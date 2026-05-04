Лили Иванова със специален поздрав за титлата на ПФК Левски

Примата на българската естрада Лили Иванова отново прикова вниманието на социалните мрежи с изненадващо силно емоционално послание, този път посветено на успеха на Левски София, пише marica.bg.
В личния си профил легендарната певица публикува кратък, но зареден с настроение поздрав, който буквално за минути се превърна във вирусна тема сред феновете на футбола и музиката.
„Честита титла на любимия ПФК ЛЕВСКИ Здраве, щастие и още много, много успехи, скъпи футболни шампиони!“, написа тя.
Реакцията беше мигновена – десетки хиляди харесвания, споделяния и коментари заляха публикацията, а феновете на „сините“ приеха думите ѝ като допълнителен заряд към празничната атмосфера. Мнозина отбелязаха, че подобна подкрепа от фигура като Лили Иванова придава още по-голяма тежест на успеха и го превръща в национално събитие, а не просто спортен резултат.
В социалните мрежи започнаха да се появяват и шеговити реакции – някои фенове пишат, че „когато Лили поздравява, титлата е официална“, а други определиха поста ѝ като „музикален химн на победата“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баш Левскар
Коментиран от #4, #8
09:18 04.05.2026
2 Ура,,Ура
09:18 04.05.2026
3 вяла беше срещата и с картони
09:20 04.05.2026
4 Има ни пак
До коментар #1 от "Баш Левскар":Тя е като ветропоказател. Номерът е да напомняме за себе си, иначе ни забравят.
Коментиран от #6
09:21 04.05.2026
5 бушприт
09:21 04.05.2026
6 Злобата е болест
До коментар #4 от "Има ни пак":Тя и като си отиде ще остане завинаги.
Такива злобари като тебе никой не ги знае и с нищо няма да се запомнят!
Коментиран от #13
09:33 04.05.2026
7 Тоя фуклук
Що не ходи да помага в някой старчески дом?
Писна ми от Лиляна, нагаждачката!
09:44 04.05.2026
8 Тая е фен
До коментар #1 от "Баш Левскар":На всеки първи!
09:45 04.05.2026
9 Тоя бокккклуууук
Завижда бабишкера бездетен
Коментиран от #11
09:57 04.05.2026
10 Слугите
Давайте, некрофили на Лили
09:59 04.05.2026
11 Има ни пак
До коментар #9 от "Тоя бокккклуууук":Забравяш Карлос Насар.
10:08 04.05.2026
12 Не гледащ футбол
10:16 04.05.2026
13 Нека да пиша
До коментар #6 от "Злобата е болест":Ти искаш на бабето ,да и цункаш отдолу . Май си падаш геронтофил.?
10:25 04.05.2026