Андреа с първа самостоятелна изложба

3 Май, 2026 19:55 795 7

"За мен тази изложба е много лична", каза известната българска изпълнителка и актриса

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Известната българска изпълнителка и артист Андреа ще представи своята специална самостоятелна изложба на 4 май. Събитието ще бъде не само празник на изкуството, но и вечер с кауза. Изложбата има за цел да набере средства в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип „Васил Левски“ и Център за настаняване от семеен тип „Христо Ботев“, намиращи се в гр. София. Средствата ще бъдат дарени за нуждите на деца с увреждания, настанени в двата центъра.

По време на вечерта Андреа ще представи и своя специален винил, събрал на едно място музикалното ѝ творчество и най-големите ѝ хитове от 20 години на сцената.

Изложбата ще разкрие различното лице на Андреа – чувствителен артист с отношение към красотата, емоцията и човечността. Част от представените картини са рисувани, когато изпълнителката е била едва на 15 години, а друга значителна част са създадени съвсем скоро – през тази година. Така експозицията ще покаже творческото развитие на Андреа през годините и нейния непрекъснат стремеж да създава изкуство.

И днес изпълнителката продължава активно да рисува и да развива своя талант, разкривайки нови страни от своята чувствителност и артистичност.

„За мен тази изложба е много лична. В нея съм вложила частица от душата си, а най-голямата ми радост е, че чрез изкуството можем да помогнем на деца, които имат нужда от грижа и любов“, споделя Андреа.

Специално за своите гости изпълнителката ще предложи здравословно welcome experience със свежи premium смутита, създадени от 100% натурални плодове и суперхрани, без добавена захар и без изкуствени съставки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Адмирации !

    3 1 Отговор
    Адмирации !

    Звездичка !

    В Млака !

    На Феодализма !

    20:02 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Бате, Зуйо номер две🤣

    20:18 03.05.2026

  • 4 Печатар

    5 1 Отговор
    Винилът промазан ли е или ламиниран? Ние предлагаме на ширина 3200 мм и 5000 мм само цели ролки. За външни условия препоръчвам промазан. Ламинираният не се опъва добре и се къса. Като "звезда" предполагам, че нейният винил е промазан, макар и малко по-скъп.

    20:24 03.05.2026

  • 5 Аматьорката

    4 1 Отговор
    Зуевката не може да продаде нищо та измисли с браготеарителна цел!
    Някои сноби може да се излъжат…

    20:43 03.05.2026

  • 6 След

    2 1 Отговор
    Такива статии не ми трябват хапчета да се самоубия 🤣

    20:54 03.05.2026

  • 7 Спрете

    1 2 Отговор
    Се бе, идиоти! Не престанахте да я ядете тази жена! Каквато и да е, човек е!

    21:02 03.05.2026