Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)

Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)

3 Май, 2026 19:25 597 2

  • шакира-
  • концерт-
  • рио де жанейро-
  • бразилия

Два милиона души я гледаха безплатно в Рио де Жанейро

Шакира с нов рекорд (ВИДЕО) - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Два милиона души се събраха да гледат безплатен концерт на Шакира на Копакабана. Колумбийската поп звезда последва примера на Мадона през 2024 и Лейди Гага през 2025, които направиха безплатни концерти на известния плаж в Рио де Жанейро.

Организаторите бяха подготвили истинско шоу, с фойерверки и синхронизирани дронове, които изобразяваха фигури в нощното небе.

Концертът е част от голямото турне на Шакира. То започна преди повече от година, след издаването на последния ѝ албум.

Събитието бе част от глобалното турне на изпълнителката Las Mujeres Ya No Lloran и се проведе в рамките на инициативата „Todo Mundo no Rio“, която цели да превърне града в сцена за мегаконцерти със свободен достъп. Входът за концерта бе безплатен, което допълнително увеличи интереса и доведе до безпрецедентно струпване на публика.

Сцената, изградена директно върху плажната ивица, бе оборудвана с мащабна аудио-визуална техника, включително светлинни ефекти, дрон шоу и специални визуални проекции. Shakira представи селекция от най-големите си хитове, сред които „Hips Don’t Lie“, „Waka Waka“ и „Whenever, Wherever“, като поддържаше високо енергийно ниво през цялото изпълнение.

Организацията на събитието изискваше сериозни мерки за сигурност и логистика. Местните власти мобилизираха значителен полицейски и медицински ресурс, за да осигурят безопасността на присъстващите, както и контрол върху трафика и достъпа до крайбрежната зона.

Концертът затвърди позицията на Рио де Жанейро като глобален център за масови културни събития и подчерта влиянието на Shakira като една от най-значимите фигури в съвременната поп музика.

Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)

Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)

Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    2 0 Отговор
    И защо само гледали?
    Дюс дюс дибидюс...
    Слушайте ей, калпазани!

    19:27 03.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Милф-ка, та дрънка. И, доколкото знам, е сама...😎

    19:39 03.05.2026