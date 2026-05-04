Рекорд: Най-скъпата риба тон на света бе купена за 3,2 милиона долара

4 Май, 2026 19:01 1 111 9

Рибата е била с тегло 243 килограма

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Kiyomura Corp., собственик на популярната верига Sushizanmai, постави нов световен рекорд за най-скъпа риба тон, продадена на търг, след като плати 510,3 милиона йени (около 3,2 милиона долара) за екземпляр от вида червеноперест тон с тегло 243 килограма.

Сделката беше сключена по време на традиционния първи за годината търг на рибния пазар Тойосу – събитие с дългогодишна символика в японската кулинарна култура, което често се възприема като знак за късмет и успешен старт на бизнес годината. Рибата е уловена край град Ома в префектура Аомори – регион, известен с едни от най-качествените улови на син тон в страната.

Новата цена надвишава значително предходните резултати, включително офертата от 270 милиона йени на същия търг през 2025 г. и предишния рекорд на компанията от 2013 г., когато тя заплати 155,4 милиона йени за подобен улов. Данните се проследяват систематично от края на 90-те години, като именно тези новогодишни търгове често водят до рекордни стойности.

След покупката рибата е транспортирана до централния ресторант на веригата в района Цукиджи, където е била разфасована от майстори суши и впоследствие разпределена в обектите на Sushizanmai в цялата страна. Подобни демонстрации на кулинарно майсторство се използват и като маркетингов инструмент, привличащ както местни клиенти, така и туристи.

Ранните сутрешни търгове на пазарите в Токио са сред популярните туристически атракции, като достъпът до тях се осъществява чрез специални наблюдателни платформи. Те предлагат рядка възможност за наблюдение на процес, който съчетава традиции, търговия и висока гастрономия.

Япония остава най-големият потребител на син тон в света, въпреки засилените международни регулации върху улова на вида заради опасения от свръхексплоатация. В този контекст високите цени на първите за годината търгове често се разглеждат не само като икономически, но и като символичен акт, демонстриращ значението на рибата в националната кухня и култура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    13 0 Отговор
    А ние имаме две свине които струват милиарди !!!

    Коментиран от #3, #6, #7

    19:03 04.05.2026

  • 2 Ганьо

    0 3 Отговор
    да си гледа неговата паница !

    Коментиран от #4

    19:05 04.05.2026

  • 3 тиквенсониада

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    Само чекмеджетата им са толкова. А за другото , един господ знае. Самолети , Дубай , къщи в Барселона и Турция , острови по гръцко , манекенки и певици .........

    19:08 04.05.2026

  • 4 също

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганьо":

    и цената на черешите ; )

    19:56 04.05.2026

  • 5 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    От 7 месеца съм фен на суши , япанска храна и десерти супер фен много ми харесва всеки уикенд ходим там, отвориха голям рестарант с техни работници не европейци в нашия град с смесен асортимент и на други азиатски държави и малка част европейска ...Ама това на снимката е Nigirizushi според мен не е суши .Да пратят малко риба и тук с самолет бърза доставка с удовалствие бих опитала.

    Коментиран от #9

    20:00 04.05.2026

  • 6 стара руска

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    Всеки своето,
    въшливия, за баня

    20:00 04.05.2026

  • 7 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    Нямаме майстор в разфасовката

    20:02 04.05.2026

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Това на снимката е риба сьомга, Събино!

    20:11 04.05.2026

  • 9 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Така живи паразити се заселват в човешкия организъм. Основно от сурови и леко сготвени риби.

    20:32 04.05.2026