Продават на търг лични вещи на Мерилин Монро

10 Май, 2026 10:50 385 6

Сред тях са дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и стихове

Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Вещи, принадлежали на покойната кинозвезда Мерилин Монро и предлагащи рядък поглед към личния свят на една от най-вечните легенди на Холивуд, ще бъдат продадени на търг през юни, предаде Ройтерс. Сред тях са дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и стихове на Монро.

"Мерилин е просто икона“, каза Брайън Чейнс от аукционна къща "Херитидж окшънс", организатор на наддаването. "Хората обичат и боготворят Мерилин и до днес“.

"Херитидж окшънс" организира търг с предмети от наследството на поетите Норман и Хеда Ростън, близки приятели и довереници на Монро. Търгът, който ще се състои на 1 юни, съвпада с датата, на която звездата щеше да навърши 100 години. Включените в наддаването лични вещи са от периода 1955–1962 г., отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА..

Сред най-интересните предмети са документи, които никога не са показвани публично и хвърлят светлина върху личния живот на Монро. Те разкриват нейните романтични връзки, страховете ѝ, свързани с неуспешна бременност, както и размислите ѝ за смъртта. Вещите са „наистина специални, защото не става дума за неща, които са били купувани и продавани през десетилетията“, каза Чейнс.

От бижутата, които Монро е носила, до произведенията на изкуството, които някога е държала в ръцете си, колекцията предлага на купувачите интимен поглед към личния ѝ свят. Търгът включва също кореспонденция с нейния бивш съпруг - драматурга Артър Милър, разкриваща емоционалните премеждия в брака им, както и непоказвано досега писмо от психиатъра на Монро, описващо деня, предшестващ смъртта ѝ, информира Ройтерс.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроценител

    3 1 Отговор
    А гащи, гащи има ли?

    Коментиран от #5

    10:51 10.05.2026

  • 2 Никога не пазарувам

    1 1 Отговор
    Вещи и дрехи втора употреба. Предметите носят енергия на собствениците си.

    Коментиран от #3

    10:58 10.05.2026

  • 3 И още

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никога не пазарувам":

    Има си музеи за тях. Ама всеки си знае.
    Вкиснелова, каквото и да сложиш от Монро, ще си остане баба Яга!

    11:00 10.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    За ценителите- вече има продадени НЯКОЛКО ТОНА дървени частици от кръста който е влачел самият Христос 🤔❗

    11:06 10.05.2026

  • 5 Защо?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евроценител":

    Искаш да ги душиш ли?!

    11:24 10.05.2026

  • 6 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    ВЪПРОС - Защо не продават вещи например на Мата Хари или мис Бикини ?
    ОТГОВОР - Защото ББ не иска да каже кои са и къде са !

    11:52 10.05.2026