Юлиан Костов и Мария Бакалова са готови за водещи на "Евровизия 2027"

19 Май, 2026 16:58 1 768 33

Актьорите вече изразиха готовност и желание да оглавят европейската сцена догодина

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като разбрахме, че "Евровизия" ще се проведе у нас догодина, подготовките и догадките за това как ще посрещнем Европа вече започнаха с бясна скорост, а един от най-любопитните въпроси е кой ще бъде водещ на песенния конкурс в София.

Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова и международно признатият актьор Юлиан Костов бяха сред първите предположения на българската аудитория, на което и двамата изразиха пълна готовност да бъдат водещи на най-голямото международното събитие.

Двамата актьори, които имат трайно холивудско присъствие, споделиха поредица от публикации в социалните мрежи, в които прегърнаха идеята и потвърдиха, че имат желание да излязат заедно на сцената като българските водещи на "Евровизия".

Все пак и двамата владеят отлично и свободно английски език, имат опит на сцена и пред камери, а Юлиан Костов дори е демонстрирал певчески данни, така че сцената на "Евровизия" няма да им бъде твърде непозната. А и така нашата страна ще може да се похвали с холивудски звезди пред многомилионната публика.

Сред останалите спрягани имена е Поли Генова, която представя два пъти България на Евровизия и е добре позната на феновете на конкурса. Освен това тя беше водеща на Детската Евровизия у нас, която се проведе през 2015 и се справи повече от перфектно. Сред неофициалните номинации на българската аудитория са и Орлин Павлов и Михаела Филева, които се отличават с осанка, чар и сценично присъствие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    Искаме за водещи Борат и Мара.

    Коментиран от #4

    16:59 19.05.2026

  • 2 зрител

    10 1 Отговор
    Мария Бакалова я видяхме като водеща в Капките

    17:04 19.05.2026

  • 3 задължително

    9 2 Отговор
    Водещата/ият трябва да знае френски. Дано не изберат оная шашавата репортерка от БТВ.

    17:04 19.05.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тогава ще накарат Тръмп да потърси на картата , къде е България. Той има специално отношение към Марийка .

    17:05 19.05.2026

  • 5 оооооооооооо

    9 6 Отговор
    Юлиян и Орлин са добри попдания . Трябва ни някоя много красива водеща

    17:09 19.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Изберете опитът

    17 2 Отговор
    А защо да не води най-опитният в България - Бате Енчо ?

    17:16 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Масон

    5 1 Отговор
    Бети кихири да готви сватба ще се жени за гватемалски ерген черен като кюнец 🤭🥳

    17:19 19.05.2026

  • 10 бибитков

    22 1 Отговор
    Пеевски и Цецка Цачева трябва да са ....

    17:21 19.05.2026

  • 11 Браво бе

    17 0 Отговор
    Място избрахме, водещите и те готови, а сметката, кой ще ни я представи?

    17:29 19.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бангам ви рангата

    8 5 Отговор
    Аз искам Галена и Меди....

    17:31 19.05.2026

  • 14 Перо

    10 1 Отговор
    На БГ диалект ли ще коментират конкурса?

    Коментиран от #17

    17:44 19.05.2026

  • 15 ШЕФА

    6 6 Отговор
    БаДАРАнга трябва да стане Мин.на културата,турчина мъжа и да го направят Мин.на външните работи,а водещи на този резил трябва да са Р.Радев и Илияна Йотова,организатор трябва да е Б.Борисов,тъй като този индивид до каквото се е докоснал то е изсъхнало и ограбено,и само това е начина да се отървем от Еврогейзия.

    17:45 19.05.2026

  • 16 Гичка

    2 4 Отговор
    Аз искам Цеци Красимирова,Азис,Лили Иванова и кой друг?

    17:45 19.05.2026

  • 17 Ох, не мога бее

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Ма и на английски ли мяка😂😂

    17:46 19.05.2026

  • 18 нашия

    9 2 Отговор
    подписка за НЕприемането на този пропагандиращ НЕчовшки ценности така наречен ....конкурс

    18:05 19.05.2026

  • 19 пенсионер

    16 0 Отговор
    А поканил ли ги е някой, или сами са се предложили? Само, че и двамата хе стават за тази работа, Мария я видяхме в "Капките" , а него го видяхме е новото му педаване. И двамата не сават.

    18:11 19.05.2026

  • 20 Тома

    10 1 Отговор
    Е как може без Рачков и Геро

    Коментиран от #33

    18:15 19.05.2026

  • 21 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Мария е ачик аджамия , не става и за че+Кия.

    18:21 19.05.2026

  • 22 ЧЕ ТЕ И ЗА ТОВА НЕ СТАВАТ ,

    2 0 Отговор
    НО КАТО ИМАМЕ ЧАЛГАРСКОТО НИВО НА ФЕСТИВАЛА - НЕКА ДОСАЖДАТ И ТЕ ТАМ !

    18:46 19.05.2026

  • 23 Ламбо

    3 0 Отговор
    Бакалова за какво се натиска , там няма как да покаже задника си .

    19:18 19.05.2026

  • 24 Бат Венце Сикаджията

    7 2 Отговор
    Тези двама олигофрена само затвърждават пошлостта и простотията на този конкурс Евровизия. Музика за наркомани.

    19:24 19.05.2026

  • 25 Много кандидати

    5 1 Отговор
    Много голяма готовност се демонстрира от редовните гювечари, още ще изпълзят!
    Чакам вергов и дъщеря му и пипито и...другите

    19:34 19.05.2026

  • 26 Хилещата се и Перхидрола

    1 0 Отговор
    Искаме и ние джакпота

    19:45 19.05.2026

  • 27 Хищни хиени и лешояди

    7 0 Отговор
    Уж успели но се натискат

    19:46 19.05.2026

  • 28 Емо

    6 0 Отговор
    Тази със сел.ската т.ъпа физиономия е най голямото недоразумение в Холивуд, а и тънкоустия не е по добре.

    19:59 19.05.2026

  • 29 мангацинга

    2 1 Отговор
    Това е крайно не подходящ избор. Тия хора не са ли гледали какви са обичайно водещите на Евровизия? Това са застаряващи женици 2 на брой. Само тази година видяхме една красавица за водеща а за водещия нямам коментар. Намерете две 70 годишни баби дето знаят английски и да са що годе артистични и ето ви водещи. А и ще искат по-малко пари.

    20:04 19.05.2026

  • 30 Аааааааа,

    2 0 Отговор
    и аз искам да съм сред водещите.

    20:18 19.05.2026

  • 31 Феникс

    1 0 Отговор
    Тази ще си покаже ли окървавената катерица на сцената, ако да, аз съм за!

    20:29 19.05.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор
    Косур ни беше и тая.
    Нещо няма ангажименти в киното и й търсите място под прожекторите ли?

    21:18 19.05.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    Азис! На Азиса най му подхожда да води Евровизия. Европинделите ще се източат под сцената в нестихващ екстаз.

    21:24 19.05.2026