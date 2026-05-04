Трима загинаха и 40 ранени при демонстрация на монстър камион в колумбийския град Попаян ВИДЕО

Най-малко трима души загинаха, а около 40 други бяха ранени по време на демонстрация на монстър камион в колумбийския град Попаян в департамента Каука.
Едно от превозните средства се вряза в тълпа от хора, предаде телевизионният канал Noticias Caracol.
Според канала, жената, която е шофирала монстър камиона е загубила контрол над превозното средство, докато е изпълнявала каскада, което е довело до завиване към тълпата и разрушаване на бариерите.
Камионът се е блъснал и в уличен стълб, причинявайки късо съединение.
Губернаторът на Каука Октавио Гузман изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и увери обществеността, че Министерството на здравеопазването на страната, заедно със службите за сигурност, ще направят всичко възможно, за да разрешат ситуацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
