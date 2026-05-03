Димо Дренчев: Страната ни трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия

България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия, заяви Димо Дренчев от "Възраждане" в студиото на "Говори сега" по БНТ.

"България трябва да поиска дерогация за вноса на торове, горива, петрол и природен газ от Руската федерация. И да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия.", коментира депутатът от "Възраждане". Той направи анализ и на резултатите от парламентарните избори на 19 април.

"Избирателите искат да продължаваме да казваме истината. Ако преди три години, когато "Възраждане" за пръв път стана парламентарно представена партия, това бяха хора, които гласуваха за новото, за надеждата, в момента същият брой избиратели гласуват за хора, които вече познават и които не са ги разочаровали."

Дренчев коментира и закона за НСО:

"Това е предложение, което ние сме вкарвали през ноември миналата година, в началото на 51-вото Народно събрание. Определени личности от политически партии злоупотребяват с възможностите, които им дава законът. И затова се налага да променим закона. Нашето предложение е МВР да охранява народните представители така, както охранява всички български граждани."

По отношение вътрешната политика на страната Дренчев каза следното:

"Ние си имаме достатъчно много вътрешни проблеми. Няколко сектора изсмукват богатството на българските граждани – размерът на банковите такси, размерът на средствата, които правителството събира от всички видове концесии. Има много неща във вътрешнополитически план, които трябва да се свършат."