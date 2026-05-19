Юлиан Костов и Мария Бакалова са готови за водещи на "Евровизия 2027"

След като разбрахме, че "Евровизия" ще се проведе у нас догодина, подготовките и догадките за това как ще посрещнем Европа вече започнаха с бясна скорост, а един от най-любопитните въпроси е кой ще бъде водещ на песенния конкурс в София.

Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова и международно признатият актьор Юлиан Костов бяха сред първите предположения на българската аудитория, на което и двамата изразиха пълна готовност да бъдат водещи на най-голямото международното събитие.

Двамата актьори, които имат трайно холивудско присъствие, споделиха поредица от публикации в социалните мрежи, в които прегърнаха идеята и потвърдиха, че имат желание да излязат заедно на сцената като българските водещи на "Евровизия".

Все пак и двамата владеят отлично и свободно английски език, имат опит на сцена и пред камери, а Юлиан Костов дори е демонстрирал певчески данни, така че сцената на "Евровизия" няма да им бъде твърде непозната. А и така нашата страна ще може да се похвали с холивудски звезди пред многомилионната публика.

Сред останалите спрягани имена е Поли Генова, която представя два пъти България на Евровизия и е добре позната на феновете на конкурса. Освен това тя беше водеща на Детската Евровизия у нас, която се проведе през 2015 и се справи повече от перфектно. Сред неофициалните номинации на българската аудитория са и Орлин Павлов и Михаела Филева, които се отличават с осанка, чар и сценично присъствие.