Рецепта на деня: Домашно "Баунти" - шоколадово руло с кокос

Необходими продукти:

бисквити - 200 г.;

захар - 60 г;

какао на прах - 2 с.л.;

вода - 100 мл.

За пълнежа:

масло - 80 г;

пудра захар - 60 г

кокосови стърготини - 80 г.

Начин на приготвяне:

С помощта на блендер натрошаваме бисквитите.

В гореща вода поставяме захарта и я разтваряме. Сипваме при бисквитите, добавяме и какаото на прах. Всичко това разбъркваме добре. Крема подготвяме по следния начин.

Разбиваме маслото с пудрата захар и към тях прибавяме кокосовите стърготини.

Тестото от бисквитите трябва да е гъсто, а оформянето на рулото става по следния начин.

Поставяме домакинско фолио и разстиламе сместа, така че да се образува слой с дебелина около 1 см.

Това може да се получи, като покрием сместа с друг лист фолио отгоре и с помощта на точилка разстелим тестото.

След това премахваме горния слой фолио и поставяме кокосовия слой.

С помощта на фолиото навиваме сладкото руло и го прибираме във фризера за около час.

Рязането става с мокър остър нож, пише gotvach.bg.