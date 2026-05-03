Божанов: Няма да си мълчим особено, ако мандатът, даден от българите за демонтиране на модела, бъде използван превратно

3 Май, 2026 12:22 829 42

Съпредседателят на ДБ заяви, че има знаци, които ще следят и те ще са показателни дали има прегрупиране. И един такъв е свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нямаме планове за протести, те се организират, когато се прескочи някоя червена линия, а още не знаем кои са министрите. Нека не прибързваме, заяви в интервю пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

Той предупреди за възможността да има концентрация на власт, защото отдавна не се е случвало партия да има 131 депутата и сподели по кои теми ще си говорят в управляващите от "Прогресивна България":

"Не мисля, че е двуяка позицията ни, защото не дава на избирателите очакваното. По темата за ВСС през цялата предизборна кампания говорихме и е абсолютно задължително, и ще го избираме с всяко мнозинство извън ГЕРБ и ДПС. И избирателите ще получат каквото сме обещали."

Той припомни, че при откриването на НС ДБ са заявили, че ще са опозиция - конструктивна и ще подкрепят правилни неща, "но няма да си мълчим особено, ако мандатът, даден от българските граждани за демонтиране на модела, бъде използван превратно".

За промените в Конституцията - за домовата книга, Божанов заяви, че това не е предложение нито на ДБ, нито на ПП, а е на ГЕРБ:

"Не сме се запънали за това. Но да отбележим, че имаше служебни кабинети, начело с хора на Пеевски и МС доминиран от волята на Пеевски, не означава, че системата е лоша, а че конюнктурата е била контролирана от Пеевски. Видяхме, че същата тази Конституция произведе служебен кабинет с Андрей Гюров. Проблемът не е в текстовете, но е тема, която ще я обсъдим с ПП. Ще видим всички плюсове и минуси и кой модел е по-добър, затова казвам обсъдим."

За развода с ПП Божанов отказа да даде обяснения, защото това е решение на ПП:

"Опитахме да защитим тезата за една ПГ с много аргументи и най-вече защото избирателите са гласували за коалицията като такава а не за отделни партии. Предстои концентрация на власт от 131 депутати и когато има в една партия трябва да има силна и координирана опозиция. Такова разделени е действие в обратна посока. Изключително важно е да имаме единна кандидатура за президент - това остава. Но усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите и ще се опитаме да го преодолеем. Моделът "Пеевски-Борисов още не е разграден. Изборните резултати са предпоставка, но предстоят действия. Алтернативата е да се премине към прегрупиране – друга форма с други господари, но със същите ефекти на публичната среда."

Съпредседателят на ДБ заяви, че има знаци, които ще следят и те ще са показателни дали има прегрупиране. И един такъв е свалянето на охраната на Пеевски и Борисов.

А също е продуктовата такса за електроуреди, която отивала в ръцете на мутри:

"Ако ситуацията с продуктовите такси се запази, означава, че има прегрупиране и някои е прибрал ресурса. Ще следим какво се случва включително в Съдебната власт, избора на ВСС и главен прокурор е важен, но по действията на главния прокурор ще съдим дали има воля за промяна, например, дали ще бъде обезвластен или ще му се сложат процедурни ограничения, за да не бъде ползван като бухалка. Тези неща и търговете за частните болници, дали този отклоняван ресурс от НЗОК ще бъде пренасочен към нови господари или ще остане качеството да се повиши, ще следим."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голям

    30 6 Отговор
    Само погледа на този човек , говори ,че е цър-вул от всякъде !!

    Коментиран от #17

    12:25 03.05.2026

  • 2 Хмм

    24 5 Отговор
    че вие не сте млъкнали, всички от ДБ се изредихте да се обяснявате, после защо ПП се отделили

    12:26 03.05.2026

  • 3 ВИЕ СТЕ СГЛОБКАДЖИИ

    23 5 Отговор
    И ЛАПАХТЕ ПАРИ ОТ НАРОДА С ТИКВАТА.

    12:27 03.05.2026

  • 4 гюровата кучка

    11 6 Отговор
    искам да подарявам милиони ойро на фашисти

    12:29 03.05.2026

  • 5 Не е в час

    12 7 Отговор
    Казват му "Охраната на Борисов може да е заради изпълнено правителствено решение",но той си знае мантрата трябва да се махне охраната Защо,защото ТЕ ТАКА ИСКАТ.Пък и нали трябва да се харесат на малкото останали им избиратели,които направиха на луди--сега се разделяме,но после може пак да се съберем,после пак ще се разделим "АЛА-БАЛА" - запазена марка.

    12:31 03.05.2026

  • 6 БОЖАНОВ МЕ

    15 3 Отговор
    Мълчи! Нямаш думата.

    12:32 03.05.2026

  • 7 Даниел Немитов

    4 4 Отговор
    Тооо, добре! Само че, в България българи почти не останаха. Населението се състои предимно от "новия социалистически човек", селектиран при 82 годишното управление на Кремълските селтаци! Което обяснява и Боко, и Шиши, и Копейкин, и Рундьо!

    Коментиран от #26

    12:35 03.05.2026

  • 8 Дзак

    6 1 Отговор
    Нямаме охрана, нищо не ни притеснява!

    12:35 03.05.2026

  • 9 Нямат карти

    10 3 Отговор
    И все за тази охрана говорят.Значи,всички служби,които са взели решение са некомпетентни,само Божанков и компания са най умни.Спонсорите им не случиха.

    12:35 03.05.2026

  • 10 Дориана

    11 5 Отговор
    Божанов да приеме реалността и отговорността защото точно ДБ бяха инициаторите на сглобката с Борисов и пеевски , а също и за Домовата книга за която Надежда Йорданова има персоналната вина като се провали като юрист и допуснахте опорочаване на Конституцията в името на властта с Борисов и Пеевски. Сега приемете реалността , че точно Народа даде пълната власт на Румен Радев и Прогресивна България, защото Вие се провалихте.

    12:37 03.05.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    12 1 Отговор
    Господине, ама той мандатът не е даден на ваз.

    12:38 03.05.2026

  • 12 Цвете

    6 3 Отговор
    ОТЪРВЕТЕ СЕ ОТ АТАНАСОВ. ИЗОБЩО ОТ БИВШИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ДРАЗНЯТ ЕСТЕСТВЕНО И ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЩЕ СЛЕДЯТ С ВНИМАНИЕ СЛУЧВАЩОТО СЕ В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ. ПОВЕЧЕ ИНТРИГИ И КРАДЕНЕ НЯМА ДА СЕ ТОЛЕРИРА.ОСОБЕНО ,ТОВА КОЕТО БОЖАНОВ СПОДЕЛИ ЗА " ТЕХНИКАТА ? 🎲✈️🙄🙄🤔

    12:43 03.05.2026

  • 13 Тройка, седмица, асо

    5 2 Отговор
    И да си мълчиш, и да не си - не можеш да фанеш ръка.
    Дама Пика.

    12:46 03.05.2026

  • 14 хаха

    11 1 Отговор
    Я по-тихичко бе Сглобения.

    12:48 03.05.2026

  • 15 Вие от следене

    8 1 Отговор
    ще се уморите и то без да работите
    Зли хора

    12:49 03.05.2026

  • 16 Цвете

    4 3 Отговор
  • 17 Заслужил си е

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "голям":

    народната любов с тази прическа алоа италиано..

    12:53 03.05.2026

  • 18 Абе

    6 1 Отговор
    Му-л-о домовата книга не била ваше предложение,а вие нали пиехте мазно турско кафе в скута на магнитският с-и-чуг бо-л-ци сте

    12:55 03.05.2026

  • 19 Брата

    7 2 Отговор
    Време е тези сглобкаджий и жадни за власт индивиди нацяло да бъдат заличени.

    12:56 03.05.2026

  • 20 Факт

    0 3 Отговор
    Това се разбира от само себе си!

    12:56 03.05.2026

  • 21 мнение

    5 3 Отговор
    Този е умен, въпреки, че няма авторитетен изказ. Но нищо не казва за референдум за еврото, а това му е теста дали ще е полезен, или ще е без значение. Много трябва да внимава, че ще остане и без този електорат, който го има. Щом не е на пулса на обществото, много ясно, че ще е в периферията

    12:56 03.05.2026

  • 22 хаха

    6 3 Отговор
    Тези от край време са си Сглобкаджии и корумпета!

    Гномът даже щеше да се сглоби с Тиквата, за да стане председател на НС.
    Москов, Лукарски, Кунева, Ицко ... Участваха ли в правителство на Тиквата а?А?А?
    Сачева, Биков ... Знайни и не знайни баклуци си смениха резбата, за да има ПАПУ.
    Кухоглавите ПП-та въобще не трябваше да се захващат с тези.

    12:56 03.05.2026

  • 23 Анонимен

    8 3 Отговор
    Гнусен шайкаджия ама много гнусен МОДЕЛ си ти лично и няколкото шайкажии покрай теб които умишлено саботирате всичко тук

    12:56 03.05.2026

  • 24 Абе,

    7 3 Отговор
    майцепродажника да си купи обезмаслител за косата и да свиква , че е никой вече...

    12:57 03.05.2026

  • 25 Коне с капаци

    2 5 Отговор
    Докато Борисов се е налагало да взима трудни решения като премиер(слушайте ген Решетников при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова за южен поток),тези от ППДБ са се чудели как да правят хаос в управлението.С тази охрана не омръзнаха ли сами на себе си.Като Костадинов с връщането на лева.Кой им се връзва на подобни глупости.

    12:57 03.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    МАНДАТА ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВИ Е ДАДЕН .................... "ШАРЛАТАНИ" (ОТ Р.Р.) .................... ФАКТ !

    13:02 03.05.2026

  • 28 СВД

    4 0 Отговор
    Никаква смяна на модела! Тва е невъзможно и откакто свят светува ще е тъй! Промяна разбирам, тези, които сте в НС да станете работници по събиране на смет на минимална заплата, а работниците от ,,Озеленяване и чистота" да станат администрация! И по добре, че няма да има промяна, че ако циганите седнат в креслата на кметовете, ще ви изкарат всички да копаете канализация и темели за обществени сгради, както по времето на Стамболийски чиновниците били заставени да полагат обществено полезен труд, а не само да лежат по канцелариите и тормозят народа!

    Коментиран от #34

    13:02 03.05.2026

  • 29 Пенчо

    3 2 Отговор
    Вече сте пета глуха и никой няма да слуша няколко жълтопаветници

    13:02 03.05.2026

  • 30 "Превратно"

    1 1 Отговор
    беше използван мандата още първия ден. Случайно точният с парите седеше до шиши, "нападнаха" служебните, обвиниха филанкешията, че им заложил бомба с цените на горивата, изрепчиха се на А.В, че бюджета бил "кожа и кости", "поклониха" се на копейките, избраха за шефка креатура на тиквата, казаха, че щели да приложат за сваляне на цените всички мерки, които приложили другите страни. Така че Божанов няма какво да чакате от тия. Няма смисъл да ги подкрепяте за нищо, те са некомпетентни и нагли

    13:06 03.05.2026

  • 31 Има си хас да си мълчите

    4 1 Отговор
    Не се е случвало да си премълчите за каквото и да е било. Гръмогласни сте и вдигате шум га че сте триста цигани на пазар. Не се и съмняваме. В това ви е силата. Нали затова се разделихте за да вдигате двойно по голям шум.

    13:06 03.05.2026

  • 32 хаха

    3 1 Отговор
    Къде го Свирчев да циври как нямало повече така да правят ... да се сглобяват с Тиквата и Шопара???
    Може и някоя сълза да пусне този път.

    13:08 03.05.2026

  • 33 Ддд

    2 1 Отговор
    Тези продължават да се вземат много на сериозно. А все повече се смаляват.
    Да не забравим че, протестите с които се хвалиха ПП-ДБ, от "250 хиляди" човека. За тях гласуваха само 60 хиляди повече. Това означава че ПП-ДБ са работели за Радев, само не знам дали им е платил за тази работа.

    13:09 03.05.2026

  • 34 Народното събрание

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "СВД":

    Трябва да се събира на сесии а народните избранници не би трябвало да получават твърдо възнаграждение/ заплата , а само командировъчни за времето на сесиите. Всеки трябва да има своя си професия.

    Коментиран от #38

    13:10 03.05.2026

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    КОЙ СЪZДАДЕ "ПП ДБ" ? ? ? .................... И СЛЕД ТОВА ГИ НАРЕЧЕ "ШАРЛАТАНИ" ...................

    13:11 03.05.2026

  • 36 Чума

    1 2 Отговор
    Новата председателка е символ на кризата! Кльощава, едно джезве кокали, казваха бабите за такова слаботелесно, на зарята в Панагюрище се видаха едни рахитични крачета, като клечки за зъби! Веднага се разбира, че няма какво да яде, защото Лили Павлова и Фидосището са изплюскали всичката налична храна в България по време на мандата!

    13:11 03.05.2026

  • 37 Ддд

    2 1 Отговор
    Ако бях гласоподавател на ПП-ДБ, след това им признание че са били в коалиция само да лъжат електората да гласува за тях, а не заради свои сродни близки политики. Никога повече нямаше да гласувам за ПП или ДБ.

    13:13 03.05.2026

  • 38 СВД

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Народното събрание":

    Забрави! Комунизма и тази практика бе отречена със скандирания и скачане по площадите! Не очаквай народните избраници да ,,работят" без пари и живеят в провинцията при хората!

    13:14 03.05.2026

  • 39 На въпрос в съда какво работи

    3 1 Отговор
    Божо отговорил че работи като депутат. Ок , но не е правилно. Те трябва да имат професии и работни места. НС да се събира само за да гласува или да не гласува каквото е допуснато до зала завършено.. Парламентарен контрол в писмен вид.

    13:14 03.05.2026

  • 40 Питар

    3 1 Отговор
    Какъв модел ще разграждате вие бе Божанка.
    Та вие за 5 или 6 години разсипахте държавата.
    Не мога да разбера защо още има хора по медиите който ви дават трибуна да лъжете и да манипулирате
    Обществото не ви вярва и не ви иска.

    13:14 03.05.2026

  • 41 Българин

    2 1 Отговор
    НализанПумияр хората ви сърбаха супата вече скрии се.

    13:15 03.05.2026

  • 42 Луд

    1 0 Отговор
    на шарено се радва. Радев си е ок, прогресивните му шмекери - също. Ама вие, които ги "аплодирате" ще сте все същите лузъри

    13:17 03.05.2026

