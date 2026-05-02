Зеленски променя стратегията си поради липса на подкрепа от САЩ

Володимиър Зеленски е изоставил опитите си да убеди САЩ да продължат да участват в диалог по конфликта в източната част на страната и сега работи върху стратегия за водене на преговори без помощта на Вашингтон, съобщи Politico.
Според вестника, Зеленски сега разглежда Турция като основно място за преговори между Москва и Киев.
По-рано вестникът, позовавайки се на източници в американската администрация, съобщи, че американските служители не помнят кога за последно е повдигната темата за преговорите за Украйна в Белия дом, тъй като американските преговарящи са фокусирани предимно върху Иран.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 зИленски
НИЩО НЕ СЪМ ПРОМЕНИЛ
ОСВЕН
НАЕМИТЕ В ЛОНДОН
ИНФЛАЦИЯ,БРАТ
14:00 02.05.2026
3 Хахахахаха
Коментиран от #21
14:00 02.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вовата съм
Коментиран от #12
14:01 02.05.2026
6 АГАТ а Кристи
На руската империя и на руския империализъм се вижда края !!!
14:02 02.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако още има ПО ПЕЙКИ да не са го разбрали-
е нормално да не разбират какво се случва❗
14:04 02.05.2026
9 По принцип
14:05 02.05.2026
10 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Армията на военната хунта на Мали и руските наемници от „Африканския корпус“ предадоха на бунтовниците стратегически важен аванпост в северната част на страната - военния „суперлагер“ Тасалит.
Силите, които контролираха лагера, се оттеглиха на юг. Не е имало сблъсък с бунтовниците - редовните войски гордо с подвита опашка са се оттеглили без бой. Руснаците също са напуснали позиции в района на препълзяванки и пребежки.
14:06 02.05.2026
11 СТРАТЕГИЯ ЮРУШ НА
14:06 02.05.2026
12 хаха 🤣
До коментар #5 от "Вовата съм":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам, камо ли да се наведе... 🤣
14:07 02.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Клоуна пусин 🤡💩
След това, по някаква причина, интервюто му беше изтрито.😉
14:07 02.05.2026
15 Смях в залата
😁
14:08 02.05.2026
16 оня с коня
14:09 02.05.2026
17 Е требе ли
А.. монгольята от .. ПЕРМ, ОРСК и ТУАПСЕ а изпращат Молби за МИЛОСТ И ПОЩАДА от... ЗСУ?!?
Ааааахахаха
Пиздоглазия ПЕН Дел верно е... Тридневен
14:10 02.05.2026
18 РЕСПЕКТ
Дори художника Айваовски ги Увековечава в своите картини! Справка: Раздаването на продоволствията " " 18 92 г
Ааааахахаха
14:17 02.05.2026
19 Хахахахаха
➖„През зимата, когато имаше недостиг на ток, парламентът искаше да запази специалисти, които можеха да правят нещо с ръцете си. Сега обаче има различен проблем: недостиг на персонал в украинските въоръжени сили и те трябва да намерят мобилизационни ресурси някъде. Разбира се, по-лесно е да отидеш в рота, където хората са резервирани, където можеш да видиш истински хора, без увреждания, без наркотици, просто нормални специалисти. Ясно е, че въоръжените сили искат да изстискат малко от всички тези роти“, каза той.
До последния украинец не остана много, смятай за ко иде реч в Украйна на фронта, тея накрая ще пратят и Зеленски на фронта хахахахах
14:20 02.05.2026
20 Стенли
14:21 02.05.2026
21 койдазнай
До коментар #3 от "Хахахахаха":Сега се воядят боеве за Малая Сичовка. Там е ключът от войната!
14:23 02.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.