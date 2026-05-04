Новини
Любопитно »
Трима души починаха при предполагаема епидемия на круизен кораб

4 Май, 2026 08:32 475 2

  • епидемия-
  • круизен кораб-
  • хантавирус-
  • починаха-
  • hondius

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Трима души са починали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от btvnovinite.bg.

СЗО съобщи в Х, че един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани, според нидерландското външно министерство.

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората.

Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочи СЗО.

Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, добави СЗО. В момента тече подробно епидемиологично разследване.

Според Би Би Си, корабът е "Hondius", експлоатиран от нидерландската компания "Oceanwide Expeditions", с капацитет за 170 пътници и около 70 членове на екипажа. По последни данни той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на местоназначението си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Може бе е опасно

    3 0 Отговор
    Да го потапят на място .

    08:34 04.05.2026

  • 2 Даа

    0 0 Отговор
    Круизните кораби са пълни с всякакви вредители

    08:46 04.05.2026