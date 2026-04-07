Новини
Любопитно »
Женена двойка заменя Иван и Андрей в юбилейния 10-и сезон на "Фермата"

7 Април, 2026 17:58 918 14

  • фермата-
  • шоу-
  • риалити-
  • водещи-
  • иван и андрей

Няколко известни двойки се въртят като възможни нови водещи

Снимка: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юбилейният 10-и сезон на "Фермата", който се очаква да започне през есента по bTV, ще въведе концепция, в която участниците влизат по двойки с роднинска връзка под мотото "Кръвта вода не става". За водещи също се търси семейна двойка, като в момента се обсъждат популярни артистични семейства, сред които Краси Радков и Станислава или Александър Сано и Нели Атанасова, замествайки Иван и Андрей.

Двойката Христо Пъдев и Цветина Петрова, познати от предаването "Кой да знае?", са едни от обсъжданите фаворити, но по информация на "Уикенд", с жена му все още не са приели офертата не само защото графиците им от сега са разписани почти до Нова година, а най-вече защото имат две малки деца. Подобно е положението със Владо Зомбори и Весела Бабинова. В момента те са ангажирани с конкурентната Нова телевизия, където Бабинова участва в "Като две капки вода", а Владо редовно я подкрепя от първите редове. Те също имат ангажименти в Малък градски театър "Зад канала", където работят на щат, и в представления на независими сцени, заради които често пътуват из страната и в чужбина. В същото време дъщеря им още не е навършила 6 години.

Проблемът с малките деца го няма при третата двойка, на която са направили оферта за риалитито – Александър Сано и Нели Атанасова, които наскоро станаха баба и дядо, а без никакви пречки за включване в проекта засега изглеждат Краси Радков и половинката му Станислава Ганчева. Петата двойка, която се обсъжда в момента, е Александър Кадиев и Катето Евро, които открай време вървят в комплект и са като бетонирани в bTV. Роднинската им връзка, както обикновено, би дала повод за много шеги в новия сезон на "Фермата" и със сигурност там ще стане весело.

Продуцентите предвиждат освен нови водещи да има и нови правила.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дориана

    10 2 Отговор
    Иван и Андрей са пълен провал и лиглъовци отвсякъде. Поведението им е лигаво и безвкусно. По- скоро отвращават зрителите отколкото да ги привличат да гледат.

    Коментиран от #4, #8, #14

    18:03 07.04.2026

  • 3 Пенмчо

    5 0 Отговор
    То и досега бяха женена двойка! Женена за поръчкови пари!

    18:10 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Получих

    5 0 Отговор
    Газове от тази новина

    18:13 07.04.2026

  • 8 Коуежке

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Връзкари,няма читаво, все на маминка и тати, любовници,внуци,наглu u не0бразовани

    18:14 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хейт

    5 0 Отговор
    За къде сме без Опосумите!

    18:22 07.04.2026

  • 12 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 0 Отговор
    dТВ не се гледа в къщи. Това е телевизия рупор на олигарсите Пеевски-Борисов-кРадев !

    18:26 07.04.2026

  • 13 Новичок

    1 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т. И от мен ,тия и за овчари не стават.Пфу...

    19:03 07.04.2026

  • 14 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Обади се на продуцентите и предложи за водещи Кирчо и Асенчо от твоята любима партия....нищо, че нямат роднинска връзка🤣🤣🤣

    19:31 07.04.2026