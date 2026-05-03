Божанов: Няма да си мълчим особено, ако мандатът, даден от българите за демонтиране на модела, бъде използван превратно

Нямаме планове за протести, те се организират, когато се прескочи някоя червена линия, а още не знаем кои са министрите. Нека не прибързваме, заяви в интервю пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".
Той предупреди за възможността да има концентрация на власт, защото отдавна не се е случвало партия да има 131 депутата и сподели по кои теми ще си говорят в управляващите от "Прогресивна България":
"Не мисля, че е двуяка позицията ни, защото не дава на избирателите очакваното. По темата за ВСС през цялата предизборна кампания говорихме и е абсолютно задължително, и ще го избираме с всяко мнозинство извън ГЕРБ и ДПС. И избирателите ще получат каквото сме обещали."
Той припомни, че при откриването на НС ДБ са заявили, че ще са опозиция - конструктивна и ще подкрепят правилни неща, "но няма да си мълчим особено, ако мандатът, даден от българските граждани за демонтиране на модела, бъде използван превратно".
За промените в Конституцията - за домовата книга, Божанов заяви, че това не е предложение нито на ДБ, нито на ПП, а е на ГЕРБ:
"Не сме се запънали за това. Но да отбележим, че имаше служебни кабинети, начело с хора на Пеевски и МС доминиран от волята на Пеевски, не означава, че системата е лоша, а че конюнктурата е била контролирана от Пеевски. Видяхме, че същата тази Конституция произведе служебен кабинет с Андрей Гюров. Проблемът не е в текстовете, но е тема, която ще я обсъдим с ПП. Ще видим всички плюсове и минуси и кой модел е по-добър, затова казвам обсъдим."
За развода с ПП Божанов отказа да даде обяснения, защото това е решение на ПП:
"Опитахме да защитим тезата за една ПГ с много аргументи и най-вече защото избирателите са гласували за коалицията като такава а не за отделни партии. Предстои концентрация на власт от 131 депутати и когато има в една партия трябва да има силна и координирана опозиция. Такова разделени е действие в обратна посока. Изключително важно е да имаме единна кандидатура за президент - това остава. Но усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите и ще се опитаме да го преодолеем. Моделът "Пеевски-Борисов още не е разграден. Изборните резултати са предпоставка, но предстоят действия. Алтернативата е да се премине към прегрупиране – друга форма с други господари, но със същите ефекти на публичната среда."
Съпредседателят на ДБ заяви, че има знаци, които ще следят и те ще са показателни дали има прегрупиране. И един такъв е свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.
А също е продуктовата такса за електроуреди, която отивала в ръцете на мутри:
"Ако ситуацията с продуктовите такси се запази, означава, че има прегрупиране и някои е прибрал ресурса. Ще следим какво се случва включително в Съдебната власт, избора на ВСС и главен прокурор е важен, но по действията на главния прокурор ще съдим дали има воля за промяна, например, дали ще бъде обезвластен или ще му се сложат процедурни ограничения, за да не бъде ползван като бухалка. Тези неща и търговете за частните болници, дали този отклоняван ресурс от НЗОК ще бъде пренасочен към нови господари или ще остане качеството да се повиши, ще следим."
