Рецепта на деня: Домашно "Баунти" - шоколадово руло с кокос

5 Май, 2026 10:05 526 3

Прекалено лесно се приготвя, за да не го опитате

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бисквити - 200 г.;
  • захар - 60 г;
  • какао на прах - 2 с.л.;
  • вода - 100 мл.

За пълнежа:

  • масло - 80 г;
  • пудра захар - 60 г
  • кокосови стърготини - 80 г.

Начин на приготвяне:

С помощта на блендер натрошаваме бисквитите.

В гореща вода поставяме захарта и я разтваряме. Сипваме при бисквитите, добавяме и какаото на прах. Всичко това разбъркваме добре. Крема подготвяме по следния начин.

Разбиваме маслото с пудрата захар и към тях прибавяме кокосовите стърготини.

Тестото от бисквитите трябва да е гъсто, а оформянето на рулото става по следния начин.

Поставяме домакинско фолио и разстиламе сместа, така че да се образува слой с дебелина около 1 см.

Това може да се получи, като покрием сместа с друг лист фолио отгоре и с помощта на точилка разстелим тестото.

След това премахваме горния слой фолио и поставяме кокосовия слой.

С помощта на фолиото навиваме сладкото руло и го прибираме във фризера за около час.

Рязането става с мокър остър нож, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайо Байо

    0 0 Отговор
    Сигурно е много гадно с този маслен крем, нали?

    Бих опитал на основата на маскарпоне!

    10:23 05.05.2026

  • 2 Десерта на

    0 0 Отговор
    Баба точеше го с точилката .

    10:39 05.05.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Против зъбен камък - оцет в салатата!

    11:05 05.05.2026