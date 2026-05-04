Антонио Бандерас се прехласна по Радина Кърджилова на представлението "Медея" в Мадрид

4 Май, 2026 07:18 2 056 14

  • радина кърджилова-
  • антонио бандерас-
  • мадрид-
  • медея

Актьорът бе сред гостите на последния спектакъл

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уникална среща преживя в Мадрид Радина Кърджилова - актрисата се видя лично с Антонио Бандерас и двамата поговориха в приятелски тон в испанската столица след края на представлението „Медея", което гаджето на Пламен Димов и нейните колеги от Народния театър „Иван Вазов" представиха пред испанска публика в четири поредни дни, пише bgdnes.bg.

Оказа се, че сред гостите на последния спектакъл има ВИП посетител и това е не кой да е, а самият Зоро. Испанската звезда поздрави екипа на „Медея", обръщайки повече внимание на Кърджилова. Бандерас ѝ каза топли думи, хващайки я нежно за рамо, а тя му отвърна с най-широката си усмивка.

По-късно Кърджилова не сдържа емоциите си и ги изля в социалните мрежи.

„Какво щастие!

ЩАСТИЕ, Хора!

Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея"

Благодаря!

Благодаря!

Благодаря!

Трепетят ми краката от радост!", написа актрисата на фона на снимки и видео с легендарния актьор.



  • 1 Глупости.

    23 6 Отговор
    Прехласнал се бил?!
    Помолила го е да се снимат заедно.

    07:24 04.05.2026

  • 2 Ужас!

    35 2 Отговор
    Тая жена така и не разбра, че с тая коса прилича на изрусена столипиновка!

    Коментиран от #6

    07:28 04.05.2026

  • 3 майстор

    1 9 Отговор
    Вандерас харесва нашето момиче.

    Коментиран от #5

    07:28 04.05.2026

  • 4 Чучуфлета

    8 1 Отговор
    Ами да, след 2010 секссимволите на Холивуд от 90-те масово започнаха да мигрират на стария континент и живеят тук.

    Коментиран от #12

    07:29 04.05.2026

  • 5 Аха ,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "майстор":

    сигурно , виж къде си държи ръцете !

    07:33 04.05.2026

  • 6 Верно

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас!":

    Към това можеш да добавиш и начина по който е облечена.

    07:36 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Айгедотор

    6 2 Отговор
    Хайде, хайде чак прехласнал, не търсете сензация..

    07:55 04.05.2026

  • 11 Браво на Радина

    1 3 Отговор
    Нека оня се забавлява с украта.
    Успех момиче.

    07:55 04.05.2026

  • 12 Баба Гошка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чучуфлета":

    Той е роден в Малага и живее в родния си град на центъра в апартамент на последния етаж. Купи си театър и там изнася представления със свое участие. Танцуват и т.н. та явно има интерес към това изкуство.

    08:03 04.05.2026

  • 13 Кьоравия

    4 1 Отговор
    По тази и сляп няма да се прехласне

    08:05 04.05.2026

  • 14 Много

    1 0 Отговор
    грозна жена и глупава.

    08:38 04.05.2026