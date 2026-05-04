Рекорд: Най-скъпата риба тон на света бе купена за 3,2 милиона долара

Kiyomura Corp., собственик на популярната верига Sushizanmai, постави нов световен рекорд за най-скъпа риба тон, продадена на търг, след като плати 510,3 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за екземпляр от вида червеноперест тон с тегло 243 килограма.
Сделката беше сключена по време на традиционния първи за годината търг на рибния пазар Тойосу – събитие с дългогодишна символика в японската кулинарна култура, което често се възприема като знак за късмет и успешен старт на бизнес годината. Рибата е уловена край град Ома в префектура Аомори – регион, известен с едни от най-качествените улови на син тон в страната.
Новата цена надвишава значително предходните резултати, включително офертата от 270 милиона йени на същия търг през 2025 г. и предишния рекорд на компанията от 2013 г., когато тя заплати 155,4 милиона йени за подобен улов. Данните се проследяват систематично от края на 90-те години, като именно тези новогодишни търгове често водят до рекордни стойности.
След покупката рибата е транспортирана до централния ресторант на веригата в района Цукиджи, където е била разфасована от майстори суши и впоследствие разпределена в обектите на Sushizanmai в цялата страна. Подобни демонстрации на кулинарно майсторство се използват и като маркетингов инструмент, привличащ както местни клиенти, така и туристи.
Ранните сутрешни търгове на пазарите в Токио са сред популярните туристически атракции, като достъпът до тях се осъществява чрез специални наблюдателни платформи. Те предлагат рядка възможност за наблюдение на процес, който съчетава традиции, търговия и висока гастрономия.
Япония остава най-големият потребител на син тон в света, въпреки засилените международни регулации върху улова на вида заради опасения от свръхексплоатация. В този контекст високите цени на първите за годината търгове често се разглеждат не само като икономически, но и като символичен акт, демонстриращ значението на рибата в националната кухня и култура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
19:03 04.05.2026
2 Ганьо
19:05 04.05.2026
3 тиквенсониада
До коментар #1 от "от село":Само чекмеджетата им са толкова. А за другото , един господ знае. Самолети , Дубай , къщи в Барселона и Турция , острови по гръцко , манекенки и певици .........
19:08 04.05.2026
4 също
До коментар #2 от "Ганьо":и цената на черешите ; )
19:56 04.05.2026
5 Соваж бейби
20:00 04.05.2026
6 стара руска
До коментар #1 от "от село":Всеки своето,
въшливия, за баня
20:00 04.05.2026
7 Хасковски каунь
До коментар #1 от "от село":Нямаме майстор в разфасовката
20:02 04.05.2026
8 Сатана Z
9 Точно
До коментар #5 от "Соваж бейби":Така живи паразити се заселват в човешкия организъм. Основно от сурови и леко сготвени риби.
20:32 04.05.2026