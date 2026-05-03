Шакира с нов рекорд (ВИДЕО)

Два милиона души се събраха да гледат безплатен концерт на Шакира на Копакабана. Колумбийската поп звезда последва примера на Мадона през 2024 и Лейди Гага през 2025, които направиха безплатни концерти на известния плаж в Рио де Жанейро.

Организаторите бяха подготвили истинско шоу, с фойерверки и синхронизирани дронове, които изобразяваха фигури в нощното небе.

Концертът е част от голямото турне на Шакира. То започна преди повече от година, след издаването на последния ѝ албум.

Събитието бе част от глобалното турне на изпълнителката Las Mujeres Ya No Lloran и се проведе в рамките на инициативата „Todo Mundo no Rio“, която цели да превърне града в сцена за мегаконцерти със свободен достъп. Входът за концерта бе безплатен, което допълнително увеличи интереса и доведе до безпрецедентно струпване на публика.

Сцената, изградена директно върху плажната ивица, бе оборудвана с мащабна аудио-визуална техника, включително светлинни ефекти, дрон шоу и специални визуални проекции. Shakira представи селекция от най-големите си хитове, сред които „Hips Don’t Lie“, „Waka Waka“ и „Whenever, Wherever“, като поддържаше високо енергийно ниво през цялото изпълнение.

Организацията на събитието изискваше сериозни мерки за сигурност и логистика. Местните власти мобилизираха значителен полицейски и медицински ресурс, за да осигурят безопасността на присъстващите, както и контрол върху трафика и достъпа до крайбрежната зона.

Концертът затвърди позицията на Рио де Жанейро като глобален център за масови културни събития и подчерта влиянието на Shakira като една от най-значимите фигури в съвременната поп музика.