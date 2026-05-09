Продават рядък диаманд за 12,8 милиона долара

9 Май, 2026 12:55 615 11

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рядък вид диамант ще бъде предложен на търг следващата седмица в Женева и се очаква да достигне цена от 12 милиона и 800 хиляди долара. Той е синьо-зелен, с тегло от 5.50 карата и се казва "Океанска мечта“.

Цветът му е изключително рядък.

Камък с такъв цвят и размер е изключително рядък, а освен това е и тип Ia, сред най-чистите естествени скъпоценни камъни. „Океанската мечта“ ще бъде предложен на 13 май 2026 г. по време на търга „Великолепни бижута“, който ще се проведе в хотел Four Seasons des Bergues в Женева, с оценка от 7 000 000 до 10 000 000 швейцарски франка.

Макс Фосет, глобален ръководител на бижутерията на Christie's, коментира: „Океанската мечта е скъпоценен камък с рядко отличие, който се завръща на търг едва за втори път в историята си. Отбелязан от института Смитсониън като един от осемте най-редки диаманта в света, той е най-големият луксозен, яркосиньо-зелен диамант, регистриран някога. Изключително бижу с дълбока рядкост и чар, „Океанската мечта“ е акцент, който не бива да се пропуска, с предварителни промоции в Банкок и Хонконг, преди търга в Женева през май тази година.“

Камъкът беше продаден преди това на Christie's в Женева преди 12 години, през май 2014 г., когато „Океанската мечта“ беше закупена за 7,7 милиона швейцарски франка.

За първи път светът научи за този изключителен камък по време на „Великолепието на диамантите“, забележителна изложба, организирана от Природонаучния музей на Института Смитсониън във Вашингтон, окръг Колумбия, през 2003 г. За първи път бяха изложени заедно седем от най-необикновените диаманти в света, представляващи дъга от цветове - червено, оранжево, жълто, розово, синьо, синьо-зелено и бяло, изложени в галерия „Хари Уинстън“. Селекцията включваше „Океанската мечта“, описан като един от най-редките известни диаманти, без данни за друг диамант с този цвят и размер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дуаманД

    6 0 Отговор
    е боНба и шоГ…

    13:07 09.05.2026

  • 3 Пешерата на Али Баба

    7 0 Отговор
    Въпрос към редактора:
    Колко диаманДи има на диаманДената огърлица на Шехеразада?

    13:08 09.05.2026

  • 4 Провокатор

    0 1 Отговор
    Хайде сега да видим ще се намери ли в България мъж, който да въздъхне тъжно заради това, че не може да си позволи да купи този диамант за любимата си жена?

    Коментиран от #6

    13:20 09.05.2026

  • 5 Мис Пиги

    1 0 Отговор
    Купи си го Емче

    13:34 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гонзовица

    0 1 Отговор
    Е тва кой ми го купи ще му родя 5 деца

    Коментиран от #10

    14:04 09.05.2026

  • 9 ипанов

    2 0 Отговор
    Новата приказка ШехерезаТа и диаманДеният редактор.

    14:11 09.05.2026

  • 10 хсха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гонзовица":

    Ремаркета не ми трябват. Или си на хапчета, или си ги раждай на некой друг.

    14:12 09.05.2026

  • 11 Хаха

    1 0 Отговор
    Този диаманД може да е рядък, но букварите не са толкова редки и е време да си купите един за редакцията

    14:16 09.05.2026