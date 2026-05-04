Лили Иванова със специален поздрав за титлата на ПФК Левски

4 Май, 2026 09:15 808 13

  • лили иванова-
  • поздрав-
  • левски-
  • титла-
  • футбол

„Честита титла на любимия ПФК ЛЕВСКИ!", написа примата в социалните мрежи

Лили Иванова със специален поздрав за титлата на ПФК Левски - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Примата на българската естрада Лили Иванова отново прикова вниманието на социалните мрежи с изненадващо силно емоционално послание, този път посветено на успеха на Левски София, пише marica.bg.

В личния си профил легендарната певица публикува кратък, но зареден с настроение поздрав, който буквално за минути се превърна във вирусна тема сред феновете на футбола и музиката.

„Честита титла на любимия ПФК ЛЕВСКИ Здраве, щастие и още много, много успехи, скъпи футболни шампиони!“, написа тя.

Реакцията беше мигновена – десетки хиляди харесвания, споделяния и коментари заляха публикацията, а феновете на „сините“ приеха думите ѝ като допълнителен заряд към празничната атмосфера. Мнозина отбелязаха, че подобна подкрепа от фигура като Лили Иванова придава още по-голяма тежест на успеха и го превръща в национално събитие, а не просто спортен резултат.

В социалните мрежи започнаха да се появяват и шеговити реакции – някои фенове пишат, че „когато Лили поздравява, титлата е официална“, а други определиха поста ѝ като „музикален химн на победата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Левскар

    5 2 Отговор
    Тази не беше ли фен на цесека? Или може би греша.

    Коментиран от #4, #8

    09:18 04.05.2026

  • 2 Ура,,Ура

    9 2 Отговор
    Сега е ред на папата да поздрави Левски, за да бъде световното събитие по грандиозно.

    09:18 04.05.2026

  • 3 вяла беше срещата и с картони

    2 0 Отговор
    доста измъчена победа . но заслужиха премии . Сините са много титоловани .

    09:20 04.05.2026

  • 4 Има ни пак

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Левскар":

    Тя е като ветропоказател. Номерът е да напомняме за себе си, иначе ни забравят.

    Коментиран от #6

    09:21 04.05.2026

  • 5 бушприт

    2 0 Отговор
    Лили Иванова е със специален поздрав за титлата на пфк "Левски".

    09:21 04.05.2026

  • 6 Злобата е болест

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Има ни пак":

    Тя и като си отиде ще остане завинаги.
    Такива злобари като тебе никой не ги знае и с нищо няма да се запомнят!

    Коментиран от #13

    09:33 04.05.2026

  • 7 Тоя фуклук

    5 2 Отговор
    Си търси изяви.
    Що не ходи да помага в някой старчески дом?
    Писна ми от Лиляна, нагаждачката!

    09:44 04.05.2026

  • 8 Тая е фен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Левскар":

    На всеки първи!

    09:45 04.05.2026

  • 9 Тоя бокккклуууук

    5 0 Отговор
    Защо нито веднъж не поздрави златните момичета?
    Завижда бабишкера бездетен

    Коментиран от #11

    09:57 04.05.2026

  • 10 Слугите

    4 1 Отговор
    Дето я подмиват , сега ще се впуснат с минусите
    Давайте, некрофили на Лили

    09:59 04.05.2026

  • 11 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя бокккклуууук":

    Забравяш Карлос Насар.

    10:08 04.05.2026

  • 12 Не гледащ футбол

    2 0 Отговор
    Сигурно ги е поздравили с ,,Панаири":)))

    10:16 04.05.2026

  • 13 Нека да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Злобата е болест":

    Ти искаш на бабето ,да и цункаш отдолу . Май си падаш геронтофил.?

    10:25 04.05.2026