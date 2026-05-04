Новини
Любопитно »
Бившият на Нина Добрев, Иън Сомърхолдър, продава всичко, за да изплати 8-цифрен дълг

Бившият на Нина Добрев, Иън Сомърхолдър, продава всичко, за да изплати 8-цифрен дълг

4 Май, 2026 07:41 1 137 7

  • иън сомърхолдър-
  • нина добрев-
  • дълг

За да се измъкне от финансовия капан, актьорът е трябвало да продаде къщи, картини, коли, часовници

Бившият на Нина Добрев, Иън Сомърхолдър, продава всичко, за да изплати 8-цифрен дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иън Сомърхолдър беше един от най-сексапилните актьори в началото на 2000-те години. Повече го познават като вампира Деймън Салваторе от "Дневниците на вампира", но по-заклетите телевизионни фенове си го спомнят като момчето Буун от "Изгубени". Усмивката му още тогава пленяваше сърцата на милиони, а през 2010 година в капана ѝ попада и актрисата с български произход Нина Добрев. Сега актьорът се радва на щастлив семеен живот с две деца, насочил е вниманието си към опазването на околната среда и производството на качествен бърбън, точно в стила на Деймън, пише dnes.bg.


Всичко това звучи прекрасно и изглежда, че Иън Сомърхолдър води завиден начин на живот. Холивудският блясък е зад гърба му, като самият той решава да се оттегли от светлината на прожекторите и да заживее по-скромен и ориентиран към природата живот. Всеки би си казал, че Сомърхолдър може да си позволи да не работи, имайки предвид успехите на "Изгубени" и "Дневниците на вампира", които все още му носят завидни печалби.

Но истината е съвсем друга.

Оказва се, че Иън Сомърхолдър е бил в сериозна финансова дупка, въпреки тлъстата си банкова сметка. През 2019 година той напуска актьорската професия, оставяйки зад гърба си "безумно доходоносна кариера в телевизията", като същевременно трябва да се справя с "финансови сътресения от изграждането на бизнес, който не изградих както трябва".

Сомърхолдър казва, че "измама" го е вкарала в "осемцифрен дълг", който описва като "трудна дупка за изкачване".

За да се измъкне от финансовия капан, в който е бил попаднал, актьорът е трябвало да продаде къщи, картини, коли, часовници. С една дума - всичко.

"А току-що се бях пенсионирал от един от най-големите телевизионни сериали в света", коментира Иън, имайки предвид осемгодишната си роля в "Дневниците на вампира".


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото

    4 2 Отговор
    Сомърхолдър премина през нашенката Нина Добрев като през пътна гара.
    Дори я заряза като се ожени за най- добрата и приятелка
    Отървал се е от лошия материал както казва Б.Борисов.

    Коментиран от #4

    07:49 04.05.2026

  • 2 Дзак

    5 0 Отговор
    Можел да произвежда нещо по-полезно и по-малко рисково.

    07:50 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тото":

    Много душеведи и познавачи на човешката природа списват тук.

    Коментиран от #7

    07:59 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е -

    1 0 Отговор
    Разни симпатични кухавелници се сдобиват от нищото е едни милиони и започват да си мислят, че всичко, което хвърчи се яде! Да, де, но кухавелникът, дори и хубав, си остава кухавелник, а тарикатите само това чакат! И после - дупката била много стръмна за катерене…

    08:06 04.05.2026

  • 7 Един Доброжелател

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Дописката цели уж да ни осведоми за наше добро, но същевременно да обиди някой си, да унизи Нина Добрев, както и най-добрата и приятелка.

    08:22 04.05.2026