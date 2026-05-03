Андреа с първа самостоятелна изложба

Известната българска изпълнителка и артист Андреа ще представи своята специална самостоятелна изложба на 4 май. Събитието ще бъде не само празник на изкуството, но и вечер с кауза. Изложбата има за цел да набере средства в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип „Васил Левски“ и Център за настаняване от семеен тип „Христо Ботев“, намиращи се в гр. София. Средствата ще бъдат дарени за нуждите на деца с увреждания, настанени в двата центъра.
По време на вечерта Андреа ще представи и своя специален винил, събрал на едно място музикалното ѝ творчество и най-големите ѝ хитове от 20 години на сцената.
Изложбата ще разкрие различното лице на Андреа – чувствителен артист с отношение към красотата, емоцията и човечността. Част от представените картини са рисувани, когато изпълнителката е била едва на 15 години, а друга значителна част са създадени съвсем скоро – през тази година. Така експозицията ще покаже творческото развитие на Андреа през годините и нейния непрекъснат стремеж да създава изкуство.
И днес изпълнителката продължава активно да рисува и да развива своя талант, разкривайки нови страни от своята чувствителност и артистичност.
„За мен тази изложба е много лична. В нея съм вложила частица от душата си, а най-голямата ми радост е, че чрез изкуството можем да помогнем на деца, които имат нужда от грижа и любов“, споделя Андреа.
Специално за своите гости изпълнителката ще предложи здравословно welcome experience със свежи premium смутита, създадени от 100% натурални плодове и суперхрани, без добавена захар и без изкуствени съставки.
