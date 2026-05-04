Лили Иванова със специален поздрав за титлата на ПФК Левски

Примата на българската естрада Лили Иванова отново прикова вниманието на социалните мрежи с изненадващо силно емоционално послание, този път посветено на успеха на Левски София, пише marica.bg.

В личния си профил легендарната певица публикува кратък, но зареден с настроение поздрав, който буквално за минути се превърна във вирусна тема сред феновете на футбола и музиката.

„Честита титла на любимия ПФК ЛЕВСКИ Здраве, щастие и още много, много успехи, скъпи футболни шампиони!“, написа тя.

Реакцията беше мигновена – десетки хиляди харесвания, споделяния и коментари заляха публикацията, а феновете на „сините“ приеха думите ѝ като допълнителен заряд към празничната атмосфера. Мнозина отбелязаха, че подобна подкрепа от фигура като Лили Иванова придава още по-голяма тежест на успеха и го превръща в национално събитие, а не просто спортен резултат.

В социалните мрежи започнаха да се появяват и шеговити реакции – някои фенове пишат, че „когато Лили поздравява, титлата е официална“, а други определиха поста ѝ като „музикален химн на победата“.