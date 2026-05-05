Рецепта на деня: Домашно "Баунти" - шоколадово руло с кокос

Необходими продукти:
- бисквити - 200 г.;
- захар - 60 г;
- какао на прах - 2 с.л.;
- вода - 100 мл.
За пълнежа:
- масло - 80 г;
- пудра захар - 60 г
- кокосови стърготини - 80 г.
Начин на приготвяне:
С помощта на блендер натрошаваме бисквитите.
В гореща вода поставяме захарта и я разтваряме. Сипваме при бисквитите, добавяме и какаото на прах. Всичко това разбъркваме добре. Крема подготвяме по следния начин.
Разбиваме маслото с пудрата захар и към тях прибавяме кокосовите стърготини.
Тестото от бисквитите трябва да е гъсто, а оформянето на рулото става по следния начин.
Поставяме домакинско фолио и разстиламе сместа, така че да се образува слой с дебелина около 1 см.
Това може да се получи, като покрием сместа с друг лист фолио отгоре и с помощта на точилка разстелим тестото.
След това премахваме горния слой фолио и поставяме кокосовия слой.
С помощта на фолиото навиваме сладкото руло и го прибираме във фризера за около час.
Рязането става с мокър остър нож, пише gotvach.bg.
1 Зайо Байо
Бих опитал на основата на маскарпоне!
10:23 05.05.2026
