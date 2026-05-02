Научиха шимпанзе в Китай да вдява конец в игла (ВИДЕО)

2 Май, 2026 20:23 507 16

Това е едва едно от новите умения на шимпанзето, което може и да чисти и поддържа хигиена

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шимпанзето Ю Хуей, което е един от питомците на тематичния парк в китайския град Чунцин, придоби ново умение - вдяване на конец в игла.

Животното се превърна в интернет сензация, след като бяха публикувани видеа, на които мете пода, пере дрехи със сапун и четка и дори си реже ноктите. Клиповете, които набраха популярност в социалните мрежи - му спечелиха милиони почитатели, предава Нова.

Шимпанзето може да използва клечки за хранене и дори да прави лицеви опори. А тази година Ю Хуей е придобил и ново умение - вдяване на конец в игла, похвалиха го от ръководството на тематичния парк.

На 24-годишна възраст Ю Хуей е в разцвета на силите си и в прекрасна физическа форма, а освен това впечатлява и с уникални когнитивни способности, твърдят гледачите му.


  • 1 Майна

    Отговор
    Очаквах - иглата в конеца, по китайски

    Коментиран от #11

    20:25 02.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Отговор
    ние се мъчим да научим 3 копейки пропаднали , че РФ изгуби ВАЙНАТА

    20:25 02.05.2026

  • 3 скептик

    Отговор
    Като вдява конец в игла, шие ли си гащи или поне копче, а това че може да бъде дресирано за определено движение не е нищо ново.

    20:25 02.05.2026

  • 4 Сила

    Отговор
    А Костя Копейкин не можа да научи , че София не е Максуда ....

    20:27 02.05.2026

  • 5 Гост

    Отговор
    След тестовете върху животни (прасета, овце и маймуни), Neuralink премина към изпитания върху хора:Първият човек: В началото на 2024 г. първият пациент, Ноланд Арбо, получи импланта и успя да играе шах и Civilization VI на своя лаптоп само чрез мисъл.Цел: Основната цел е да се помогне на хора с парализа да възвърнат независимостта си, като контролират цифрови устройства директно с мозъка си.

    20:28 02.05.2026

  • 6 А аз

    Отговор
    Съм виждал в Зоопарк колко невинно си биеха шикирии, а мацетата се заливаха от смях и си правеха селфита!

    20:30 02.05.2026

  • 7 Половината от джензитата

    Отговор
    никога няма да придобият тези умения.

    20:31 02.05.2026

  • 8 Дивчо

    Отговор
    Ми ний да научим некой горил да пие бира, после лесно ша го научим да пее чалга. И после може и депутат да стане от ИТН.

    20:35 02.05.2026

  • 9 Павлов

    Отговор
    аз не можах да науча роослямите да ползват г@з пейпар

    20:35 02.05.2026

  • 10 Оууууф

    Отговор
    Само нашите капеи не можаха да се научат че Русия ще загуби и тази война

    Коментиран от #13

    20:41 02.05.2026

  • 11 А в Шумен

    Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    една тъпа пума , колко бой изяде докато се научи да инсталира Windows !

    20:44 02.05.2026

  • 12 Сатана Z

    Отговор
    Зелената маймуна от Киевския зоопарк може да изговаря "Дай пари".

    20:44 02.05.2026

  • 13 котилото на мама

    Отговор

    До коментар #10 от "Оууууф":

    О, на мама умника, само с руснаци се разправя!

    20:44 02.05.2026

  • 14 Хасковски каунь

    Отговор
    Дяла и че+кии. Майтап няма

    20:58 02.05.2026

  • 15 Айше

    Отговор
    Маймуните сме големи копирачки.
    Аз тъй се научих да ходя като моделите от 90-те, и нямам предвид 90-годишните бабички.

    21:01 02.05.2026

  • 16 той

    Отговор
    Абе щом е китайско може.

    21:01 02.05.2026