Рекорд: Най-скъпата риба тон на света бе купена за 3,2 милиона долара

Kiyomura Corp., собственик на популярната верига Sushizanmai, постави нов световен рекорд за най-скъпа риба тон, продадена на търг, след като плати 510,3 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за екземпляр от вида червеноперест тон с тегло 243 килограма.

Сделката беше сключена по време на традиционния първи за годината търг на рибния пазар Тойосу – събитие с дългогодишна символика в японската кулинарна култура, което често се възприема като знак за късмет и успешен старт на бизнес годината. Рибата е уловена край град Ома в префектура Аомори – регион, известен с едни от най-качествените улови на син тон в страната.

Новата цена надвишава значително предходните резултати, включително офертата от 270 милиона йени на същия търг през 2025 г. и предишния рекорд на компанията от 2013 г., когато тя заплати 155,4 милиона йени за подобен улов. Данните се проследяват систематично от края на 90-те години, като именно тези новогодишни търгове често водят до рекордни стойности.

След покупката рибата е транспортирана до централния ресторант на веригата в района Цукиджи, където е била разфасована от майстори суши и впоследствие разпределена в обектите на Sushizanmai в цялата страна. Подобни демонстрации на кулинарно майсторство се използват и като маркетингов инструмент, привличащ както местни клиенти, така и туристи.

Ранните сутрешни търгове на пазарите в Токио са сред популярните туристически атракции, като достъпът до тях се осъществява чрез специални наблюдателни платформи. Те предлагат рядка възможност за наблюдение на процес, който съчетава традиции, търговия и висока гастрономия.

Япония остава най-големият потребител на син тон в света, въпреки засилените международни регулации върху улова на вида заради опасения от свръхексплоатация. В този контекст високите цени на първите за годината търгове често се разглеждат не само като икономически, но и като символичен акт, демонстриращ значението на рибата в националната кухня и култура.