Натали Трифонова се нареди сред най-красивите водещи в света

Популярната водеща от bTV, Натали Трифонова, се нареди в елитна класация на най-привлекателните телевизионни лица в света. Синоптичката, която доскоро беше водеща и на лайфстайл предаването "COOLt", получи признание за външния си вид, като попадна в онлайн списък с едни от най-красивите дами от телевизионния ефир, като голяма част от тях са именно от Европа, пише actualno.com.

Инстаграм профилът на "Most Beautiful Tv Presenters", който е следван от близо 135 хил. души, отличи Натали като едно от забележителните присъствия на малкия екран. Страницата, известна с това, че селектира най-фотогеничните и харизматични дами от световния ефир, подчертава не само визията на българката, но и нейния професионализъм.

"Тя е добре познато лице от телевизионния екран в България, извоювала си широко признание като водеща на прогнозата за времето. Нейният енергичен стил и силно екранно присъствие я отличават от остаалите. Освен с работата си в телевизията, тя е изключително активна и в социалните мрежи", е описанието за Натали Трифонова.

Кадърът, избран за публикацията, е от студиото на bTV, където Натали се изявяваше като лице на Прогнозата за времето.

Това признание идва в особено вълнуващ момент за чаровната блондика – само половин година след като тя стана майка за първи път.

Въпреки динамиката на личния си живот, Трифонова успява да запази перфектната си форма и хъс към професията, доказвайки, че съвременната жена може успешно да балансира между майчинството и върховете в кариерата.