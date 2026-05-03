Порто пак е №1 в Португалия

Порто официално спечели 31-вата си титла в Примейра Лига след минимален успех с 1:0 срещу Алверка на стадион „Ещадио до Драгао“, предава БТА. Победното попадение реализира Ян Беднарек в 40-ата минута, а успехът изведе Порто до 85 точки — недостижим актив за преследвачите Бенфика и Спортинг Лисабон два кръга преди края на сезона.

Трофеят е първи за клуба от четири години насам и идва още в дебютния сезон на Франческо Фариоли начело на отбора. 37-годишният специалист успя бързо да върне Порто на върха на португалския футбол.

Сериозна роля за възраждането на клуба има и президентът Андре Вилаш-Боаш, който преди години изведе Порто до знаменит требъл — титла, купа и Лига Европа през 2011 година.

В същото време Бенфика, воден от Жозе Моуриньо, завърши 2:2 при гостуването си на Фамаликао. Второто място е особено болезнено за „орлите“, тъй като тимът остана без загуба в 32 шампионатни срещи през сезона, но въпреки това не успя да стигне до титлата.