Научиха шимпанзе в Китай да вдява конец в игла (ВИДЕО)

Шимпанзето Ю Хуей, което е един от питомците на тематичния парк в китайския град Чунцин, придоби ново умение - вдяване на конец в игла.

Животното се превърна в интернет сензация, след като бяха публикувани видеа, на които мете пода, пере дрехи със сапун и четка и дори си реже ноктите. Клиповете, които набраха популярност в социалните мрежи - му спечелиха милиони почитатели, предава Нова.

Шимпанзето може да използва клечки за хранене и дори да прави лицеви опори. А тази година Ю Хуей е придобил и ново умение - вдяване на конец в игла, похвалиха го от ръководството на тематичния парк.

На 24-годишна възраст Ю Хуей е в разцвета на силите си и в прекрасна физическа форма, а освен това впечатлява и с уникални когнитивни способности, твърдят гледачите му.

Kinilala ang 24-year-old internet-famous na chimpanzee na si Yu Hui bilang "model worker in the animal kingdom" kasabay ng paggunita sa International Labor Day sa Chongqing Locajoy Theme Park sa China nitong Biyernes,… pic.twitter.com/QOYzSJriBR — News5 (@News5PH) May 2, 2026