Андреа разкри, че Кубрат Пулев скъсал една от картините ѝ

Кубрат Пулев е скъсал една от картините на бившата си приятелка Андреа. Това шокиращо разкри фолкпевицата, която наскоро представи първата си изложба, пише bgdnes.bg.

"Едно от платното е разкъсано от Кубрат, защото той не я оцени", разкри Андреа.

"Мислех си, че искам да направя нещо различно. Нещо, което да ме покаже в различна светлина, тъй като хората ме познават от 20 години като певица и с клиповете. Всички картини са ми ценни, стараела съм се за всяка една от тях", каза Андреа пред репортер на предаването COOLt по bTV.