Женена двойка заменя Иван и Андрей в юбилейния 10-и сезон на "Фермата"

Юбилейният 10-и сезон на "Фермата", който се очаква да започне през есента по bTV, ще въведе концепция, в която участниците влизат по двойки с роднинска връзка под мотото "Кръвта вода не става". За водещи също се търси семейна двойка, като в момента се обсъждат популярни артистични семейства, сред които Краси Радков и Станислава или Александър Сано и Нели Атанасова, замествайки Иван и Андрей.

Двойката Христо Пъдев и Цветина Петрова, познати от предаването "Кой да знае?", са едни от обсъжданите фаворити, но по информация на "Уикенд", с жена му все още не са приели офертата не само защото графиците им от сега са разписани почти до Нова година, а най-вече защото имат две малки деца. Подобно е положението със Владо Зомбори и Весела Бабинова. В момента те са ангажирани с конкурентната Нова телевизия, където Бабинова участва в "Като две капки вода", а Владо редовно я подкрепя от първите редове. Те също имат ангажименти в Малък градски театър "Зад канала", където работят на щат, и в представления на независими сцени, заради които често пътуват из страната и в чужбина. В същото време дъщеря им още не е навършила 6 години.

Проблемът с малките деца го няма при третата двойка, на която са направили оферта за риалитито – Александър Сано и Нели Атанасова, които наскоро станаха баба и дядо, а без никакви пречки за включване в проекта засега изглеждат Краси Радков и половинката му Станислава Ганчева. Петата двойка, която се обсъжда в момента, е Александър Кадиев и Катето Евро, които открай време вървят в комплект и са като бетонирани в bTV. Роднинската им връзка, както обикновено, би дала повод за много шеги в новия сезон на "Фермата" и със сигурност там ще стане весело.

Продуцентите предвиждат освен нови водещи да има и нови правила.