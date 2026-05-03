Порто пак е №1 в Португалия

3 Май, 2026 12:44 450 1

Тимът взе 31 титла в историята

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Порто официално спечели 31-вата си титла в Примейра Лига след минимален успех с 1:0 срещу Алверка на стадион „Ещадио до Драгао“, предава БТА. Победното попадение реализира Ян Беднарек в 40-ата минута, а успехът изведе Порто до 85 точки — недостижим актив за преследвачите Бенфика и Спортинг Лисабон два кръга преди края на сезона.

Трофеят е първи за клуба от четири години насам и идва още в дебютния сезон на Франческо Фариоли начело на отбора. 37-годишният специалист успя бързо да върне Порто на върха на португалския футбол.

Сериозна роля за възраждането на клуба има и президентът Андре Вилаш-Боаш, който преди години изведе Порто до знаменит требъл — титла, купа и Лига Европа през 2011 година.

В същото време Бенфика, воден от Жозе Моуриньо, завърши 2:2 при гостуването си на Фамаликао. Второто място е особено болезнено за „орлите“, тъй като тимът остана без загуба в 32 шампионатни срещи през сезона, но въпреки това не успя да стигне до титлата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

