Новини
Любопитно »
Натали Трифонова се нареди сред най-красивите водещи в света

Натали Трифонова се нареди сред най-красивите водещи в света

5 Май, 2026 07:16 533 5

  • натали трифонова-
  • най-красивите-
  • водещи

Трифонова получи признание за външния си вид, като попадна в онлайн списък с едни от най-красивите дами от телевизионния ефир

Натали Трифонова се нареди сред най-красивите водещи в света - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната водеща от bTV, Натали Трифонова, се нареди в елитна класация на най-привлекателните телевизионни лица в света. Синоптичката, която доскоро беше водеща и на лайфстайл предаването "COOLt", получи признание за външния си вид, като попадна в онлайн списък с едни от най-красивите дами от телевизионния ефир, като голяма част от тях са именно от Европа, пише actualno.com.

Инстаграм профилът на "Most Beautiful Tv Presenters", който е следван от близо 135 хил. души, отличи Натали като едно от забележителните присъствия на малкия екран. Страницата, известна с това, че селектира най-фотогеничните и харизматични дами от световния ефир, подчертава не само визията на българката, но и нейния професионализъм.

View this post on Instagram

A post shared by Most Beautiful Tv Presenters (@tvpresenters)


"Тя е добре познато лице от телевизионния екран в България, извоювала си широко признание като водеща на прогнозата за времето. Нейният енергичен стил и силно екранно присъствие я отличават от остаалите. Освен с работата си в телевизията, тя е изключително активна и в социалните мрежи", е описанието за Натали Трифонова.

Кадърът, избран за публикацията, е от студиото на bTV, където Натали се изявяваше като лице на Прогнозата за времето.

Това признание идва в особено вълнуващ момент за чаровната блондика – само половин година след като тя стана майка за първи път.

Въпреки динамиката на личния си живот, Трифонова успява да запази перфектната си форма и хъс към професията, доказвайки, че съвременната жена може успешно да балансира между майчинството и върховете в кариерата.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един виетнамец

    4 0 Отговор
    Тая съм я карал повече от моторо!

    07:19 05.05.2026

  • 2 зрител

    3 0 Отговор
    Натали Трифонова !? красива !!??? 🤣😂🤣😂😒

    07:22 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    0 0 Отговор
    Да се клонира.
    А оригиналът да се пусне в онлифенс.
    Само тогава ще се успокоят нещата по света и настъпи мир.

    07:26 05.05.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Ако си махне грима и токчетата ще е истинска баба Яга.....

    07:26 05.05.2026