Кичка Бодурова се оплака от солена сметка за вода, въпреки че е спряна

2 Май, 2026 17:57 1 069 22

Звездата заяви, че не си е била вкъщи от месеци, но сметката си върви

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кичка Бодурова се ожалва в социалните мрежи от сметка за вода, която тя не е ползвала. Самата звезда обнародва фактурата, която са ѝ пратили. Тя живее повече от 20 години в Лас Вегас, но там подобни проблеми не е имала, казва още певицата.

Естрадната звезда обясни за въпросната сметка: „Аз не съм в България повече от 6 месеца, а миналата година не бях дори и месец в София“. След това с ирония отсече: „Водата е спряна - а сметката си тече“.

Преди това певицата сподели с „Телеграф“: „На човек му трябват хубави мигове, за да има преживени спомени. Аз съм работила доста. Но нито многото жилища, нито парите ще вземеш със себе си на оня свят, остават само спомените“.

В типичния си стил хумористът Венци Мартинов продължи с иронията и предположи какво е станало, докато Кичка е била извън София: „Панайот Панайотов е влизал тайно да се къпе.“

Анита Мейзер, която също живее в Щатите, се оказа, че има сходен проблем. Тя разясни какво на нея са казали: „Затворен кран в къщата - плащаш минимална такса. Спряна вода от улицата (от ВиК/града) - пак може да има такса. Закрит акаунт (официално) - само тогава спира почти всичко. Компаниите таксуват за: поддръжка на тръбите, налягане в системата, готовност да ти доставят вода по всяко време“. Накрая Мейзер обобщи: „Това е като: ток с включен абонамент - дори да не ползваш нищо, пак плащаш, дано това те успокои“.

Приятелка на Кичка от Бургас, Софка Кънева, я подкрепи: „Много е хубаво, че даваш гласност на случващото. Аз също се възмущавам винаги, защото при нас, когато отсъстваме, начисляват служебно, после изравняват сметките, като разделят водата от общия водомер на всички живеещи и не се съобразяват, че ти не ползваш вода, когато отсъстваш. Изобщо гледат на тях да им излязат сметките, а за потребителите си не мислят. Ще се справиш с тази ситуация, но разочарованието остава“.

Иначе през лятото феновете отново очакват Кичка Бодурова за концерти във Варна и Бургас, интересно е дали там ще има хора от ВиК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Клас Вегас е насред пустинята и затова там водата е евтина.

    Коментиран от #4

    17:58 02.05.2026

  • 2 Топ

    2 8 Отговор
    И аз миналата година платих два пъти по 800 лв за вода която ме съм ползвал ,ама не рева

    Коментиран от #16

    18:02 02.05.2026

  • 3 Така Е !

    8 3 Отговор
    Моме !


    Да Не Беше !

    Се !

    Раждала !

    Тука !

    Коментиран от #10

    18:02 02.05.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТАМ В АМЕРИКАНИЯТА
    ДИРЕКТНО ОТ ЯЗ.ЕД.ХУВЪР ЛИ ТОЧИ ВО ДА

    18:03 02.05.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Чудесно! Когато безобразията засягат известни личности, повече се чува!

    18:06 02.05.2026

  • 6 СПОРЕД МЕН

    6 0 Отговор
    В София, всеки ден се печатат около 25 000 фактури. Когато за дадена фактура има подадени данни от водомерите, те се отразяват във фактурата. Когато няма подадени данни за водомерите, компютърът автоматично придвижва показанията. Така може да се натрупа грешка, която лесно се коригира при допускане в жилището на служител, който да отчете реалните показания на водомерите.

    18:09 02.05.2026

  • 7 кильр петко

    5 2 Отговор
    събирайте заплати за 404 не си губете парите по тая никаквица

    Коментиран от #20

    18:10 02.05.2026

  • 8 Компаниите таксуват за: поддръжка на тръ

    2 4 Отговор
    Цитат:
    "Компаниите таксуват за: поддръжка на тръбите, налягане в системата, готовност да ти доставят вода по всяко време“. Накрая Мейзер обобщи: „Това е като: ток с включен абонамент - дори да не ползваш нищо, пак плащаш, дано това те успокои“."

    Това не е вярно, но може да намери почва сред рос дебилите, които винаги са в готовност да поемат всякаква пропаганда.
    Много рос дебили са ми обяснявали как плащали ток без да ползват такъв.

    Коментиран от #14

    18:12 02.05.2026

  • 9 Кичка

    4 0 Отговор
    Ах, ще си сменя името на Кутка! Белким тръгне водата както едно време, когато направо пръскаше...

    18:12 02.05.2026

  • 10 Дано !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така Е !":

    Да Не са Ти Я !


    Таксували !

    За Топла !

    18:13 02.05.2026

  • 11 И Мичка

    4 0 Отговор
    се оплаква , но не в медиите !

    18:16 02.05.2026

  • 12 брех миче амче на снимките ви таз

    3 0 Отговор
    тпичка Бодурова не остарява и тя кат теб

    18:21 02.05.2026

  • 13 Писна ми

    4 0 Отговор
    тая как не спря да се оплаква, все другите и са виновни. Голямо мрънкало.

    18:25 02.05.2026

  • 14 Не че нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Компаниите таксуват за: поддръжка на тръ":

    Но и мобилните оператори работят така плащаш такса и ползваш когато ти се налага

    18:26 02.05.2026

  • 15 ЗНАМ КАК Е ТАМ!

    0 0 Отговор
    Да за водата в САЩ проблеми няма, но хайде моля…в САЩ сметките са бая по-солени за елементарни работи. Впрочем Кичка е права тези цени на водата напоследък са безобразие… мисля, че не е далеч денят, когато ще има протести пред Софийска Гола Вода!!!

    18:37 02.05.2026

  • 16 връх

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Топ":

    А не бе.Кичка по този начин напомня за себе си.Да не я забравим.Реклама!

    18:39 02.05.2026

  • 17 Борис

    2 0 Отговор
    Водата се отчита с два вида водомери. Водомери с дистанционно отчитане не може да покажат сметка когато няма консумация на вода. Който има от старите водомери, които се засичат от касиер с физическо посещение в домовете, когато никой не подава данни или няма хора на адреса, касиерите пишат служебни кубици вода. След като се даде достъп се прави уравнение. Да си сложи Кичка водомер с дистанционно засичане.

    18:43 02.05.2026

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Айде кичка да земе да си прочете фактурата.... старо салдо/демек неплатена сметка 92.46... голям вой голямо чудо.....

    18:46 02.05.2026

  • 19 Лорда

    2 0 Отговор
    Богатите също плачат...

    18:49 02.05.2026

  • 20 капусан пуууTко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "кильр петко":

    вай вода

    18:53 02.05.2026

  • 21 Койчо

    3 0 Отговор
    Всеки месец и пишат кубици, за това има старо салдо. Тоест Кичка сега се сетила, че има сметка за вода, а това е за една година водата, която е начислена автоматично. Сега може да обжалва, като даде достъп до водомера и направят справка колко вода е реално изразходена. От къде да знаят от ВИК, че Кичка не е на адреса от месеци? ВИК си имат правила - където няма достъп до водомера, се пише изразходените кубици от предния месец. Нищо не е загубила. Надплатила е вода, която ще ползва занапред. Това се оправя лесно без да реве в медиите.

    18:55 02.05.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    Софийска вода е престъпна организация! При спряна вода от 1г., чрез крановете на тръбите, те не признават показания на водомерите и няма никакъв контрол на инкасатори. Измислят си някаква “прогнозна” цена, без никаква връзка с потреблението и си начисляват измислени силно завишени цени! Моите водомери не са проверявани от години! По силата на какъв закон в БГ или ЕС е дадено право само на тази фирма, “законно” да рекетира гражданите? Даже и да има измислена изравнителна сметка, тогава се получава едно безлихвено кредитиране от потребителите в € милиарди! Това показва безотговорно отношение на държавата и че престъпността е държавна политика!

    19:00 02.05.2026