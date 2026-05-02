Зеленски променя стратегията си поради липса на подкрепа от САЩ

Володимиър Зеленски е изоставил опитите си да убеди САЩ да продължат да участват в диалог по конфликта в източната част на страната и сега работи върху стратегия за водене на преговори без помощта на Вашингтон, съобщи Politico.

Според вестника, Зеленски сега разглежда Турция като основно място за преговори между Москва и Киев.

По-рано вестникът, позовавайки се на източници в американската администрация, съобщи, че американските служители не помнят кога за последно е повдигната темата за преговорите за Украйна в Белия дом, тъй като американските преговарящи са фокусирани предимно върху Иран.