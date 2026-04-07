Женена двойка заменя Иван и Андрей в юбилейния 10-и сезон на "Фермата"

Юбилейният 10-и сезон на "Фермата", който се очаква да започне през есента по bTV, ще въведе концепция, в която участниците влизат по двойки с роднинска връзка под мотото "Кръвта вода не става". За водещи също се търси семейна двойка, като в момента се обсъждат популярни артистични семейства, сред които Краси Радков и Станислава или Александър Сано и Нели Атанасова, замествайки Иван и Андрей.
Двойката Христо Пъдев и Цветина Петрова, познати от предаването "Кой да знае?", са едни от обсъжданите фаворити, но по информация на "Уикенд", с жена му все още не са приели офертата не само защото графиците им от сега са разписани почти до Нова година, а най-вече защото имат две малки деца. Подобно е положението със Владо Зомбори и Весела Бабинова. В момента те са ангажирани с конкурентната Нова телевизия, където Бабинова участва в "Като две капки вода", а Владо редовно я подкрепя от първите редове. Те също имат ангажименти в Малък градски театър "Зад канала", където работят на щат, и в представления на независими сцени, заради които често пътуват из страната и в чужбина. В същото време дъщеря им още не е навършила 6 години.
Проблемът с малките деца го няма при третата двойка, на която са направили оферта за риалитито – Александър Сано и Нели Атанасова, които наскоро станаха баба и дядо, а без никакви пречки за включване в проекта засега изглеждат Краси Радков и половинката му Станислава Ганчева. Петата двойка, която се обсъжда в момента, е Александър Кадиев и Катето Евро, които открай време вървят в комплект и са като бетонирани в bTV. Роднинската им връзка, както обикновено, би дала повод за много шеги в новия сезон на "Фермата" и със сигурност там ще стане весело.
Продуцентите предвиждат освен нови водещи да има и нови правила.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дориана
Коментиран от #4, #8, #14
18:03 07.04.2026
3 Пенмчо
18:10 07.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Получих
18:13 07.04.2026
8 Коуежке
До коментар #2 от "Дориана":Връзкари,няма читаво, все на маминка и тати, любовници,внуци,наглu u не0бразовани
18:14 07.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хейт
18:22 07.04.2026
12 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
18:26 07.04.2026
13 Новичок
19:03 07.04.2026
14 Мунчо
До коментар #2 от "Дориана":Обади се на продуцентите и предложи за водещи Кирчо и Асенчо от твоята любима партия....нищо, че нямат роднинска връзка🤣🤣🤣
19:31 07.04.2026