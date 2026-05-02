Кичка Бодурова се оплака от солена сметка за вода, въпреки че е спряна

Кичка Бодурова се ожалва в социалните мрежи от сметка за вода, която тя не е ползвала. Самата звезда обнародва фактурата, която са ѝ пратили. Тя живее повече от 20 години в Лас Вегас, но там подобни проблеми не е имала, казва още певицата.
Естрадната звезда обясни за въпросната сметка: „Аз не съм в България повече от 6 месеца, а миналата година не бях дори и месец в София“. След това с ирония отсече: „Водата е спряна - а сметката си тече“.
Преди това певицата сподели с „Телеграф“: „На човек му трябват хубави мигове, за да има преживени спомени. Аз съм работила доста. Но нито многото жилища, нито парите ще вземеш със себе си на оня свят, остават само спомените“.
В типичния си стил хумористът Венци Мартинов продължи с иронията и предположи какво е станало, докато Кичка е била извън София: „Панайот Панайотов е влизал тайно да се къпе.“
Анита Мейзер, която също живее в Щатите, се оказа, че има сходен проблем. Тя разясни какво на нея са казали: „Затворен кран в къщата - плащаш минимална такса. Спряна вода от улицата (от ВиК/града) - пак може да има такса. Закрит акаунт (официално) - само тогава спира почти всичко. Компаниите таксуват за: поддръжка на тръбите, налягане в системата, готовност да ти доставят вода по всяко време“. Накрая Мейзер обобщи: „Това е като: ток с включен абонамент - дори да не ползваш нищо, пак плащаш, дано това те успокои“.
Приятелка на Кичка от Бургас, Софка Кънева, я подкрепи: „Много е хубаво, че даваш гласност на случващото. Аз също се възмущавам винаги, защото при нас, когато отсъстваме, начисляват служебно, после изравняват сметките, като разделят водата от общия водомер на всички живеещи и не се съобразяват, че ти не ползваш вода, когато отсъстваш. Изобщо гледат на тях да им излязат сметките, а за потребителите си не мислят. Ще се справиш с тази ситуация, но разочарованието остава“.
Иначе през лятото феновете отново очакват Кичка Бодурова за концерти във Варна и Бургас, интересно е дали там ще има хора от ВиК.
4 ИНТЕРЕСНО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ТАМ В АМЕРИКАНИЯТА
ДИРЕКТНО ОТ ЯЗ.ЕД.ХУВЪР ЛИ ТОЧИ ВО ДА
18:03 02.05.2026
8 Компаниите таксуват за: поддръжка на тръ
"Компаниите таксуват за: поддръжка на тръбите, налягане в системата, готовност да ти доставят вода по всяко време“. Накрая Мейзер обобщи: „Това е като: ток с включен абонамент - дори да не ползваш нищо, пак плащаш, дано това те успокои“."
Това не е вярно, но може да намери почва сред рос дебилите, които винаги са в готовност да поемат всякаква пропаганда.
Много рос дебили са ми обяснявали как плащали ток без да ползват такъв.
18:12 02.05.2026
До коментар #3 от "Така Е !":Да Не са Ти Я !
14 Не че нещо
До коментар #8 от "Компаниите таксуват за: поддръжка на тръ":Но и мобилните оператори работят така плащаш такса и ползваш когато ти се налага
18:26 02.05.2026
А не бе.Кичка по този начин напомня за себе си.Да не я забравим.Реклама!
18:39 02.05.2026
До коментар #7 от "кильр петко":вай вода
