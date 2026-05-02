Иран намалява производството на петрол, за да предотврати препълването на своите хранилища

2 Май, 2026 18:46, обновена 2 Май, 2026 18:51 640 4

Петролните кладенци ще бъдат консервирани и след това бързо ще възобновят производството

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран започна да намалява производството на петрол, за да предотврати препълването на своите петролни хранилища на фона на военноморската блокада на САЩ, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Техеран е започнал да намалява производството рано, без да чака петролните си хранилища да се запълнят напълно. Иранските инженери имат нужния опит, за да консервират петролните кладенци, без да причиняват сериозни щети, и след това бързо да възобновят производството.

Американските военни наложиха военноморска блокада на Иран на 13 април, заявявайки намерението си да блокират движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да се отклонят от бреговете ѝ. В края на април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иранските петропроводи скоро могат да експлодират, ако военноморската блокада на Ислямската република на САЩ продължи.

Постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани отбеляза на 28 април, че Съединените щати, налагайки военноморска блокада на Иран, съпроводена с изземване на търговски кораби и задържане на екипажи, всъщност действат като пирати и терористи.


  • 1 Германците

    2 1 Отговор
    ще се къпят със "слънчева" вода.

    Коментиран от #3

    18:57 02.05.2026

  • 2 А, Ко стана.......

    3 1 Отговор
    Кеша свърши. Сега ще се карат с РФ кой да продава на Китай и Индия.

    Коментиран от #4

    18:57 02.05.2026

  • 3 Ако не знаеш.....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германците":

    LNG и LPG бе са засегнати от кризата.

    18:58 02.05.2026

  • 4 Сега ще трябва да купуват ракети

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "А, Ко стана.......":

    от Путин....... с нефт:):):)

    18:59 02.05.2026

