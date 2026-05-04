Трима загинаха и 40 ранени при демонстрация на монстър камион в колумбийския град Попаян ВИДЕО

4 Май, 2026 06:33, обновена 4 Май, 2026 07:11 1 549 4

Управляваното от жена превозно средство се е врязало в публиката

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима души загинаха, а около 40 други бяха ранени по време на демонстрация на монстър камион в колумбийския град Попаян в департамента Каука.

Едно от превозните средства се вряза в тълпа от хора, предаде телевизионният канал Noticias Caracol.

Според канала, жената, която е шофирала монстър камиона е загубила контрол над превозното средство, докато е изпълнявала каскада, което е довело до завиване към тълпата и разрушаване на бариерите.

Камионът се е блъснал и в уличен стълб, причинявайки късо съединение.

Губернаторът на Каука Октавио Гузман изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и увери обществеността, че Министерството на здравеопазването на страната, заедно със службите за сигурност, ще направят всичко възможно, за да разрешат ситуацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каскада

    3 0 Отговор
    Паркиране

    06:53 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 някой трябва да мисли

    4 0 Отговор
    тези хора не се научиха да не дават на жени да шофират опасни превозни средства те едвам се оправят с обикновенна кола камоли с това нещо

    07:28 04.05.2026

  • 4 Бай Ганев

    0 0 Отговор
    Абеее...Главният...ко е туй нещо ...,,МОНСТЪР"-Камион ???

    08:08 04.05.2026