гъбарко

    6 4 Отговор
    Русия винаги е използвала енергиините си ресурси като оръжие за корупционен натиск и влияние. Такава и е природата на съветската империя. Ей го тоя, типичен пример за прокарване на руските интереси под благовидния поглед за независима и суверенна държава. Че кога сме били такава държава ако не сега?

    09:00 03.05.2026

  • 57 Дик диверсанта

    6 0 Отговор
    Този предател на България го пратете в Туапсе да очаква петия удар.

    09:01 03.05.2026

  • 58 Делата

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хвърляш думи":

    им го доказват ! Какво повече от това ? Ноооо , много скоро се изпаряват ! Дори без диря !

    09:01 03.05.2026

  • 59 анонимен

    0 5 Отговор
    България трябва да купува торове, горива, петрол и природен газ където е изгодно, а не на идеологическа основа. Това е истинска диверсификация.

    Коментиран от #68

    09:02 03.05.2026

  • 60 това че

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Верно ли?":

    Това че 1989 г Москва отказва нов заем на БКП, не означава че руснаците са напуснали България.

    09:03 03.05.2026

  • 61 Сийка

    3 0 Отговор
    Лукойл България трябва да внася от там, където цена/ качество е най добро. Преди те внасяха скъп нефт и изнасяха евтино ( всичко това от свои фирми), така убиваха печалбата и не плащаха данъци !!!

    09:04 03.05.2026

  • 62 пери

    6 0 Отговор
    И как ще стане тая работа с вноса на петрол от Русия, като сме в ЕС и трябва да се съобразяваме с това?
    И защо журналистката не попита тоя мушмурок с колко точно ще поевтинеят горивата, ако отново почнем да внасяме петрол от Русия? Айде малко повече конкретика, а не див популизъм и празни, платени приказки.

    Коментиран от #65

    09:04 03.05.2026

  • 63 Пак не си в час

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Тия еврофондове съществуват отпреди войната и даже отпреди ти да си в ЕС
    Създадени са с тази цел: войни, бедствия, аварии на АЕЦ, възстановяване след военни действия. Те не могат да се прехвърлят за други неща, камо ли за кефа на копейки, защото те нямат принос в тях. Пък и не са вложени бг пари.
    Защо сме последни в ЕС ли? Защото сме мързеливи, крадливи, спекуланти сме, ямаме правосъдие, което да съди по бързата процедура пазванти, убийци, домашни насилници, биячи на хора пред кина и театри, нападатели над полицаи и т.н.
    И нямаме индустрия, нито произвеждаме кой знае какво.
    И си сменяме правителствата за щяло и нещяло, както и законите. Таман човек свикне с един закон, те го сменят.
    Кой инвеститор ще се лови за несигурното.
    В Хърватия мексиканци построиха циментов завод, австралийци (не австрийци) отварят парфюмерийни и други предприятия постоянно. Там гледат билки и си продават евтино лавандулата, та всеки им я купува, специален закон следи спекулата. Винарството им е известно в цял свят. Там и да търсиш алкохол менте, няма кой да ти продаде.
    Не си чупят уличните лампи, нито заслоните на спирките. Има много руски туристи, но никой хърватин не припада по Русия. Напротив.
    И т.н.
    Украински пари му се приискали. Виж го ти!
    Когато те нападне Путин, тогава. Сега просто бачкай и не Краси.
    И спри да хленчиш.

    09:05 03.05.2026

  • 64 Дик диверсанта

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо":

    Алтернативно родените направиха една добрина на България - преброиха и регистрираха рос дебилите, което обаче зависи кой за какво ще използва. Рибарите се активираха и започнаха да ги ловят.

    09:06 03.05.2026

  • 65 много питаш ти!

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "пери":

    Много питаш! Много питаш! Белене за тебе! Много питаш!

    Коментиран от #70

    09:06 03.05.2026

  • 66 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    Костадинов миналата година искаше да отвържем лева от еврото и да го завържем за долара. На нас 80% от търговията ни е в евро, а 15% в долари. За последната година доларът е поевтинял с 4% спрямо еврото. Това означава, че с ходът на Костадинов щяхме да форсираме още повече инфлацията. В икономиката има едно правило - никога не прави това, което правят руснаците. Те са доказали, че от икономика и от финанси не разбират. Фалираха СССР и той се разпадна. БКП фалира България три пъти и обявихме официален банкрут с мораториум на плащанията по външния дълг. Виденов фалира държавата за четвърти път. От руски марионетки не слушай съвети за икономика и финанси. Те обслужват интереса на Русия, а тя е доказала безброй пъти, че икономиката и финансите не са нейното. На Русия й дай само война, ама като гледам и в това не я бива много.

    Коментиран от #69

    09:07 03.05.2026

  • 67 Тираджия

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Наистина си изперкал. Вероятно си 75-80 годишен бивш служител от Ямболския ОК на БКП

    09:08 03.05.2026

  • 68 Рашките никога

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "анонимен":

    не са ти продавали евтино.
    Сопри се с това идолопоклонничество.

    09:09 03.05.2026

  • 69 То ако слушахме Коцето за гоина

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    щяхме да сме 16-та република с якутски стандарт на живот и да не ни пускат никъде без визи.

    09:10 03.05.2026

  • 70 Ето нацизъм в действие

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "много питаш ти!":

    Типичен възрожденец си

    Коментиран от #83

    09:12 03.05.2026

  • 71 Полезни идиоти

    4 2 Отговор
    Това е ролята на Възраждане. Да се види какво и как не трябва да се прави. Благодарим за което

    09:12 03.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Всичко е ясно

    4 0 Отговор
    И тоя иска къща на Тюленово. Нев.ежите ги гласуват. 4.3%. Бравоооооо! Следващият път и за субсидия няма да има

    Коментиран от #76

    09:17 03.05.2026

  • 74 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Перо":

    Путин е единствената причина за високите цени в Европа. В Украйна има много нефт, газ и редкоземни елементи, които щяха да влязат в Европа на много по-ниски цени от руските. Путин затова я нападна - за да не могат да бъдат разработени залежите и ресурсите да не влязат в Европа. Това започна 2014 г. с окупацията на Крим и конфликта в Донбас, където Путин въоръжи и финансира сепаратистите и им прати руски инструктори и офицери да ги обучат и поведат. Това беше 5 години преди Зеленски да влезе в политиката. Скъпо ти е заради Путин, а не заради Зеленски. Сега можеше да ни е по-евтино от преди 2014 г. но Путин ни прецака. Но не се притеснявай - тя съдбата си знае работата. Всяко зло за добро. Тази война форсира зеления преход, а Русия изгуби европейския пазар и влиянието си на континента. След 20-30 години ще разберем каква услуга ни е направил Путин.

    09:18 03.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Не само това иска

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Всичко е ясно":

    Иска да му е директно от Русия правителството. Тоест да управлява той.

    09:19 03.05.2026

  • 77 Здрасти

    1 3 Отговор
    Подкрепям мнението му за петрола! Урсолита спи в копринени чаршафи, но ние трябва да мизерстваме. Колко глупав индивид трябва да си, да подкрепяш санкции..

    Коментиран от #79, #82

    09:20 03.05.2026

  • 78 128 хиляди

    3 0 Отговор
    Не.грамот.ни овце са ги избрали

    09:20 03.05.2026

  • 79 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Здрасти":

    Ночно колкото теб. Да подкрепяш тия

    09:21 03.05.2026

  • 80 Тия тъпаци

    3 1 Отговор
    от Възраждане защо ги вкараха в НС? Тотално боклуци. Да си ходят в Русия. Този тиквеник не знае ли, че рашистите винаги са ни продавали скъп нефт и газ, винаги са спирали газа , когато им кефне. През 2009 година при Сергей Станишев, уж приближен на Кремъл. студувахме цяла зима. Никакви руски суровини, които са окървавени от войната на фашиста Путин.

    09:24 03.05.2026

  • 81 хххх

    2 1 Отговор
    Петролните резерви на Русия са на безпрецедентно дъно (имат петрол за около три седмици). Украинските бомбардировки до момента са унищожили между 20 и 30%" от петролната инфраструктура, като от тази и част, която има значение за България е унищожена над 80%. Отделно поради санкциите Русия не може да си набави банални резервни части за добивната промишлиност, почти 100% от която се осъществява със западни машини и технологии. Отделно от това, на пазара има по-евтин и качествен петрол от руския, въпреки кризата в Персийския Залив. Няма нито една логична и смислена причина България да внася петрол от Русия.

    09:25 03.05.2026

  • 82 Я па тоя!

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Здрасти":

    Тя идва от дългогодишен висок стандарт на живот към същия си стандарт на живот. Ти идваш от нисък стандарт на живот заради руското робство и СИВ и искаш да я настигнеш за нула време. Няма как да стане.
    Докато чупим, трошим и разваляме всичко обществено: пейки, градинки, сгради, докато се заривамрше с боклуци, хората ни жямат доверие. Като ни го дадат, ще го изпочупим или изпапаме за нула време и ще ревем за още.
    Кой замеряше с яйца сградата на ЕК, м? Тоя дето реве за субсидии, не аз.

    09:27 03.05.2026

  • 83 абе

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ето нацизъм в действие":

    Само да обявят правителството и ви почваме! Лично аз ще ви карам до Белене!

    Коментиран от #84

    09:27 03.05.2026

  • 84 Копейски мечти!

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "абе":

    Тебе никой не би те допуснал на километри и от намек за управление.
    Комплексар!

    09:31 03.05.2026

  • 85 А ти четеш ли?

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Верно ли?":

    А нещо за геополитическа сделка преди 1989 г. да си чувал? А и бас държа, че не знаеш за срещата на зам.-директора на ЦРУ с най-висшите офицери на ДС през лятото на 1989 г.

    09:32 03.05.2026

  • 86 Гай Турий

    1 1 Отговор
    Властта трябва незабавно да се еманципира и дистанцира от малумната политика на Брюксел. Майнатаимна тия продажни купени кокошки и кощи. Дострояване на АЕЦ Белене (никакъв брутално скъп Хаус), на Южен поток до Варна с двете останали тръби. Нефт от РФ. Договор за дружба и сигурност с РФ и Китай. САЩ и НАТО с нищо няма да ни помогнат при обръщане на имперските интереси на Турция срещу Б-я. За корупция доживотен затвор, за продажен съд и прокурор - разстрел. За босовете на наркоразпространители - разстрел.

    09:33 03.05.2026

  • 87 Какво

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ха Ха":

    устойчиво развитие по време на соца? Беднотия до шия, липса на елементарни стоки, празни рафтове. Хората се снабдяваха с връзки. Само комунистическите велможи живееха добре. Имаха си магазини само за БКП и ДС. С Чернобил разболяха бг народа.

    09:33 03.05.2026

